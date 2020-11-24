Вещи в ванной комнате, из-за которых гостям хочется уйти оттуда поскорее

Наряду с кухней ванная комната — визитная карточка квартиры. Хоть мы и проводим там намного меньше времени, чем в других комнатах, именно уютная и функциональная ванная может задать настроение на весь день. Ведь первое, что мы делаем с утра, — идем умываться, а перед сном заходим чистить зубы.

Mы очень ценим удобство и комфорт. Поэтому сегодня подготовили статью про вещи, которые мешают нашим ванным комнатам стать источником хорошего настроения.



1. Некачественная мыльница

2. Коврик из ПВХ

3. Отсутствие держателя для туалетной бумаги

4. Полинявшая занавеска для душа

5. Бутыльки по краям ванны

6. Отсутствие экрана для ванны

7. Уголки

8. Чересчур яркая плитка

9. Веревки для сушки белья

10. Глянцевая плитка на полу

11. Пластиковый люк

Едва ли не первое, что мы видим, когда подходим к раковине, — мыльница. Мы пользуемся ею каждый день, и это именно тот предмет, который постоянно испытывает на себе воздействие и воды, и мыла. И поэтому есть все основания выбрать мыльницу из качественного материала. Не советуем использовать пластик — это не натуральный материал, а еще на нем быстро появляются царапины. Стекло и дерево выглядят стильно, но дерево недолговечно, а стекло быстро пачкается. Советуем выбрать металл или керамику.Такие коврики, как правило, стоят совсем недорого, продаются в широких рулонах, что позволяет нарезать их так, как вам нужно. А также радуют нас огромнейшим выбором расцветок. Однако ПВХ не впитывает воду, срок службы у него недолгий, и смотрятся такие покрытия соответственно стоимости.Более удачным решением будет приобрести коврик из хлопка (их основу делают прорезиненной, они хорошо впитывают воду снаружи) или бамбуковую циновку. Хлопковые коврики выглядят стильно, обычно окрашены в неяркие пастельные тона. А циновки, несмотря на то что хорошо впитывают и испаряют воду, очень износостойкие.Эта проблема наверняка знакома многим из нас: то руки не доходят повесить наконец держатель, то кто-то из домашних раз за разом размещает рулон там, где ему удобно. Но стоящая на полочке или на бачке унитаза бумага делает комнату неопрятной. А тем временем выбор держателей довольно широкий: пластиковые, металлические или деревянные, с крышками и без, настенные, напольные и на присосках (можно менять их расположение как вздумается). В держателе рулон бумаги не запачкается, не запылится, не размокнет от воды и избежит риска упасть на пол.Видавшая виды шторка для душа не только не добавляет ванной комнате уюта, но и может произвести по-настоящему отталкивающее впечатление. Поэтому очень важно не забывать ее вовремя стирать. Сделать это совсем не сложно: для стирки обычных пластиковых шторок эксперты советуют взять колпачок средства для стирки, пищевую соду, несколько капель масла чайного дерева и запустить машинку в режиме деликатной стирки.Небольшой лайфхак: при выборе занавески советуем отдать предпочтение шторкам с утяжелителями по нижнему краю — так они не будут загибаться и вы нечаянно не выплеснете воду на пол.Многочисленные баночки и бутылочки бывает очень сложно расставить по местам. Но даже когда это все-таки случается, эффект, как правило, недолгий, и вскоре они снова выстраиваются у бортика. Почему? Потому что это удобно. Но не очень красиво. Даже дорогой тоник всемирно известного бренда потеряет свою привлекательность, если поставить его в угол ванны вместе с кучей других гигиенических средств. Лучше выделить для всех необходимых бутылочек полку, а те, что используются редко, убрать в шкафчик.Во-первых, экран для ванны — это практично. Особенно для небольших ванных комнат. Его можно использовать в качестве небольшого шкафчика и хранить там, например, бытовую химию. Ну а во-вторых, экран часто спасает комнату, закрывая не самое эстетичное пространство под ванной. Многие современные экраны оснащены также раздвижными системами, которые облегчают доступ к трубам при необходимости. А разнообразие моделей позволит подобрать вариант, подходящий для конкретной ванной комнаты.Стык стены и ванны — место крайне проблемное, да еще и у всех на виду. Многие привыкли использовать для защиты от влаги и грязи пластиковые уголки. Они дешевые и очень просты в применении. Но такие уголки хороши только поначалу, ведь со временем они меняют цвет, отклеиваются и отваливаются. В зазоры попадает вода, легко может образоваться грибок, появляется неприятный запах. Альтернативный вариант — использовать герметик или керамические бордюры (еще они бывают из мрамора или гранита).При покупке плитки в ванную комнату очень легко увлечься и неожиданно выбрать цветастый узор. Тем более что на рынке выбор невероятно большой — от огромных образцов метр на метр, стилизованных под мрамор, до ядовито-розовой мозаики. Яркий орнамент на стенах довольно сложно сочетать с остальным интерьером ванной, а иногда от чрезмерного обилия красок в маленькой комнате может рябить в глазах. Совет эксперта: выбирайте плитку, имитирующую натуральные материалы, например дерево или камень.Натянутые через всю комнату веревки со свисающим бельем — сомнительное украшение для ванной. И даже не стоит говорить о том, что в самой влажной комнате дома одежда сохнет намного медленнее. Если в квартире нет балкона, альтернативой может быть стиральная машина с функцией сушки, отдельная автоматическая сушилка или, если по каким-то причинам это не подходит, напольная сушилка. Благо сейчас на рынке множество сушилок различных размеров и материалов. Например, довольно стильно выглядит экономичная деревянная.Опустив взгляд под ноги в ванной, мы наверняка увидим именно ее. Однако глянцевая плитка на полу — это далеко не самое удачное решение. Она легко пачкается, на ней очень быстро появляются разводы. Но самое важное — она скользкая, и под ноги ее класть не просто неэстетично, а небезопасно. Да, глянец имеет приятную особенность визуально увеличивать помещение. Но дизайнеры советуют все же остановиться на матовой плитке — не скользит и стильно выглядит.Ревизионные люки в основном изготавливаются из пластика и окрашены в яркий белый цвет. К сожалению, это сразу же выделяет люк в комнате и он бросается в глаза. Его можно и перекрасить, но добиться полного «исчезновения», увы, не удастся. И зачастую белый цвет люка со временем превращается в неприятный желтоватый. Как решить проблему? Если как следует поискать, то в строительных маркетах можно найти и другие модели — под покраску или под плитку, с распашными или раздвижными дверцами, словом, не совсем привычные, но функциональные и максимально нейтральные для интерьера.