Скандальная история «Попрыгуньи»: из-за чего Левитан собирался вызвать Чехова на дуэль

Известный художник-пейзажист Исаак Левитан и писатель Антон Чехов долгое время были близкими друзьями, которых объединяли искренние и доверительные отношения. Но после публикации рассказа Чехова «Попрыгунья» неожиданно разразился скандал: в героях все без труда узнали художника и его возлюбленную, замужнюю даму Софью Кувшинникову. Вся московская богема обсуждала вынесенный на публику сюжет из реальной жизни, рассказ Чехова называли «пасквилем», а Левитан собирался вызвать друга на дуэль.













Слева – И. Левитан. Автопортрет, 1890-е гг. Справа – А. Степанов. Портрет С. П. Кувшинниковой, конец 1880-х гг.



В 1880-е гг. в среде московской богемы имя Софьи Кувшинниковой было широко известным – она была хозяйкой литературно-артистического салона, который посещали И. Репин, А. Чехов, М. Ермолова, В. Гиляровский, А. Южин и многие другие известные артисты, художники и писатели. Однажды «на каланчу» (квартира располагалась под крышей пожарной каланчи) привели молодого художника Исаака Левитана. Несмотря на более чем десятилетнюю разницу в возрасте, у хозяйки салона завязались с ним романтические отношения.







Слева – И. Левитан. Автопортрет, 1890-е гг. Справа – А. Степанов. Портрет С. П. Кувшинниковой, конец 1880-х гг.

В 1880-е гг. в среде московской богемы имя Софьи Кувшинниковой было широко известным – она была хозяйкой литературно-артистического салона, который посещали И. Репин , А. Чехов, М. Ермолова, В. Гиляровский, А. Южин и многие другие известные артисты, художники и писатели. Однажды «на каланчу» (квартира располагалась под крышей пожарной каланчи) привели молодого художника Исаака Левитана. Несмотря на более чем десятилетнюю разницу в возрасте, у хозяйки салона завязались с ним романтические отношения.В. Серов. Портрет художника И. И. Левитана, 1893Софья Кувшинникова была замужем за полицейским врачом, который был терпелив и долгое время закрывал глаза на ее роман с Левитаном. Она была художницей-любительницей, и под предлогом уроков живописи часто уезжала со своим учителем на Волгу – на этюды. Герой чеховского рассказа художник Рябовский также давал уроки Ольге Ивановне, жене доктора Осипа Дымова, они также ездили на Волгу на этюды, и между ними был длительный роман . В остальных персонажах узнали себя многие посетители салона Кувшинниковой.А. Степанов. Слева – *И. Левитан и С. Кувшинникова на прогулке в Плесе*. Справа – *И. Левитан и С. Кувшинникова на этюдах*, конец 1880-х гг.Чехов оправдывался, как мог: «Можете себе представить, – писал он в письме в 1892 г., – одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи», и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика – внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником».Слева – С. Кувшинникова, середина 1880-х гг. Справа – И. Левитан, фото 1898 г.Однако сходство было не только внешним: почти дословно приводились выдержки из ее писем, чеховская попрыгунья в речи использовала любимые выражения Кувшинниковой, она была так же экстравагантна и оригинальна, хотя и куда более легкомысленна и поверхностна, чем ее прототип. Писатель пытался отшучиваться: «Моя попрыгунья хорошенькая, а ведь Софья Петровна не так уж красива и молода» . Слева – И. Левитан, фото 1884 г. Справа – И. Левитан, фото 1890 г.Левитан был настолько разгневан, что хотел вызвать Чехова на дуэль, но знакомые отговорили его от этого опрометчивого решения. На несколько лет их общение прекратилось. Отношения Левитана с Кувшинниковой тоже были обречены. Художник пользовался большим успехом у женщин, и в 1894 г. у него завязался новый роман , тоже едва не закончившийся трагически: запутавшись в чувствах к Анне Турчаниновой и ее дочери, Левитан пытался покончить с собой.Слева – Софья Кувшинникова. Фото. Справа – И. Левитан. *Портрет Софьи Петровны Кувшинниковой*, 1888После 1894 г. Левитан и Кувшинникова больше не виделись, но Софья Петровна всегда вспоминала о нем с теплотой и благодарностью. А отношения между друзьями удалось наладить. Помирить Чехова и Левитана смогла писательница Т. Щепкина-Куперник, которая устроила им встречу и заставила подать друг другу руки.Скульптура *Дачница* в г. Плесе , имеющая портретное сходство с КувшинниковойЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)