О чём рассказали 5 самых достоверных современных наблюдений за НЛО

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Исследования НЛО начались ещё с начала 40-х годов прошлого века.

1. Странные огни над магистралью

Обычно водители не смотрят в небеса, когда двигаются по шоссе. Но в тот день это сделали практически все автомобилисты.

2. Истребители с авианосца «Нимиц» и странный объект

Авианосец «Нимиц».

Фото с радаров.

3. НЛО в международном аэропорту О'Хара

Международный аэропорт О'Хара в Чикаго.

Это странное явление наблюдало более десятка сотрудников аэропорта.

4. Происшествие в Стивенвилле

Стивенвилльские огни.

5. Видео с радаров, где вместе с истребителем рядом парит НЛО