Ответы на интересующие многих вопросы о космосе

Общее представление о космосе и идея исследования космического пространства может вызывать множество вопросов. Почему Плутон не является планетой? Можно ли в космосе что-нибудь услышать? Сколько космических станций в настоящее время находится в космосе? Что происходит, когда космонавт испускает газы в космосе?
Хотите знать ответы на эти и многие другие вопросы? Перед вами — 25 космических фактов, которые вы всегда хотели знать!
25. Сколько лет Солнцу?
Солнцу около 4,6 миллиарда лет. Миллиард — это тысяча миллионов.
24. Действительно ли астронавты ходят в подгузниках?
Да: во время старта космического корабля, возвращения на Землю и всего того, что они делают за пределами космического корабля или космической станции. Хотя они называются не «подгузниками», а «максимально поглощающим предметом одежды» (Maximum Absorbency Garment, или MAG).
23. Правда ли, что в космосе никто не услышит вашего крика?
Ну, да. То, что мы слышим, это звуковые волны, которые на самом деле представляют собой вибрации в воздухе. В космосе нет воздуха, поэтому вибрировать там нечему. Световые и радиоволны распространяются в космосе, но им не нужен воздух, чтобы распространяться, как звуковые волны.
22. Когда комета Галлея снова пролетит мимо?
Комета Галлея вновь будет видна с Земли в 2061 году. Интересный факт: Марк Твен (Mark Twain) родился в год, когда мимо пролетала комета Галлея (1835), а умер тогда, когда она пролетала мимо Земли в следующий раз (1910). За год до своей смерти Марк Твен сказал: «Я пришёл с кометой Галлея, и должен уйти вместе с ней».
21. Почему космос чёрный?
Потому что в подавляющей части вселенной ничего нет, включая свет. А может, в чёрном пространстве, на которое мы смотрим, есть свет — мы просто не можем разглядеть его человеческим глазом, либо световые волны находятся в сотнях световых лет от нас.
20. Когда мы на самом деле отправимся на Марс?
В настоящее время похоже на то, что запланированная на 2030 год миссия на Марс является нашим самым реалистичным графиком. Одна из главных проблем, связанных с отправкой людей на Марс — это финансы.
Пока всё больше людей требуют деньги для НАСА от правительства, глядя на успех частных программ, таких как Spase X, возможно, что частный сектор или сотрудничество может способствовать тому, чтобы доставить нас на Марс.
19. Действительно ли в космосе есть «спутники-шпионы»?
Можете не сомневаться! На самом деле, Япония только что, в марте, запустила один такой спутник — «Радар 5″ («Radar 5″) — чтобы следить за Северной Кореей. Спасибо за внимание, Япония!
18. Полнолуние каждый месяц выпадает на разные дни, так сколько же длится лунный цикл?
27,3 суток
17. Как называются планеты в нашей Солнечной системе, и что означают их названия?
За исключением Земли, все планеты в нашей Солнечной системе названы в честь богов и богинь древнегреческой или древнеримской мифологии.
Плутон был богом подземного царства; Меркурий был посланником богов; Венера была богиней любви и красоты. Уран был богом неба; Сатурн был древнеримским богом сельского хозяйства; Марс был богом войны, Юпитер (крупнейшая планета нашей Солнечной системы) был назван в честь бога-громовержца; Нептун был богом морей.
16. Тогда почему Земле дали именно это название?
На самом деле, неизвестно. Что мы действительно знаем, так это то, что слово «земля» («earth») является производным от английских и немецких слов, означающих «почва, грунт». Наша планета потрясающе красива, в большинстве своём покрыта водой, и мы назвали её… Землёй. Привет, человечество!
15. Существует ли в действительности загадочная «планета Х», которую мы не можем разглядеть в нашей Солнечной системе?
Вероятно. В НАСА обнаружили доказательства существования планеты размером с Нептун на ещё большей орбите Солнца, чем Плутон, которая, по расчётам астрономов, делает одно полное вращение вокруг Солнца за 10.000 лет.
