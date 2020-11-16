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Почему нынешний хлеб хуже того, что делали в Советском Союзе

Почему нынешний хлеб хуже того, что делали в Советском Союзе

Почему нынешний хлеб хуже того, что делали в Советском Союзе

Комбикорм, а не хлеб – нечто подобное могут сказать о мучной продукции жители некоторых регионов бывших советских республик. Качество хлеба в последние десятилетия действительно сильно просело. Хлеб быстро портится и плесневеет, а самое главное, имеет не слишком-то хорошие вкусовые качества. В чем же заключается проблема современной мучной продукции, и действительно ли советских хлеб был качественнее?


Советский хлеб действительно был лучше. /Фото: waralbum.ru.
Советский хлеб действительно был лучше. /Фото: waralbum.ru.

Советский хлеб вплоть до конца 1980-х годов действительно был многократно лучше того, что производится для потребления подавляющей долей населения в наше время. Основная причина у этого одна: изменение ГОСТов. Советские стандарты для мучной продукции были на порядок жестче и выше. Современные – куда «лояльнее» в этих вопросов в отношении производителей. Корень проблемы кроется в том, что чем жестче стандарт – тем сложнее, а значит и тем дороже производство. Выше себестоимость – меньше прибыль.

Готовился хлеб по другим ГОСТам. /Фото: fotostrana.ru.
Готовился хлеб по другим ГОСТам. /Фото: fotostrana.ru.

В первую очередь за последние десятилетия ГОСТы просели в отношении требований к использованию муки. Большая часть современного хлеба для массового потребителя печется из муки 4 и 5 класса с низким содержанием клейковины – вещества, отвечающего за упругость хлеба и возможность длительного хранения.
Для сравнения, самый «паршивый» советский хлеб пекся из муки 3 класса. В итоге мучная продукция времен СССР смело хранилась неделю и больше, а современная начинает портиться уже через 3 суток.

Продукция была качественной. /Фото: ya.ru.
Продукция была качественной. /Фото: ya.ru.

Просело и качество других ингредиентов, в том числе дрожжей и даже воды, использующейся на заводах для производства теста. Более того, в современных хлеб начали массово добавлять разрыхлители, которые делают хлеб пористым, сокращая его массу и увеличивая объем. Они также позволяют удешевить производство, но при этом существенно сокращают максимально возможный срок хранения хлеба. О вкусовых качествах продукта здесь можно даже не говорить.

Пекли, как для себя. /Фото: 123ru.net.
Пекли, как для себя. /Фото: 123ru.net.

 

 

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