10 лучших детективов последних лет, от которых невозможно оторваться

Детективные романы неизменно пользуются успехом у читателей и занимают лидирующие позиции в списках книжных продаж. Конечно, это касается исключительно тех детективов, которые увлекают читателя яркими героями, увлекательным сюжетом и сохранением интриги до самой последней страницы. В нашем сегодняшнем обзоре представлены лучшие произведения жанра, выпущенные в печать в последние несколько лет.
«Почти нормальная семья», Маттиас Эдвардссон
«Почти нормальная семья», Маттиас Эдвардссон. / Фото: www.blog.lavkababuin.com
Роман Маттиаса Эдвардссона находится как бы на стыке жанров, а за детективном проглядывает настоящая семейная драма, когда у каждого участника этой истории есть своя правда и свой взгляд на происходящие события. И на поверку оказывается, что за внешней витриной идеальной семьи скрываются тайны, о которых стыдно даже говорить.
«Исчезновение Стефани Мейлер», Жоэль Диккер
«Исчезновение Стефани Мейлер», Жоэль Диккер. / Фото: www.yandex.net
Читателю придётся вместе с автором распутать клубок событий, начало которым было положено ещё в 1994 году, когда неизвестный преступник расстрелял семью мэра города. Ситуация стала особенно напряжённой после того, как журналистка попыталась провести собственное расследование, но в результате просто исчезла.
«Каштановый человечек», Сорен Свейструп
«Каштановый человечек», Сорен Свейструп. / Фото: www.brodude.ru
Скандинавский детектив буквально разрывает сердце и сознание каждого читателя. С одной стороны, хочется, чтобы зло было наказано, ведь маньяк, о котором идёт речь, жестоко и беспощадно убивает невинных женщин, отрезая им части тела. Но когда автор приоткрывает завесу тайны над историей детства преступника, ему просто невозможно не посочувствовать.
«Ритм-секция», Марк Бернелл
«Ритм-секция», Марк Бернелл. / Фото: www.ytimg.com
Героиня романа опустилась на самое дно после того, как в авиакатастрофе погибла вся её семья. Но жажда отомстить за собственную сломанную жизнь заставляет отчаявшуюся проститутку подняться и вступить в противостояние не только с преступной организацией, но и с государственными силовыми структурами.
«Нож», Ю Нёсбе
«Нож», Ю Нёсбе. / Фото: www.fb2knigi.ru
Классический скандинавский детектив от признанного мастера жанра не даст читателю ни единого шанса оторваться от повествования о Хари Холли до тех самых пор, пока не будет перевёрнута последняя страница. Напряжённое и захватывающее расследование поразит своей неожиданной развязкой, а финальные строки романа дадут надежду на выход следующей книги о Хари Холли.
«Девушка в поезде», Пола Хокингс
«Девушка в поезде», Пола Хокингс. / Фото: www.zolotoy.ru
Две героини книги кажутся совершенными противоположностями. Одна из них каждое утро проезжает на электричке мимо идеального дома, где живёт идеальная семья. Первая всё время находится под воздействием алкоголя и не может без постороннего участия вспомнить даже события вчерашнего вечера. Вторая кажется вполне благополучной. Почему же ту, что редко находится в трезвом состоянии, так заинтересовало исчезновение девушки, которую она каждое утро видела из окна электрички?
«Читающий по телам», Антонио Гарридо
«Читающий по телам», Антонио Гарридо. / Фото: www.zhel.city
Исторический детектив, события которого разворачиваются в средневековом Китае, поражает своей глубиной и осмысленностью представленного материала. Череда трагических событий в жизни Сун Цы приводит его к шарлатану-прорицателю, чьим помощником он становится. Вскоре слухи о талантливом юноше, умеющем «читать по телам» достигают самого императора, и он поручает Сун Цы расследование череды загадочных преступлений.
«Преступления прошлого», Кейт Аткинсон
«Преступления прошлого», Кейт Аткинсон. / Фото: www.meloman.kz
Сложный и запутанный детектив вмещает в себя три сюжетных линии, каждая из которых начинается с жестокого преступления. Частному детективу Джексону Броуди предстоит разобраться в каждом из них, параллельно разгадать ещё несколько тайн и стать свидетелем настоящих драматических событий, распутывая клубки семейных секретов и приходя в ужас от того, какие неприглядные поступки способен совершать человек разумный.
«Не та девушка», Хенк Филиппи Райан
«Не та девушка», Хенк Филиппи Райан. / Фото: www.fiction-books.ru
Сложный сюжет, связанный с расследованием убийства молодой женщины, кажется, развивается весьма неторопливо. Но всё расследование крутится вокруг весьма уважаемого агентства по усыновлению, и читателю непременно хочется узнать, что же на самом деле скрывается за красивым фасадом учреждения с благородной миссией, и почему молчат дети, ставшие невольными свидетелями гибели собственной матери.
«Исчезнувшая», Гиллиан Флинн
«Исчезнувшая», Гиллиан Флинн. / Фото: www.blogspot.com
События в романе начинают разворачиваться в тот момент, когда исчезает из собственного дома главная героиня в день празднования очередной годовщины бракосочетания. Множество улик указывают на виновность мужа, а ход расследования заставит пытливого читателя усомниться в том, кто гений, а кто злодей на самом деле.
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