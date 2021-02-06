Школа невест в Третьем рейхе: Какие требования предъявлялись к женам эсесовцев

Кто мог учиться в школе невест?

Строй почти как армейский, но со своими особенностями.

Арийская женщина должна быть здоровой.

Чему учили будущих жен фашистов

Два урока физкультуры в день. Зато ни одной математики.

Быть выпускницей такой школы было престижно.

Хореография и музыка для юной леди куда важнее политики.

В приоритете дети

Немецкий плакат тех времен.

Конвейер по подготовке невест работал отлаженно.

Свадьба и рождение детей - то, к чему следовало стремиться немецкой женщине.

Женщина и политика

Женщина и политика несовместимы. Так решили мужчины.

Никакой индивидуальности, только служение нации.

На войне немки скорее были в качестве исключения.