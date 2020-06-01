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Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Поход в туалет, особенно общественный, как правило, не сулит свежих эмоций и переживаний и уж совсем не тянет на экскурсию.

Однако мы нашли 20 туалетных комнат, посещение которых может оставить неизгладимое впечатление и подарить несколько поистине прекрасных минут релакса и наслаждения. Ведь из их окон открываются просто сумасшедшие виды.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами


Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Скалистые горы: Мидуэй, штат Юта, США


Потрясающий вид на заснеженные горные склоны, которым можно насладиться, посетив один из общественных туалетов штата Юта.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Океан зелени: туалет в Перу


Туалет без дверей, утопающий в море густой зелени.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Побережье Санта-Барбары


Шикарный вид на солнечное побережье, который можно созерцать из туалетной комнаты Калифорнийского университета.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Городской пейзаж


Вид на Лондон с 68-го этажа небоскреба Shard.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Царь горы: Западная Австралия


Туалет под открытым небом на вершине горы.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Огни большого города


Роскошный вид ночного Лас-Вегаса, который открывается из туалета клуба Moon.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Атлантика


Роскошный вид на побережье Атлантического океана из туалета ресторана Le Cabestan, Касабланка, Марокко.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Заснеженные склоны


Потрясающий пейзаж, которым можно полюбоваться из огромных окон школьного туалета в Исландии.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Джунгли: Сафари-Лодж, Африка


Туалет, из которого можно наблюдать за дикими животными и природой.


Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Сказочный домик: город Мальмё, Швеция


Фантастический вид из туалета отеля Clarion.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Индустриальный город


Вид, которым можно полюбоваться из общественного туалета небоскреба Sapporo JR Tower, Саппоро, Япония.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Большой город: королевский туалет в Южной Корее


Впечатляющий городской пейзаж, открывающийся из туалета сеульской телебашни.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Лоно природы


Почувствовать себя частью природы можно в одном из общественных туалетов Китая.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Город мостов


Вид на один из питтсбургских мостов, открывающийся из туалета отеля Renaissance.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Густой лес


Вид на Лаос из кабинки туалета.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Мегаполис


Городской пейзаж, которым можно насладиться из туалета отеля «Пульхайм», Кёльн, Германия.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Современный город


Общественный туалет «Коммерцбанка» во Франкфурте, Германия.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Панорама


Восхитительная панорама из туалета отеля Torni, Хельсинки, Финляндия.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Вид на вечерний Гамбург


Фантастический вид на город, который можно созерцать из туалета бара в Гамбурге, Германия.

Как на ладони: 20 туалетных комнат из разных уголков мира, которые потрясают роскошными видами

Единение с природой


Минималистичный туалет под открытым небом в Австралии.

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