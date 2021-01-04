Как выглядят жилые дома в Мумбаи

Индийский город Мумбаи, в котором проживает около 23 миллионов человек, является одним из самых густонаселённых городов мира. Здесь живут люди разного достатка, а высотные новостройки соседствуют со старыми малоэтажными домами и трущобами. Плата за аренду жилья в Мумбаи варьируется от 5 до 2000 долларов США в месяц.







Жилой дом в трущобах Дхарави в Мумбаи, 28 января 2015 года.







Строящийся высотный жилой дом







Высотный жилой дом на западной окраине Мумбаи







Женщины стоят на балконе квартиры в южной части Мумбаи







Жилой дом







Люди на балконе своей квартиры в южной части Мумбаи







Старый жилой дом







Фасад старого жилого дома







Местные житель на балконе своей квартиры







Женщина стоит на балконе своей квартиры







Строящийся высотный жилой дом в центре Мумбаи







Трущобы Дхарави в Мумбаи







Женщина развешивает бельё в старом доме в Мумбаи







Жилой дом в центре Мумбаи







Мужчина запирает дверь своей квартиры в старом доме в Мумбаи







Двери и окна жилого дома







Окна жилого дома на юге







Высотные жилые дома рядом с трущобами Дхарави







Высотный жилой дом







Высотный жилой дом рядом с трущобами







Строящиеся высотные дома рядом с уже заселённым жилым домом (справа)







Строящийся высотный жилой дом на окраине Мумбаи



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