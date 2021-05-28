Насекомых с лёгкостью можно назвать самыми ненавистными человеку существами на планете, и большей частью потому, что они являются переносчиками опасных для жизни заболеваний, таких как малярия, болезнь Лайма и жёлтая лихорадка. Одно особенно актуальное заболевание для современного мира в настоящее время быстро распространяется по Западному полушарию, достигая масштабов пандемии.



Вирус Зика впервые был зафиксирован у обезьян в лесах Африки и Азии около 70 лет назад, в начале 1950-ых годов был регистрирован первый случай заражения человека, и в течение 60-ти лет заболевших было всего 15 человек. В 2013-14 г.г. вирус распространился на восток, в сторону Океании и тихоокеанских островов. К 2015 году он уже добрался до Мексики, Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.



Более 1,5 миллиона жителей Бразилии уже, предположительно, заражены лихорадкой, а новорождённых с микроцефалией зарегистрировано порядка 4 тысяч. Виной всему этому — переносчики заболевания, самые ненавистные насекомые, известные человеку.



К счастью, это самое худшее, что может принести человеку насекомое. Многие другие существа в этом списке не обязательно являются смертельно опасными для человека. Одни уничтожают продукты, нанося многомиллионные убытки каждый год, другие наносят невероятно болезненные укусы с рубцами, которые не заживают несколько месяцев.

25. Обыкновенная чешуйница

24. Мексиканская листоблошка

23. Блоха

22. Пчела

21. Муравей

20. Мокрецы

19. Майский жук западный

18. Жук

17. Ночная бабочка, мотылёк

16. Оленья кровососка

15. Богомол

14. Термит

13. Коричневый мраморный щитник

12. Уховёртка

11. Кузнечик

10. Комар-толстоножка

9. Гусеница Nettle Caterpillar

8. Постельный клоп

7. Головная вошь

6. Слепни

5. Таракан

4. Оса

3. Мучные хрущаки

2. Хищнецы

1. Комар