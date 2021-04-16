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10 самых больших легковых автомобилей

На вопрос о том какая самая большая машина в мире, можно ответить легко и однозначно — карьерный самосвал. Да и к внушительным габаритам грузовиков мы уже привыкли. Другое дело — если выбирать гигантов из класса легковых автомобилей, давайте посмотрим какие из них являются самими большими?

Bugatti Type 41 «La Royale»


Если уж начинать с самого начала, то первым следует упомянуть прародителя всех современных легковых гигантов. Да, Bugatti делали большие автомобили ещё до того, как это стало модно. Bugatti Type 41 «La Royale» имел кузов длиной 6,7 м и был оснащен восьмицилиндровым двигателем объемом в 12,7 л и мощностью в 300 л.с. Он мог развивать фантастическую по тем временам скорость — 200 км/ч! На сегодняшний день в мире сохранилось всего шесть экземпляров этого «королевского» автомобиля.

10 самых больших легковых автомобилей

Bucciali TAV


Пожалуй, единственный серьёзный конкурент Bugatti Type 41 «La Royale», выпущенный на несколько лет позже, в 1932 году, был немного меньше, но смотрелся по-прежнему очень внушительно. Кузов длиной 5,79 м, двигатель объёмом 4,8 литра, и в завершении композиции — роскошные, 36-дюймовые колёса.

10 самых больших легковых автомобилей

Coggiola T-Rex


Полноразмерный внедорожник на шасси GM HUMMER и дизайном от итальянского ателье Coggiola.
Эта эксклюзивная модель выпускается на заказ с 2002 года. Технически автомобиль практически полная копия HUMMER H1 — стальная рама, независимая подвеска с большими ходами, полный привод с понижающей передачей, клиренс 400 мм. Двигатель 5,6 литровый турбодизель мощностью 195 л.с. такой же, как на армейском HUMMER, позволяет автомобилю разгоняться до 134 км/ч.

10 самых больших легковых автомобилей

Commercial Extreme Truck


Самый большой в мире пикап был выпущен американской компанией International под названием Commercial Extreme Truck. Его длина 6,55 метров, а высота при этом составляет 2,55 метра. К тому же, на нём установлены шасси снегоуборочной машины. В салоне автомобиля могут разместиться 4 пассажира, не считая водителя. Мощность двигателя составляет скромные 220 лошадиных сил.

10 самых больших легковых автомобилей

Alton F650


Это удлинённая модификация Ford F650, предлагаемая фирмой Alton Truck Company. Alton F650 оснащен шестицилиндровым двигателем объемом в 7,2 л. и мощностью в 230 л.с. Автомобиль имеет семь дверей и весит около 12 тонн, в салоне есть места для размещения восьми человек.

10 самых больших легковых автомобилей

Dunkel Industries Luxury 4×4


Достойный конкурент Alton F650. Его длина составляет 9,7, ширина — 2,5, а высота — 3.6 м. Этот большой автомобиль — целый дом на колесах: в нем имеется мини-кухня, диван, дополнительное спальное место на «втором этаже», откидывающиеся скамейки и даже душ! Он выпущен в единственном экземпляре, и даже о мелкосерийном производстве этой модели речь не идёт.

10 самых больших легковых автомобилей

Superbus


Хотя, производителем это чудо инженерной мысли позиционируется как автобус, всё же внешне он больше походит на легковой автомобиль. Это 15-метровый гигант с 16-ю дверями и шестью колесами, при этом его ширина составляет 2,55 метра, а высота — 1,65 метра. Рассчитан Superbus на 23-х пассажиров, которым обеспечена максимально комфортная поездка, так как им предоставлены такие удобства как, климат-контроль, беспроводной интернет, телевизоры. Несмотря на свои объемы, автомобиль способен разгоняться до 250 км/ч.

10 самых больших легковых автомобилей

American Dream


Раз уж речь зашла о лимузинах, нельзя не упомянуть признанного рекордсмена в этой категории — автомобиль под названием «Американская мечта». У лимузина два мотора, есть вертолётная площадка, двенадцать осей, двадцать шесть колес. Для его разворота нужно огромное пространство, поэтому машина оснащена двумя водительскими салонами — впереди и сзади. Это позволяет осуществлять комфортную перевозку в обоих направлениях.

10 самых больших легковых автомобилей

Chevrolet Kodiak


Kodiak построен на базе грузовика среднего класса. Он доступен в задне- и полноприводной модификациях. Вообще в США, покупая подобный автомобиль, нельзя прийти в салон и сказать: а дайте мне вот такой пикап. Необходимо выбирать из нескольких вариантов рам, двигателей, трансмиссий, задних мостов, не говоря уже о деталях помельче. В результате практически каждая машина уникальна, что дополнительно греет сердца их владельцев. Под капотом у Kodiak дизельный двигатель V8 мощностью 300 лошадиных сил, грузовые рессоры сменила пневмоподвеска. Кабина оснащена дорогой мультимедиа-системой с навигацией, несколькими телевизорами и сабвуферами. Отделка внутренних панелей «под карбон» выглядит странновато, но цена машины — от 70 тысяч долларов, — гонит все другие мысли прочь.

10 самых больших легковых автомобилей

Ford Excursion


По праву считается самым большим серийным внедорожником в мире. Автомобиль длиной 5,76, шириной 203 и высотой 197 см, весит 4320 кг. Он укомплектовывался двигателями объемом в 5,4, 6,0, 6,8 или 7,3 л. Выпускался Ford Excursion с 2000 по 2005 гг., а в Россию поставлялся в 2000—2003 гг. За это время в нашей стране официально было приобретено всего 120 его экземпляров.

10 самых больших легковых автомобилей

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