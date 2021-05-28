Насекомых с лёгкостью можно назвать самыми ненавистными человеку существами на планете, и большей частью потому, что они являются переносчиками опасных для жизни заболеваний, таких как малярия, болезнь Лайма и жёлтая лихорадка. Одно особенно актуальное заболевание для современного мира в настоящее время быстро распространяется по Западному полушарию, достигая масштабов пандемии.
Вирус Зика впервые был зафиксирован у обезьян в лесах Африки и Азии около 70 лет назад, в начале 1950-ых годов был регистрирован первый случай заражения человека, и в течение 60-ти лет заболевших было всего 15 человек. В 2013-14 г.г. вирус распространился на восток, в сторону Океании и тихоокеанских островов. К 2015 году он уже добрался до Мексики, Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.
Более 1,5 миллиона жителей Бразилии уже, предположительно, заражены лихорадкой, а новорождённых с микроцефалией зарегистрировано порядка 4 тысяч. Виной всему этому — переносчики заболевания, самые ненавистные насекомые, известные человеку.
К счастью, это самое худшее, что может принести человеку насекомое. Многие другие существа в этом списке не обязательно являются смертельно опасными для человека. Одни уничтожают продукты, нанося многомиллионные убытки каждый год, другие наносят невероятно болезненные укусы с рубцами, которые не заживают несколько месяцев.
В любом случае, многие из нас ненавидят тех жуков, которые тоже есть в этом списке, при любом удобном случае стараясь убить их или избавить от них свой дом. Чтобы узнать, какие именно насекомые являются самыми ненавистными человеку, читайте дальше!
25. Обыкновенная чешуйница
Это одно из самых старейших существ, живущих на нашей планете: их далёкие предки обитали на Земле более 300 миллионов лет назад.
Вопреки распространённому мнению, обыкновенные чешуйницы не кусают людей — они больше неприятны, нежели опасны. Эти насекомые из отряда щетинохвосток питаются крахмалом и сахаром, поэтому часто обитают в домах и на продовольственных складах, уничтожая продукты. Эти маленькие твари являются довольно жизнеустойчивыми: они способны жить без еды в течение года.
24. Мексиканская листоблошка
Большинство людей не слышали о мексиканской листоблошке, но от этого она не становится менее вредной. Родом из Южной Азии, это насекомое является одной из главных причин заболевания цитрусовых, уничтожив огромные цитрусовые рощи по всей Флориде и Калифорнии.
В течение последних нескольких лет мексиканская листоблошка уничтожила апельсиновые деревья, нанеся ущерб сельскому хозяйству на 4 миллиарда долларов.
23. Блоха
Будучи настоящим ужасом для собак, кошек, а также человека, блоха является одним из самых ненавистных насекомых на Земле. Способные прыгать так, что им позавидует любой акробат, блохи могут переносить массу заболеваний, включая пятнистую лихорадку Скалистых гор и даже ленточный червь.
Среди различных способов уничтожения блох является погружение их под воду ровно на целые сутки. Если их держать чуть меньше, то потом они могут выглядеть мёртвыми, но на самом деле смогут воскреснуть из мёртвых. Насекомое-зомби…
22. Пчела
Учёные шокированы и не могут выяснить, по какой причине один из самых больших союзников человека — пчела — исчезает. Несмотря на то, что они опыляют, по крайней мере, 30% сельскохозяйственных культур, жужжание пчёл и беспокойство по поводу их острого жала всё ещё заставляет людей ненавидеть их. Даже осы, являющиеся генетическими предками пчёл, ненавидят их, часто совершая набеги на ульи.
Несмотря на современное отношение человека к пчёлам, в период эгейской цивилизации люди верили, что они являются связующим звеном между миром живых и загробной жизнью.
21. Муравей
Одно из самых впечатляющих существ на планете. Несмотря на свои небольшие размеры, предполагается, что на Земле существует до 22.000 видов муравьёв, которые в совокупности составляют 15-25% всех животных планеты.
Это значит, что если собрать их всех в одну кучу, то она составит до четверти всей массы животных, живущих на нашей планете. С таким количеством и их умением грамотно эксплуатировать ресурсы, муравьи стали источником неприятности во многих домах.
20. Мокрецы
Настолько мелкие, что могут пролезть через оконную сетку, мокрецы — это мошки длиной 1-4 мм. Наиболее известны своей кровожадностью, хотя в то же время помогают опылять тропические культуры, такие как, например, какао.
19. Майский жук западный
Возможно, наименее известное насекомое в этом списке, майский жук западный, тем не менее, является одним из самых ненавистных насекомых в истории. Истребляя культуры со времён Средневековья, эти существа являются одними из вредителей плодово-ягодных и лесных насаждений.
18. Жук
Жуки не представляют непосредственной угрозы для крови или кожи человека, в отличие от большинства перечисленных в этом списке, но так как они составляют почти четверть из всех известных форм жизни, они могут быть довольно противными.
И хотя некоторые, такие как божья коровка, едят вредителей, другие, как хорошо известный долгоносик хлопковый, могут уничтожать целые урожаи.
17. Ночная бабочка, мотылёк
Если эта картинка вас не сильно напугала, то большинство мохнатых ночных бабочек могут сделать это запросто. Или как насчёт того, что существует моль, которая питается человеческим жиром?
Если вам и этого недостаточно, то вы наверняка не будете рады видеть летящую на вас в ночи павлиноглазку геркулес, размах крыльев которой составляет 27 см, что является наибольшей площадью поверхности любого насекомого!
16. Оленья кровососка
Хотя основной добычей этого вида кровососов являются олени, они также могут укусить и собаку, вызвав дерматит, лошадь, вызвав серьёзные колики (основная причина преждевременной смерти у лошадей), а также человека, оставляя рубец от укуса, который может не заживать в течение года.
