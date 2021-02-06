Школа невест в Третьем рейхе: Какие требования предъявлялись к женам эсесовцев

Стремление упорядочить и контролировать все, даже личную жизнь нацистов было одним из приоритетных направлений политики фашистской Германии. Ведь только так можно добиться так называемой «расовой гигиены» и демографического прироста истинных арийцев. Если с мужчинами было проще и их чистокровность проверялась для принятия в немецкую рабочую партию или в «СС», то для женщин была организована специальная «Школа невест», только окончившие ее могли стать женами немецкой элиты.
Несмотря на то, что подобная школа и являлась весьма своеобразным местом, желающих попасть туда было много, ведь сертификат об окончании гарантировал успешного и обеспеченного мужа и безбедную жизнь в роли жены и матери. Однако помимо чистокровности к девушкам, желающим получить такой сертификат, предъявлялись и внешние требования (как это по-нацистски!), учитывая, что ни о каком образовании речь в таких школах не шла, то это напоминает конвейер инкубаторов будущих арийцев. Делалось все, для того чтобы в жизни женщины присутствовала единственно верная цель - муж, семья и дети.
Кто мог учиться в школе невест?
Строй почти как армейский, но со своими особенностями.
Указ, в котором говорилось о создании специального обучающего курса для девушек, желающих стать женами нацистов, был подписан еще 1936 году, через год уже была открыта первая. Рейхсфюрером СС была одобрена и программа, по которой занимались невесты. Количество школ увеличивалось день за днем, к концу войны их уже было 32.
Все «Школы невест» являлись подведомственными Национал-социалистической организации немецких женщин и лично возглавлявшей ее Гертруде Шольц-Клинк. Организация, которой руководила импозантная дама с волосами, уложенными на украинский манер, была весьма популярна, в 1943 году в ней состояло более 7 млн. немок. Примерно в это же время длительность обучения в школе невест достигла 2-х месяцев.
Арийская женщина должна быть здоровой.
Обучение, кстати, было не бесплатным, за полтора-два месяца обучения родители девушки должны были заплатить 135 рейхсмарок (по нынешней валюте около 6 тысяч рублей). Конечно, главным требованием было арийское происхождение, хотя очень редко могли сделать исключение и принять в школу и даже выдать сертификат девушкам, в ком текла и еврейская кровь, но не более одной восьмой.
Чистота крови должна была выражаться и во внешних качествах. Арийская невеста должна была быть высокой (около 180 см), светловолосой (максимум каштановые волосы), с голубыми или зелеными глазами и белокожей. При этом, обладать отличных физическим и психическим здоровьем. Последнему уделялась огромная роль, так, если кто-то из родителей болел психическими заболеваниями, то обучаться в такой школе она не имела права.
Чему учили будущих жен фашистов
Два урока физкультуры в день. Зато ни одной математики.
Впрочем, эти курсы сложно было назвать школой в общепринятом смысле этого слова, ведь о каком-то фундаментальном обучении не было и речи. Оно и не удивительно, последние разархивированные документы фашистов свидетельствуют еще и о том, что фашизм был пропитан не только антисемитизмом, антикоммунизмом, но еще и антифеминизмом. Школы невест и требования, которые предъявлялись к спутницам жизни, попытка оградить их от знаний и ограничить их кругозор, заставив существовать в исключительно домашнем пространстве и видеть свое предназначении в служении супругу.
Быть выпускницей такой школы было престижно.
Основой учебной программы таких школ стал принцип трех «К» «Кindеr, Кirchе, Кüchе» - в переводе «Дети. Церковь. Кухня». Причем этот идеологический принцип был введен еще до Гитлера и образ женщины-матери виделся немцами именно в таком формате. В 1917 году в Германии действовала школа матерей, в которой проповедовались схожие принципы преданности, причем не только семье и церкви, но и государству.
Итак, программа включала уроки рукоделия, домоводства, риторики, а также сельское хозяйство, светские манеры и воспитание детей. Каждый день была физическая культура, ведь государству нужны здоровые арийцы. Максимум, на что могли рассчитывать девушки – это небольшой экскурс в историю, принцип образования государства и религии. Куда полезнее для будущих жен нацистов уметь вышивать, тщательно убираться в доме и уметь правильно себя вести в обществе.
Хореография и музыка для юной леди куда важнее политики.
Именно Гитлер внес в практику выделение семьям земельных участков для садов и огородов, именно поэтому сельскохозяйственные работы считались отличным занятием для добропорядочных женщин-матерей семейства. Этот опыт по предоставлению садов был перенят, в том числе и СССР.
Если девушка, после получения сертификата девушка выходила замуж за истинного арийца, то им предоставлялся беспроцентный займ, с которого списывалась четверть за рождение каждого ребенка.
В приоритете дети
Немецкий плакат тех времен.
Государство всячески поощряло многодетность и способствовало тому, чтобы семьи были с большим количеством детей. Были льготы на медицину, школы будущих матерей, ежемесячное пособие на каждого ребенка. В обществе значительно вырос авторитет женщин-матерей, считалось, что чем больше здоровых детей родила женщина, тем более она состоялась в жизни. Те, кто родили восемь и более детей, награждались золотым крестом и получали очень внушительное ежемесячное пособие.
Стоить заметить, что такой подход давал свои плоды, Германия за пять лет увеличила рождаемость в полтора раза.
Конвейер по подготовке невест работал отлаженно.
Однако чем за это поплатились немецкие женщины? Ведь для того чтобы они безустанно рожали, им запретили учиться в вузах, работать, при увольнении женщинам даже полагалось поощрение. При этом, всячески демонстрируя нелепость попыток женщин участвовать в политической или научной деятельности, поощрялся тяжелый физический труд.
Для молодых девушек была введена обязательная трудовая повинность, если девушка не замужем и не достигла 25 лет, то должна приносить пользу своей стране пусть и неквалифицированным трудом. В так называемых трудовых лагерях работали по 20 часов в неделю, носили специальную униформу и повязку со свастикой. Девушек из этой категории могли направить работать няней или помощницей по хозяйству в многодетные семьи.
Свадьба и рождение детей - то, к чему следовало стремиться немецкой женщине.
Типично женскими считались должности в сфере услуг, с таких постов увольняться немок не принуждали, даже наоборот, всячески поощряли работу в такой сфере. Любая попытка женщины состояться в карьере воспринималась фашистами как нечто ненормальное, противное естеству, ведь истинное женское счастье может быть только дома рядом с мужем.
Кстати, в Германии уже в 1921 году был подписан указ о том, что женщин нельзя допускать до высоких государственных постов. В 30-е годы увольнение женщин с должностей шло полным ходом. Дело дошло даже до врачей, эта специальность была признана слишком ответственной, чтобы ее доверить женщине. Уволили судей, юристов, педагогов. Если женщина была замужем, то главным аргументом было – может содержать муж. За два года число студенток в вузах сократилось на 30 тысяч, а женщины-депутаты в большинстве своем бежали из страны, находились под домашним арестом, попали в концлагерь и даже покончили жизнь самоубийством.
Положение женщин в стране резко ухудшилось. Даже их заработная плата была на треть ниже, чем у мужчин. Так, женщина-специалист высокой квалификации получала примерно столько же, сколько мужчина рабочей специальности. Однако для большинства немок это не представляло особых проблем они охотно выходили замуж и работали там, где это было возможно.
Женщина и политика
Женщина и политика несовместимы. Так решили мужчины.
Еще в самом начале своей политической карьеры Гитлер заявил о том, что не представляет женщин в политике ни на каких должностях, поскольку 99% политических вопросов не их ума дело. В обществе, которое построил фюрер, роль женщины заключалась лишь в материнстве и ценность она начинала представлять только после того как стала матерью (причем многократно). Культивировалась не только сама личность фюрера, но и его постулаты: «Рождение ребенка – личный подарок фюреру» - эта идея активно пропагандировалась, превращая брак не в самоцель, а лишь ступень в росте демографии. Отношения между мужчинами и женщинами лишались всякой романтики, уступая место физиологии и высокой цели.
Никакой индивидуальности, только служение нации.
Ни в одной другой стране общественные организации не оказывали столь сильного влияния на супружеские отношения. Было огромное количество организаций для девочек, женщин, в другие они входили вместе с мужчинами, третьи создавались специально для мужчин.
На войне немки скорее были в качестве исключения.
Если обобщить вышесказанное, то идеальная немецкая женщина в нацистской Германии должна была соответствовать следующим требованиям:
• должна знать свое место, не вмешиваться в мужские дела, не лезть в политику и науку;
• должна быть отличной женой и матерью;
• воспринимать жертвенность как должное во имя своей нации;
• быть скромной и сдержанной в проявлении эмоций;
• одежда фрау должна быть скромной и со вкусом, не вызывающей;
• в обычной жизни должна активно поддерживать традиции и прививать их детям;
• не должна много говорить;
• не злоупотреблять косметикой;
• должна ценить свое имя и честь своей семьи, попросту не «выносить сор из избы»;
• должна стремиться к максимальному количеству детей от мужа, при этом должна способствовать увеличению потомства от супруга, даже если это не ее дети;
• не должна ревновать;
• должна быть расчетлива и бережлива;
• быть внимательной к окружающим и не допускать компрометирующего в адрес своей расы общения;
Неизвестно чем бы для немецких женщин закончилась эта практика, которая к моменту начала войны лишь только стала набирать оборот. Понятно одно, что для Гитлера особой ценности не имели жизни как тех, чьи территории он стремился завоевать, так и своих арийских граждан, в которых он видел лишь механизм для воплощения своих амбициозных планов. Отсутствие образование и возможностей для карьерного роста ставили женщин всей страны в зависимое положение, в то время как их мужчины, даже находясь на войне, не отказывали себе в любовных связях, например на оккупационных территориях.
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