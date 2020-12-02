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10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться


10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

Детективные романы неизменно пользуются успехом у читателей и занимают лидирующие позиции в списках книжных продаж. Конечно, это касается исключительно тех детективов, которые увлекают читателя яркими героями, увлекательным сюжетом и сохранением интриги до самой последней страницы. В нашем сегодняшнем обзоре представлены лучшие произведения жанра, выпущенные в печать в последние несколько лет.

«Почти нормальная семья», Маттиас Эдвардссон


10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

«Почти нормальная семья», Маттиас Эдвардссон. / Фото: www.blog.lavkababuin.com

 

Роман Маттиаса Эдвардссона находится как бы на стыке жанров, а за детективном проглядывает настоящая семейная драма, когда у каждого участника этой истории есть своя правда и свой взгляд на происходящие события. И на поверку оказывается, что за внешней витриной идеальной семьи скрываются тайны, о которых стыдно даже говорить.

«Исчезновение Стефани Мейлер», Жоэль Диккер


10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

«Исчезновение Стефани Мейлер», Жоэль Диккер. / Фото: www.yandex.net

 

Читателю придётся вместе с автором распутать клубок событий, начало которым было положено ещё в 1994 году, когда неизвестный преступник расстрелял семью мэра города. Ситуация стала особенно напряжённой после того, как журналистка попыталась провести собственное расследование, но в результате просто исчезла.

«Каштановый человечек», Сорен Свейструп


10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

«Каштановый человечек», Сорен Свейструп. / Фото: www.brodude.ru

 

Скандинавский детектив буквально разрывает сердце и сознание каждого читателя. С одной стороны, хочется, чтобы зло было наказано, ведь маньяк, о котором идёт речь, жестоко и беспощадно убивает невинных женщин, отрезая им части тела. Но когда автор приоткрывает завесу тайны над историей детства преступника, ему просто невозможно не посочувствовать.

«Ритм-секция», Марк Бернелл


10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

«Ритм-секция», Марк Бернелл. / Фото: www.ytimg.com

 

Героиня романа опустилась на самое дно после того, как в авиакатастрофе погибла вся её семья. Но жажда отомстить за собственную сломанную жизнь заставляет отчаявшуюся проститутку подняться и вступить в противостояние не только с преступной организацией, но и с государственными силовыми структурами.

«Нож», Ю Нёсбе


10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

«Нож», Ю Нёсбе. / Фото: www.fb2knigi.ru

 

Классический скандинавский детектив от признанного мастера жанра не даст читателю ни единого шанса оторваться от повествования о Хари Холли до тех самых пор, пока не будет перевёрнута последняя страница. Напряжённое и захватывающее расследование поразит своей неожиданной развязкой, а финальные строки романа дадут надежду на выход следующей книги о Хари Холли.

«Девушка в поезде», Пола Хокингс


10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

«Девушка в поезде», Пола Хокингс. / Фото: www.zolotoy.ru

 

Две героини книги кажутся совершенными противоположностями. Одна из них каждое утро проезжает на электричке мимо идеального дома, где живёт идеальная семья. Первая всё время находится под воздействием алкоголя и не может без постороннего участия вспомнить даже события вчерашнего вечера. Вторая кажется вполне благополучной. Почему же ту, что редко находится в трезвом состоянии, так заинтересовало исчезновение девушки, которую она каждое утро видела из окна электрички?

«Читающий по телам», Антонио Гарридо


10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

«Читающий по телам», Антонио Гарридо. / Фото: www.zhel.city

 

Исторический детектив, события которого разворачиваются в средневековом Китае, поражает своей глубиной и осмысленностью представленного материала. Череда трагических событий в жизни Сун Цы приводит его к шарлатану-прорицателю, чьим помощником он становится. Вскоре слухи о талантливом юноше, умеющем «читать по телам» достигают самого императора, и он поручает Сун Цы расследование череды загадочных преступлений.

«Преступления прошлого», Кейт Аткинсон


10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

«Преступления прошлого», Кейт Аткинсон. / Фото: www.meloman.kz

 

Сложный и запутанный детектив вмещает в себя три сюжетных линии, каждая из которых начинается с жестокого преступления. Частному детективу Джексону Броуди предстоит разобраться в каждом из них, параллельно разгадать ещё несколько тайн и стать свидетелем настоящих драматических событий, распутывая клубки семейных секретов и приходя в ужас от того, какие неприглядные поступки способен совершать человек разумный.

«Не та девушка», Хенк Филиппи Райан


10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

«Не та девушка», Хенк Филиппи Райан. / Фото: www.fiction-books.ru

 

Сложный сюжет, связанный с расследованием убийства молодой женщины, кажется, развивается весьма неторопливо. Но всё расследование крутится вокруг весьма уважаемого агентства по усыновлению, и читателю непременно хочется узнать, что же на самом деле скрывается за красивым фасадом учреждения с благородной миссией, и почему молчат дети, ставшие невольными свидетелями гибели собственной матери.

«Исчезнувшая», Гиллиан Флинн


10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

«Исчезнувшая», Гиллиан Флинн. / Фото: www.blogspot.com

 

События в романе начинают разворачиваться в тот момент, когда исчезает из собственного дома главная героиня в день празднования очередной годовщины бракосочетания. Множество улик указывают на виновность мужа, а ход расследования заставит пытливого читателя усомниться в том, кто гений, а кто злодей на самом деле.

Авторы детективных романов обладают способностью сочетать в своих произведениях психологическое напряжение и таинственность с холодными фактами. Лучшие авторы пишут невероятно сложные и увлекательные детективы на протяжении десятилетий, создавая образы популярнейших персонажей, за приключениями которых читатели следят из книги в книгу.

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10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

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10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторватьсяПодписаться на мой Instagram
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