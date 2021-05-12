15 стильных идей для создания рационального и привлекательного дома

Каждый хочет жить в уютном и красивом доме.

Но на самом деле создать стильный интерьер, который к тому же сделает пространство эффективным не так-то и просто.

В этом обзоре собраны идеи профессиональных дизайнеров, которые помогут решить проблему создания действительно уютного и рационального дома.

1. Монохромные цвета

Хорошая идея для дома: «Монохромные цвета».

Можно сделать даже самые узкие коридоры более просторными и достаточно большими для хранения обуви, сапог и пальто. Прибитые на разной высоте планки с крючками означают, что каждый член семьи может легко добраться до своей одежды. Стоит покрасить эти планки в матово-черный цвет, в тон шкафам.

Настенное полноразмерное зеркало не занимает места, но увеличивает ощущение пространства, а также это попросту удобно в коридоре. Стоит покрасить его рамку в тот же цвет, что и планки. Нелишним будет поставить скамью у входной двери, чтобы можно было сидя обуваться, а также, чтобы было куда поставить сумку при входе в квартиру. Также возле двери можно поставить пару корзин - они отлично подходят для хранения шапок, шарфов, футбольных мячей и т. д.

2. Дерево и камень

Хорошая идея для дома: «Дерево и камень».

Какой-нибудь бросающийся в глаза предмет мебели приобретает особый «вау-фактор», когда он расположен на фоне «мраморной» стены.

Подобного эффекта можно добиться с помощью специального настенного покрытия по цене £ 25 - 40 за квадратный метр.

Не все вещи нужно выставлять напоказ. Стоит выбирать шкаф с открытыми полками и закрывающимися ящиками, такой как книжный шкаф Halmstad (£ 695) от Barker & Stonehouse. Сочетание нескольких материалов в одном месте — очень хорошая тенденция. К примеру, в данном шкафу сочетаются деревянные панели и бело-серая «мраморная» отделка.

3. Современный минимализм

Хорошая идея для дома: «Современный минимализм».

Хорошей идеей будет заполнить настенные открытые полки красивыми картинами и книгами, чтобы они выглядели не только как обычное хранилище, но и как настоящее украшение комнаты. В качестве примера на фото можно увидеть настенную систему стеллажей Como ценой £ 2 789. В маленькой комнате нужно избегать затенения пола мебелью. Белые полки на белых стенах создают ощущение некой современной галереи.

4. Сливающиеся тона

Хорошая идея для дома: «Сливающиеся тона».

Можно сделать встроенный гардероб, который будет почти не различим на заднем плане, если выбрать его в том же цвете, что и стены. Хорошим примером может послужить мебель Lay-on Gloss Alabaster с оловянными тонкими ручками. Стоит, правда, такое недешево — от £ 5 000. Не стоит экономить на гардеробе, ведь это вещь прослужит в течение многих лет.

5. Места для хранения в ванной

Хорошая идея для дома: места для хранения в ванной.

В ванной комнате все можно аккуратно разложить в узкие шкафчики, которые поместятся в самые узкие углы. В качестве примера здесь показаны шкафчик для одежды John Lewis за £ 185 и мини-столик за £ 40, который можно крепить на бортики ванны. Также не нужно бросать где попало малопривлекательные вещи, наподобие обмылков и ватных палочек для ушей. Их можно складывать в красивые стеклянные контейнеры.

6. Прямая симметрия

Хорошая идея для дома: «Прямая симметрия».

Если человек снимает квартиру в аренду, ему стоит приобрести какую-либо легко транспортируемую мебель. Эти две лестничные полки из вяза по £ 249 фунтов каждая будут более удобными, чем один большой шкаф. Можно установить такие «лестницы» рядом друг с другом и сложить на них книги, а также украсить картинами или цветами.

7. Промышленный уголок

Хорошая идея для дома: «Промышленный уголок».

Неплохо будет смотреться сочетание «промышленной» мебели из стали с полностью окрашенными в белый цвет стенами и полами. Книжный шкаф Good Lad за £ 695 от Loaf отлично дополняет домашний кабинет, а также в нем достаточно места для книг и папок. К подобным сетчатым полкам подойдут проволочное кресло и металлический стол. А смягчить весь этот металл можно с помощью мягких накидок и вазы с цветами.