14. Можно ли в действительности заболеть «космическим безумием»?
Нет? Но проблемы с психическим здоровьем на Земле также существовали бы и в космосе, и если бы стресс от полёта в космос был спусковым механизмом, у астронавтов мог быть сбой или случай проявления заболевания в космосе, поэтому… да?
В НАСА провели два отдельных исследования в области психического здоровья астронавтов (одно — на МКС, другое — на уже не существующей космической станции «Мир»), и единственная интересная вещь, которая фигурировала в отчётах, это «некоторое напряжение», что в принципе является тем, что может произойти с ЛЮБЫМ человеком, живущим на работе со своими коллегами. На общем настроении или сплочённости группы это никак негативно не сказалось.
Испытание, имитировавшее год на Марсе, было начато на Земле и завершилось в 2016 году. Участники исследования не могли покидать своё место обитания на расстояние дальше 366 метров, если на них не было скафандров. Наблюдалось некоторое напряжение и стресс, а также некоторые межличностные проблемы.
Как и соседи по комнате в общежитии, одни становятся друзьями всю оставшуюся жизнь, а другие не будут друзьями даже в «Фейсбуке». Так что нет никаких конкретных доказательств того, что время, проведённое в космосе, вызывает какие-то специфические «космические» проблемы психического здоровья. Однако если они есть у человека на Земле, то он будет их иметь и после того, как покинет Землю (теоретически).
13. Что случится, если пукнуть в космосе?
Ну, во-первых, выпущенный газ не будет двигаться, потому что нет гравитации, чтобы более тяжёлый воздух перемещался куда-нибудь, и нет никаких воздушных потоков, чтобы он распространился.
Человек просто остаётся один на один в этом газовом «облаке». К счастью, скафандры сделаны с модификациями, которые фильтруют такие… хм… газы, и астронавты находят собственные способы минимизировать воздействие своих газов на других членов экипажа, такие как, например, делать это в менее используемых отсеках МКС.
12. Почему звёзды кажутся мерцающими или мигающими?
Потому что их свет должен преодолеть различные слои газов в нашей атмосфере. Думайте об этом, как о свете, проходящем через воду, которая искажает свет и заставляет его «сверкать». В данном случае действует тот же основной принцип.
11. Может ли кровь действительно закипеть в космосе, если человек будет без скафандра?
Да. Это связано с тем, как давление влияет на точку кипения жидкостей. Чем ниже давление, тем ниже точка кипения, потому что молекулам легче перемещаться и начинать превращаться из жидкости в газ. Именно поэтому вода на Эльбрусе, например, закипает быстрее, чем на побережье Каспийского моря. Таким образом, в условиях вакуума космического пространства точка кипения крови может опуститься до нормальной температуры тела.
10. Какая в космосе температура?
Разная. В некоторых частях космического пространства, как например, возле звёзд, довольно горячо: там можно мгновенно испариться, превратившись в горячий пепел. Тогда как в других частях, в глубокой тьме и на поверхности некоторых планет, смотрящих в сторону от солнц или находящихся вдали от них, довольно холодно.
На самом деле, всё зависит от того, где вы находитесь. Для справки, МКС (без системы термоконтроля!), будучи на солнечной стороне, нагрелся бы до температуры 121°С, и имел бы температуру -157°С, находясь в тени от Солнца.
9. Сколько мусора мы оставили в космосе?
Хм, ну, нам, людям, мало засорять нашу собственную планету, поэтому мы начали мусорить и за её пределами. В настоящее время на орбите Земли находится более 500.000 единиц «космического мусора», которые отслеживаются, поскольку могут нанести ущерб космическим кораблям.
В то время как некоторые из них — это небольшие кусочки метеоров и т.п., попавшие на орбиту, большая часть «космического мусора» представляет собой то, что мы (человечество) подняли в космос и не вернули обратно на Землю.
8. Действительно ли мы отправили золотую пластинку инопланетянам?
