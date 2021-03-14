30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу
Джордж Бернард Шоу — единственный человек, удостоенный и Нобелевской премии в области литературы, и премии «Оскар». Выдающийся критик своего времени и самый прославленный — после Шекспира — драматург, писавший на английском языке.
При получении Нобелевской премии Шоу с присущим ему остроумием назвал это событие «знаком благодарности за то облегчение, которое он доставил миру, ничего не напечатав в этом году».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии