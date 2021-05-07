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Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Каждому дачнику хочется иметь красивый участок, где настроение поднимается.

Но тратить на его обустройство целый капитал желания нет. Неужели найти компромисс между желаниями и возможностями не получится?

Это вполне реально, если обратить внимание на подборку поделок для дачи из стеклянных бутылок.

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

1. Эффектная клумба

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Стеклянная клумба из пластиковых бутылок.

Бутылки, из которых собрана необычная стеклянная клумба, скрепляются между собой цементным раствором или строительным клеем. Немного вкопайте конструкцию в землю, чтобы она была устойчивой.

2. Необычный декор

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Декор для дачи из стеклянных бутылок.

Стекло всегда выглядит привлекательно, вне зависимости от того, сколько ему лет. Поэтому подобный декор из стеклянных бутылок, надеты на металлическую проволоку, прослужит много лет.

3. Для оригинального интерьера веранды

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Стена из стеклянных бутылок.

Один из вариантов использования стеклянных бутылок для дачи — собрать из них необычное ограждение. Также из бутылок можно собрать уличные светильники.

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Уличные светильники для веранды.

4. Забор, который станет украшением участка

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Забор из бутылок.

Просверлив в донышке небольшое отверстие, из бутылок можно сделать оригинальный декор для самого обычного забора.

5. Стена с солнечными зайчиками

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Стена со стеклянными бутылками.

Стоит вмонтировать в обычную цементную стену разноцветные стеклянные бутылки — и участок наполнится множеством ярких солнечных зайчиков.

6. Креативный журнальный столик

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Журнальный столик для дачи.

Отрезок фанеры с отверстиями, соответствующими размеру бутылочных горлышек, и сами бутылки — это все, что понадобится для того, чтобы смастерить журнальный столик.

7. Сверкающие светильники

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Светильник из бутылки.

Из нескольких бутылок с вставленными внутрь лампочками получится эффектная гирлянда. Зафиксировать лампочку можно при помощи самозатвердевающего пластика.

8. Парящие вазы

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Стеклянные вазы для дачи.

Множество стеклянных бутылок, подвешенные на декоративных веревках, становятся оригинальными парящими вазами.

9. Чудесный домик

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Мини-беседка из стеклянных бутылок.

На строительство такого домика придется затратить немало времени, но результат того стоит.

10. Мини-забор для цветов

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Ограждение для клумбы из бутылок.

Вкопанные в землю бутылки станут отличным ограничителем для садовых дорожек или клумб.

11. Вместо свечей

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Светильник из стеклянной бутылки.

Проделайте в крышке отверстие и протяните сквозь него шнур. Бутылку нужно заполнить горючей составом. Остается только поджечь светильник и следить за тем, чтобы наружу выходил отрезок шнура достаточной длины.

12. Птичья радость

Поделки из стеклянных бутылок для вашей дачи

Кормушка для птиц из стеклянной бутылки.

Бутылка без дна, поставленная на блюдечко, станет отличной кормушкой для птиц.

 

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