Да. Или, по крайней мере, мы отправили её туда, где они могли бы её взять, если бы существовали. Самый дальний искусственный объект в космосе — это «Вояджер-1″ (Voyager 1), и его запустили в 1977 году вместе с «Вояджером-2″ (Voyager 2).
Оба автоматических зонда должны были исследовать дальние планеты Солнечной системы, и «Вояджер-1″ в ходе выполнения своей миссии отправился в межзвёздное пространство.
Оба «Вояджера» на своём борту несут золотую пластинку с приветствиями, музыкой (например, в исполнении Луи Армстронга, а также некоторые мелодии, исполненные на перуанской свирели — в общей сложности 27 различных произведений разных стилей и направлений), шум моря и разговор людей, а также изображения.
7. Действительно ли космос выглядит так, как «космический узор», который мы видим повсюду?
Не совсем. По крайней мере, не для невооружённого человеческого глаза, извините. Эти суперфантастические снимки обычно либо обрабатываются в диапазоне волн светового излучения, который обычно не различим для человеческого глаза, как, например, инфракрасный или ультрафиолетовый, либо их цветовая гамма улучшается. Но это совсем не означает, что космос не фантастичен и не красив — это всего лишь значит, что буквально всё отфотошоплено.
6. Сколько космических станций находится в космосе?
В настоящее время — две. Международная космическая станция (МКС) и космический аппарат «Тяньгун-1″ (Tiangong-1), который принадлежит Китаю. В то время как на борту МКС всегда есть команда, на «Тяньгуне-1″ обычно людей нет. МКС делят между собой астронавты из России, США, Японии, Канады и Европейского космического агентства (European Space Agency).
5. Насколько далеко от нас находится ближайшая звезда, кроме нашего Солнца (являющегося звездой)?
4,24 светового года. Она называется Проксима Центавра. Лучший способ визуализировать это расстояние: если уменьшить размер Солнца и Проксимы Центавра до размеров грейпфрутов, то они всё равно находились бы друг от друга на расстоянии примерно 4023 км (почти как от Москвы до Красноярска). В реальности Солнце достаточно велико, чтобы внутри него могло поместиться более 1 миллиона Земель.
4. Существует ли у каких-нибудь частных компаний, таких как Space X, планы отправиться на Марс?
Да! На самом деле, Илон Маск (Elon Musk) (основатель компаний Space X, Tesla и PayPal) в 2050-2100 гг. хочет основать колонию людей на Марсе, состоящую из миллиона человек. В то время как это звучит как сумасшествие, компания Space X делает потрясающие вещи, и графики работы показывают, что это не шутка — это реальная цель.
3. Плутон был «понижет» в звании с планеты до карликовой планеты, так в чём же между ними разница?
Существует всего одно различие, и оно в том, что рассматриваемое небесное тело очищает пространство вокруг своей орбиты. Планета очищает окружающее её пространство, карликовая планета — нет.
Два других требования, применяемые к планетам и карликовым планетам, состоят в следующем: 1) рассматриваемая планета находится на орбите вокруг звезды, при этом сама не является спутником; 2) имеет достаточную массу, чтобы быть круглой.
2. Поскольку Плутон теперь является карликовой планетой, существуют ли в нашей Солнечной системе другие карликовые планеты?
Да, в нашей Солнечной системе существует всего 5 карликовых планет: Церера (Ceres), Плутон (Pluto), Эрида (Eris), Макемаке (Makemake) и Хаумеа (Haumea).
Плутон даже не является самым большим из них. Крупнейшая карликовая планета нашей Солнечной системы — это Эрида. Она почти на 27% больше Плутона. Бонусный факт: Эрида — богиня раздора в греческой мифологии.
1. Возможно ли вторжение инопланетян на Землю?
Да! Это может произойти? Не совсем. И на то есть несколько причин: ОГРОМНЫЕ расстояния между звёздами и галактиками в космосе. (Большинство из нас осознать это по-настоящему не может.)
Кроме того, у нас есть немало ужасных проблем человечества. Зачем значительно продвинутой цивилизации тратить годы и ресурсы на то, чтобы к нам прилететь?
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