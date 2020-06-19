Кем был на самом деле Карлос Кастанеда: Ученик колдуна, антрополог, философ или писатель

Большинство писателей, добиваясь мировой известности, пишут мемуары, рассказывают о своей жизни журналистам и не создают проблем биографам. Однако человек, который свел с ума целое поколение, все поставил с ног на голову. Став автором 12 бестселлеров, Карлос Кастанеда все последующие годы активно занимался тем, что запутывал возможных исследователей своей биографии. Доказывал ли он этим верность собственному учению, теперь сложно понять, потому что в результате его деятельности достоверными фактами о его жизни остались, пожалуй, только его произведения.

Даже дат рождения будущего писателя в разных источниках можно найти несколько – 1925, 1931 или 35… Вот 25 декабря всплывет несколько раз, так что можно, пожалуй, принять ее за правду. С местом – опять проблемы – это то ли небольшая деревенька в Бразилии, то ли Кахамарка в Перу. Во всяком случае, интересный факт о его родителях есть – на момент рождения маленького Карлоса им было 15 и 17 лет, поэтому воспитывала мальчика тетка, а позднее, когда родственники умерли, его, судя по всему, усыновила семья из Сан-Франциско, во всяком случае гражданином США он стал только 1959 году, и Карлос Кастанеда – это то имя, которое молодой человек взял себе при заполнении документов.

Карлос Кастанеда в юности

В молодости Кастанеда попробовал освоить изящные искусства, некоторое время изучал журналистику, психологию, даже работал помощником психоаналитика, но в конце концов он получает диплом антрополога. Для подготовки диссертации в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса юноша начинает полевые исследования и выбирает темой будущей работы изучение мыслительных процессов коренных американских культур. Результатом стала не совсем научная, но пришедшаяся по вкусу читателям первая книга об учении Дона Хуана Матуса – индейского мага и колдуна, который, якобы, взялся наставлять молодого ученого. «Учение дона Хуана» стала бестселлером почти мгновенно. Эта часть биографии писателя могла бы выглядеть вполне логичной, если бы впоследствии сам автор не заставил армию своих последователей сомневаться во всем – а был ли индеец, можно ли считать первый этап обучения важным, или, как сам учитель заявит на страницах одной из последующих книг, все это был «шаманский вздор для отвлечения внимания».

Однако серьезные ученые-антропологи, как и миллионы читателей первого труда Карлоса Кастанеды, по-видимому, поверили автору настолько, что присудили ему-таки степень магистра, а за «Путешествие в Икстлан» - даже докторскую степень. Правда, последующие тома будут все меньше похожи на научное исследование, поэтому те знания, которыми молодой писатель обогатил антропологию, в дальнейшем будут все больше подвергаться сомнению, пока, наконец, все не признают, что имеют дело с художественным произведением, но для многочисленных читателей, поклонников и последователей во всем мире это, в принципе, уже будет не важно.

Наверное, феномен писательского таланта Карлоса Кастанеды заключается в том, что очень сложные в принципе произведения каждый читатель, в зависимости от уровня развития и интересов, воспринимает по-своему. Кто-то найдет в них необычное пособие по саморазвитию, другой – просто интересные книжки с несколько запутанным сюжетом, порой круто меняющим направление. А кто-то может увидеть в них инструкцию по применению галлюциногенных растений. Из-за подробного раскрытия этой темы в первых книгах многие считают его учение вредным для молодых умов. Но, пожалуй, по сравнению с опасностью полного изменения стройной картины мира на альтернативную, которая постепенно раскрывается в последующих произведениях, подобная угроза не так уж велика. Эта, по-настоящему эзотерическая система, которая дарит читателю ощущение близости множества параллельных миров и физической возможности проникновения в них, становится наградой для тех, кто смог осилить и осмыслить все книги из цикла.

Карлос Кастанеда

Последователи, ученики, фанаты – в те годы, когда Кастанеда был на пике своей популярности он мог бы, как классические гуру, проводить ежемесячные семинары, создать свой центр, где система его взглядов получила бы продолжение. Все это он вроде бы даже и создавал, но получилось в результате как-то странно. В 70-80-е годы, судя по всему, Карлос Кастанеда активно практиковал свое эзотерическое учение вместе с группой, собранной им. Позднее он даже проводил платные семинары и лекции, но кроме нескольких десятков ближайших учеников остальные фанаты, искавшие в нем Учителя, часто были разочарованы – мастер мог не приехать на мероприятие или вообще сбежать от своих фанатов. Результатом стали недовольство, обвинения в несостоятельности, распущенности и недобросовестности. Однако человек, который в это время, судя по всему, не распространял знания о своей жизни, а стирал их из человеческой истории, возможно, добился именно того, чего хотел. Даже самые близкие люди оставили о нем очень противоречивые сведения и воспоминания. Такой подход можно считать сознательным выбором Карлоса Кастанеды, ведь он сам не раз объяснял журналистам, что, согласно «Пути воина», личная история фиксирует образ человека и лишает его свободы. При жизни писателя несколько раз публиковались сообщения о его смерти, а когда в апреле 1998 года он умер, то сообщили об этом с огромным опозданием.

Иллюстрация к книгам Карлоса Кастанеды, (художник Владислав Ерко)

Когда в начале 2000-х о жизни известного писателя решили снять документальные фильмы, сценаристы BBC столкнулись с неожиданно сложной задачей. Достоверного материала о человеке, жившем совсем недавно, как ни странно, почти не нашлось. Пришлось делать фильмы в стиле интервью с теми, кто его помнил. Так что сегодня всем, кто хочет узнать что-либо о Карлосе Кастанеде, остается только запастись терпением и попробовать прочитать то, что он сам после себя оставил – его книги.