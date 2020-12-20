Украшаем стол к Новому году

Новый год — семейный праздник, и это то время, когда хочется, чтобы все было красиво. Уже совсем скоро предстоит накрывать новогодний стол, поэтому мы собрали самые удачные идеи сервировки.





Мини-елки на стол

Кольца для салфеток

Елки из цветной бумаги

Ваза с шарами

Ваза с мандаринами

Или смастерить мандариновое дерево, взяв в качестве основы флористический оазис и наколов мандарины на зубочистки.

Свечи в банках

Украшение на стул

Из веток искусственной елки можно сделать забавное украшение на стол, которое украсит сервированную тарелку или блюдо с закусками. Все, что нужно — это винные пробки и несколько искусственных веток на жесткой проволоке.Украсить сервировочные салфетки можно совершенно по-разному, а чтобы не тратить на это лишние деньги, обойтись можно и подручными средствами. Вот несколько идей:Возможно, у вас осталась красивая упаковочная бумага, тогда из нее очень просто вырезать цветные конусы, чтобы сделать стол ярче. Ну а если на столе и так не хватает места для закусок, такие елки-конусы можно расставить на подоконнике или комоде.Еще один вариант: раскрасить шишки яркими красками, стол получится очень веселым.Один из самых популярных вариантов украшения — большая прозрачная ваза или клош, наполненный шарами. Чтобы они светились в темноте, композицию можно дополнить светодиодной гирляндой на батарейках.Гирлянду из шаров можно разложить по центру стол в форме изогнутой змейки, нанизав их на шелковую ленту.Будет очень красиво.Можно просто выложить мандарины в большое блюдо, а можно подойти к оформлению творчески, добавив еловых веток или плавающих свечей.Буквально за пять минут можно превратить обычную стеклянную банку из-под маринованных огурчиков в настоящее украшение, добавив в нее крупных красных ягод (например, клюкву), зеленых хвойных веточек (живых или искусственных) и залив все это водой. Поместите наверх плавающую свечку и поставьте украшение на стол.Вместо воды на дно банки можно насыпать крупной соли и вставить толстую свечу.Еще вариант свечей в бутылках, только теперь нужно использовать длинные свечи, а бутылки украсить звездами из бумаги.Спинки стульев можно также украсить бантами или использовать гирлянды.Да, и не забывайте, что ощущение праздника складывается из маленьких деталей. Так что уделите совсем немного времени, чтобы поднять настроение своим близким в новогоднюю ночь!