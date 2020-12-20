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Украшаем стол к Новому году

Новый год — семейный праздник, и это то время, когда хочется, чтобы все было красиво. Уже совсем скоро предстоит накрывать новогодний стол, поэтому мы собрали самые удачные идеи сервировки.
Украшаем стол к Новому году

Мини-елки на стол


Из веток искусственной елки можно сделать забавное украшение на стол, которое украсит сервированную тарелку или блюдо с закусками. Все, что нужно — это винные пробки и несколько искусственных веток на жесткой проволоке.

Украшаем стол к Новому году

Кольца для салфеток


Украсить сервировочные салфетки можно совершенно по-разному, а чтобы не тратить на это лишние деньги, обойтись можно и подручными средствами. Вот несколько идей:

Украшаем стол к Новому году
Украшаем стол к Новому годуУкрашаем стол к Новому годуУкрашаем стол к Новому году
Украшаем стол к Новому году

Елки из цветной бумаги


Возможно, у вас осталась красивая упаковочная бумага, тогда из нее очень просто вырезать цветные конусы, чтобы сделать стол ярче. Ну а если на столе и так не хватает места для закусок, такие елки-конусы можно расставить на подоконнике или комоде.

Украшаем стол к Новому году


Еще один вариант: раскрасить шишки яркими красками, стол получится очень веселым.

Украшаем стол к Новому году

Ваза с шарами


Один из самых популярных вариантов украшения — большая прозрачная ваза или клош, наполненный шарами. Чтобы они светились в темноте, композицию можно дополнить светодиодной гирляндой на батарейках.

Украшаем стол к Новому году
Украшаем стол к Новому годуУкрашаем стол к Новому году

Гирлянду из шаров можно разложить по центру стол в форме изогнутой змейки, нанизав их на шелковую ленту.
Будет очень красиво.

Украшаем стол к Новому годуУкрашаем стол к Новому году

Ваза с мандаринами


Можно просто выложить мандарины в большое блюдо, а можно подойти к оформлению творчески, добавив еловых веток или плавающих свечей.

Украшаем стол к Новому году

Или смастерить мандариновое дерево, взяв в качестве основы флористический оазис и наколов мандарины на зубочистки.



Украшаем стол к Новому году

Свечи в банках


Буквально за пять минут можно превратить обычную стеклянную банку из-под маринованных огурчиков в настоящее украшение, добавив в нее крупных красных ягод (например, клюкву), зеленых хвойных веточек (живых или искусственных) и залив все это водой. Поместите наверх плавающую свечку и поставьте украшение на стол.

Украшаем стол к Новому годуУкрашаем стол к Новому году
Украшаем стол к Новому году

Вместо воды на дно банки можно насыпать крупной соли и вставить толстую свечу.

Украшаем стол к Новому году

Еще вариант свечей в бутылках, только теперь нужно использовать длинные свечи, а бутылки украсить звездами из бумаги.
Украшаем стол к Новому году

Украшение на стул


Спинки стульев можно также украсить бантами или использовать гирлянды.

Украшаем стол к Новому годуУкрашаем стол к Новому году

Да, и не забывайте, что ощущение праздника складывается из маленьких деталей. Так что уделите совсем немного времени, чтобы поднять настроение своим близким в новогоднюю ночь!
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