15. Богомол
«Богомол» — это всего лишь термин, который охватывает более 2400 видов этих насекомых. И хотя у самцов богомола гораздо больше причин ненавидеть представителей своего семейства (а точнее, самок), у людей эти насекомые вызывают не менее неприятные ощущения.
14. Термит
Будучи всё-таки полезными, уничтожая разлагающиеся растения, термиты могут быть довольно надоедливыми, проникая в деревянные дома и сооружения.
13. Коричневый мраморный щитник
Это насекомое известно своей вонью. Встревоженное или спровоцированное существо выстреливает из пор задней части туловища химическим веществом, запах которого напоминает кориандр. Некоторые виды этого насекомого бывают ещё более отвратительными из-за вещества, содержащего цианид, которое придаёт ему запах гнилого миндаля.
12. Уховёртка
Хотя их задние клешни придают им устрашающий вид, уховёртки на самом деле не представляют угрозу для человека. А разговоры о том, что они могут залезть в ухо и отложить там яйца, делает их ещё ужаснее, хотя мы все прекрасно знаем, что это невозможно.
11. Кузнечик
Хотя кузнечики являются травоядными, их длинные тельца и лапы, а также возможность быстро и неожиданно прыгать в неизвестном направлении является пугающей для большого количества людей.
Похожая на кузнечика саранча (и для большинства людей это практически одно и то же насекомое), образуя стаи численностью до сотен миллионов особей, способна уничтожить растительность на огромной территории. Крупнейшее нашествие саранчи было зафиксировано в 1875 году, когда саранча образовала стаю на 2900 км в длину и 180 км в ширину.
10. Комар-толстоножка
Это насекомое является короткоживущим, но чрезвычайно любвеобильным: все 80 часов своей жизни самец старается не отпускать самку. Благодаря чему они и получили название «lovebug» в английском варианте.
Тот, кто путешествовал хоть раз на машине по юго-восточной части США, имеет серьёзные причины ненависти к этим насекомым. Миллионы этих существ (в спаренном состоянии) остаются на переднем стекле автомобиля.
9. Гусеница Nettle Caterpillar
Она может выглядеть милой и пушистой, хотя на самом деле имеет довольно неприятную особенность: если до неё дотронуться, то из волосков выделится вещество, способное вызвать интенсивное и болезненное жжение, которое может ослабнуть лишь через несколько часов.
8. Постельный клоп
У человека есть достаточно причин ненавидеть это существо, хотя оно также является объектом ненависти и среди своих сородичей-самцов. Дело в том, что самцов постельного клопа сексуально привлекает любой новый постельный клоп, будь это самец или самка. Опасность для самцов заключается в том, что их брюшная полость не такая толстая, как у самок, чтобы защитить их от крошечного, игольчатого пениса. Массивное заражение постельными клопами, говорят, напоминает запах гниющей малины.
7. Головная вошь
Бич детей во всём мире, головная вошь каждый год заражает порядка 6-12 миллионов жителей США. Хотя не известно ни одного случая передачи вошью какого-либо заболевания, кроме самих себя, которые передаются при тесном контакте, они, в общем-то, безвредны для человека.
В настоящее время проводится исследование, в ходе которого учёные хотят понять, создаётся ли естественный иммунитет у человека, имеющего головных вшей, к более опасной, платяной вши (которая, как известно, является переносчиком болезней). Но, думается, это не то исследование, в котором хотел бы принять участие каждый из нас.
6. Слепни
Укус слепня может быть очень болезненным для человека, иногда вызывая одышку и головокружение. Люди ненавидят этих существ из поколения в поколение. Угрожающим фактором является то, что они могут быть переносчиками сибирской язвы, заражая крупный рогатый скот и овец.
5. Таракан
Будучи одним из немногих существ, способных пережить ядерную катастрофу, тараканы являются древними насекомыми, живущими на Земле уже более 320 миллионов лет.
Тараканы — удивительно жизнеустойчивые насекомые, способные обходиться без воздуха в течение 45 минут и прожить без пищи в течение месяца.
4. Оса
Эта агрессивная обладательница острого жала пугает людей повсеместно. Осы чаще всего кусаются поздним летом — как только матка перестаёт выводить новое потомство, и осы-рабочие отправляются на поиски пищи.
Чтобы не стать жертвой укуса ос, старайтесь их просто избегать. Если начать размахивать руками, пытаясь их отогнать, то эффект будет противоположным.
3. Мучные хрущаки
Если вы опасаетесь тараканов, то этих существ нужно опасаться ещё больше. Эти крошечные ненавистные вредители способны выдержать больший уровень радиации, чем тараканы, и устойчивы к постоянно возрастающему списку инсектицидов.
2. Хищнецы
Само название этого насекомого уже говорит о том, что человеку нужно его опасаться. Обладая большим изогнутым хоботком, хищнецы впрыскивают в свою жертву смертельную слюну, сжижающую её внутренности, которые затем высасывают. То, что осталось от опустошённого насекомого, эти клопы потом используют для охоты на свою следующую жертву.
Если они кусают человека (обычно возле губ), реакция бывает чрезвычайно болезненной и даже может потребовать медицинской помощи.
1. Комар
Легко занявшие первое место в списке самых ненавистных человеку насекомых, комары убивают больше людей, чем любое другое животное на планете.
Хорошо известны, как переносчики малярии и жёлтой лихорадки, они также стали причиной эпидемии вируса Зика, охватившей Южную Америку.
Комаров наиболее привлекают беременные, люди с затруднённым дыханием, с I-ой группой крови, с повышенным потоотделением, с повышенной температурой тела. К сожалению для некоторых семей, на привлекательность для комаров также влияет генетический фактор.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии