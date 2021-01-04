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Как выглядят жилые дома в Мумбаи

Индийский город Мумбаи, в котором проживает около 23 миллионов человек, является одним из самых густонаселённых городов мира. Здесь живут люди разного достатка, а высотные новостройки соседствуют со старыми малоэтажными домами и трущобами. Плата за аренду жилья в Мумбаи варьируется от 5 до 2000 долларов США в месяц.

Жилые дома Мумбаи

Жилой дом в трущобах Дхарави в Мумбаи, 28 января 2015 года.

Жилые дома Мумбаи

Строящийся высотный жилой дом

Жилые дома Мумбаи

Высотный жилой дом на западной окраине Мумбаи

Жилые дома Мумбаи

Женщины стоят на балконе квартиры в южной части Мумбаи

Жилые дома Мумбаи

Жилой дом

Жилые дома Мумбаи

Люди на балконе своей квартиры в южной части Мумбаи

Жилые дома Мумбаи

Старый жилой дом

Жилые дома Мумбаи

Фасад старого жилого дома

Жилые дома Мумбаи

Местные житель на балконе своей квартиры

Жилые дома Мумбаи

Женщина стоит на балконе своей квартиры

Жилые дома Мумбаи

Строящийся высотный жилой дом в центре Мумбаи

Жилые дома Мумбаи

Трущобы Дхарави в Мумбаи

Жилые дома Мумбаи

Женщина развешивает бельё в старом доме в Мумбаи

Жилые дома Мумбаи

Жилой дом в центре Мумбаи

Жилые дома Мумбаи

Мужчина запирает дверь своей квартиры в старом доме в Мумбаи

Жилые дома Мумбаи

Двери и окна жилого дома

Жилые дома Мумбаи

Окна жилого дома на юге

Жилые дома Мумбаи

Высотные жилые дома рядом с трущобами Дхарави

Жилые дома Мумбаи

Высотный жилой дом

Жилые дома Мумбаи

Высотный жилой дом рядом с трущобами

Жилые дома Мумбаи

Строящиеся высотные дома рядом с уже заселённым жилым домом (справа)

Жилые дома Мумбаи

Строящийся высотный жилой дом на окраине Мумбаи

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