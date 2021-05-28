Как отремонтировать петлю, которую постоянно «вырывает»: нестандартный подход

Вырывание петлей хоть из дерева, хоть из ДСП – явление жизненное, периодическое и широко распространённое. Всего этого уже должно быть достаточно для того, чтобы регулярно пополнять арсенал знаний в области ремонта поломок такого рода. Сегодня же речь пойдет об одном нестандартном, но очень действенном способе борьбы с постоянно вырывающимися петлями.
Сколько петлю не крути, а выпадать все равно начнет. |Фото: samvsestroy.ru.
Основой проблемы вырывающихся петлей является материал, в который они установлены. Не важно, что это: деревянный брус или древесно-стружечный материал. Чаще всего петли вырывает или с куском материала, или же они выпадают сами из-за значительно увеличившихся отверстий под болты. В первом случае приходиться производить реставрацию ДСП. В таком случае материал или меняется полностью на новый, или же заделывается пастой из клея и древесной отработки. Такой же способ можно применять и для восстановления «раздраконенных» отверстий под болты, но можно подойти к решению проблемы с другой стороны.
Можно, конечно, проводить тотальную реставрацию. |Фото: polsov.com.
Каждый хозяин в качестве временной меры хотя бы раз в жизни пытался закладывать вместе с метизом колышки или спички. Сей способ далеко не всегда работает хорошо, а самое главное – не гарантирует длительного положительного эффекта. Но кто сказал, что для «реставрации» нужно использовать именно дерево? Для «лечения» проблемы куда лучше подходит мягкая проволока. Делается это двумя способами.
Первый
Можно подложить резинку. |Фото: youtube.com.
Проволока сворачивается вдвое (иногда втрое, в зависимости от размера отверстия и толщины проволоки), после чего вкладывается в место закручивания метиза. Следом вставляется шуруп, после чего он доводится почти до самого конца при помощи отвертки или шуруповерта. Когда это будет сделано, при помощи подходящего инструмента удаляем оставшийся торчать снаружи фрагмент проволочной скрутки и только после этого доводим шуруп до упора. Данный способ рекомендуется использовать для усиления фиксации любых отверстий.
Второй
А еще можно подложить провод. ¦Фото: yandex.ru.
Для реализации второго способа нужна не просто проволока, а отрезок многожильного провода, который по диаметру примерно соответствует диаметру отверстия под метиз. Вставляем в него провод, после чего вкручиваем шуруп прямо в него. В результате получается очень надежное крепление, которое позволит значительно продлить срок «жизни» проблемной дверцы. Данный способ рекомендуется использовать, когда болты вообще не держатся в отверстиях.
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