8. Нейтральное пространство

Хорошая идея для дома: «Нейтральное пространство».

Обычно стены в квартирах не используются вообще. А ведь можно приобрести полки до потолка с полностью индивидуальным дизайном, такие как Barnet Living Concept за £ 3 000 фунтов стерлингов, в которые поместится что угодно. Смешивание открытых и закрытых полок в данном примере означает, что можно скрывать менее привлекательные предметы и выставлять «напоказ» картины, украшения и книги.

Сочетание белых полки и розовых дверок создает ощущение большего пространства в этой освещенной комнате и прекрасно контрастирует с темным цветом.

9. Шик и простота

Хорошая идея для дома: «Шик и простота».

Позолоченная проволока, деревянный стол, бамбуковый стул, белые стены и деревянные половицы — ничего сверхъестественно, но смотрится великолепно. Над столом будет хорошо смотреть стойка для заметок и фотографий Vogue, которая обойдется в 70.

10. Умный кубизм

Хорошая идея для дома: «Умный кубизм».

Если дома есть кровать-платформа, можно сделать остальной декор «вокруг» нее. К примеру, бледный деревянный пол и мягкие серые стены дополняют белое покрытие кровати.

В качестве примера можно привести кровать 4You King с отсеками для хранения вещей за £ 895, которая представляет собой современный взгляд на классическую кровать с балдахином. В ней есть стеллажи и отсек за изголовьем. Кровать полностью настраиваемая - есть возможность для установки ортопедического матраса с большим отсеком для хранения под ним.

11. Упаковка вещей

Хорошая идея для дома: упаковка вещей.

Чтобы создать спокойную спальню без лишнего хлама «под ногами», можно купить платформенную кровать с отсеком для хранения, например кровать Classic Tube за £ 525. В ней много места для хранения вещей от одежды и обуви до ковриков для йоги и спортивного инвентаря. Можно сделать кровать центральным элементом комнаты, купив «богатую» темно-синюю бархатную накидку на нее и покрасив стены и пол в спальне в мягкий белый цвет.

12. Цветные блоки

Хорошая идея для дома: «Цветные блоки».

В жилом помещении не должно быть беспорядка, поэтому стоит приобрести настенные шкафы и стеллажи, использующие всю высоту комнаты. В качестве примера можно привести модульную систему String стоимостью £ 1 384, которая включает в себя полки и шкафы.

13. Геометрия в пастельных тонах

Хорошая идея для дома: «Геометрия в пастельных тонах».

Красота модульного хранения заключается в том, что можете купить столько настенных полок и шкафчиков, сколько на самом деле нужно, а не захламлять комнату шкафами. Хорошим выбором будут модульные ячейки хранения, выкрашенные в пастельные тона, Novamobili 06 ценой £ 2 060.

Вместе с ними продается «библиотечная» лестница, поэтому можно использовать всю высоту комнаты и увеличить количество доступного места для хранения. С такими полками также не лишними будут регулируемые настенные светильники.

14. Сила цветов

Хорошая идея для дома: «Сила цветов».

Границы между обычным хранилищем и искусством можно сгладить с помощью данного роскошного набора ящиков для цветов MiaFleur ценой £ 360. Чтобы еще более подчеркнуть цветы, можно покрасить стены в темно-серый цвет. С этим будет хорошо сочетаться белый пол.

15. Места для хранения на кухне

Хорошая идея для дома: места для хранения на кухне.

Травы, специи и приправы можно хранить в специально разработанных стойках внутри дверей шкафа. В кухонном буфете Harptree ценой £ 18 000 есть много места для небольших бытовых приборов и посуды. При проектировании кухни нужно максимально использовать каждый уголок. Узкие промежутки (к примеру, между полом и дном тумбочек) могут использоваться для хранения лотков или тонких выдвижных ящиков.

Хорошая идея для дома: гармония цвета и света.