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30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

Джордж Бернард Шоу — единственный человек, удостоенный и Нобелевской премии в области литературы, и премии «Оскар». Выдающийся критик своего времени и самый прославленный — после Шекспира — драматург, писавший на английском языке.

При получении Нобелевской премии Шоу с присущим ему остроумием назвал это событие «знаком благодарности за то облегчение, которое он доставил миру, ничего не напечатав в этом году».

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу
30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

30 золотых цитат Джорджа Бернарда Шоу

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