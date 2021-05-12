С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    только джапанам и подходит.Плацкарт по-японс...
  • Maxim Yushkin
    Четверть века назад смотрел документалку "Лица смерти", там и смертные казни были. Впечатляло.Современные виды ...
  • лариса
    1)"А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины." Сомнительно! Многие витамин...7 типичных ошибок...

15 стильных идей для создания рационального и привлекательного дома

15 стильных идей для создания рационального и привлекательного дома

Каждый хочет жить в уютном и красивом доме.

Но на самом деле создать стильный интерьер, который к тому же сделает пространство эффективным не так-то и просто.

В этом обзоре собраны идеи профессиональных дизайнеров, которые помогут решить проблему создания действительно уютного и рационального дома.

15 стильных идей для создания рационального и привлекательного дома

1. Монохромные цвета

Хорошая идея для дома: «Монохромные цвета».

Хорошая идея для дома: «Монохромные цвета».

Можно сделать даже самые узкие коридоры более просторными и достаточно большими для хранения обуви, сапог и пальто. Прибитые на разной высоте планки с крючками означают, что каждый член семьи может легко добраться до своей одежды. Стоит покрасить эти планки в матово-черный цвет, в тон шкафам.

Настенное полноразмерное зеркало не занимает места, но увеличивает ощущение пространства, а также это попросту удобно в коридоре. Стоит покрасить его рамку в тот же цвет, что и планки. Нелишним будет поставить скамью у входной двери, чтобы можно было сидя обуваться, а также, чтобы было куда поставить сумку при входе в квартиру. Также возле двери можно поставить пару корзин - они отлично подходят для хранения шапок, шарфов, футбольных мячей и т. д.

2. Дерево и камень

Хорошая идея для дома: «Дерево и камень».

Хорошая идея для дома: «Дерево и камень».

Какой-нибудь бросающийся в глаза предмет мебели приобретает особый «вау-фактор», когда он расположен на фоне «мраморной» стены.

Подобного эффекта можно добиться с помощью специального настенного покрытия по цене £ 25 - 40 за квадратный метр.

Не все вещи нужно выставлять напоказ. Стоит выбирать шкаф с открытыми полками и закрывающимися ящиками, такой как книжный шкаф Halmstad (£ 695) от Barker & Stonehouse. Сочетание нескольких материалов в одном месте — очень хорошая тенденция. К примеру, в данном шкафу сочетаются деревянные панели и бело-серая «мраморная» отделка.

3. Современный минимализм

Хорошая идея для дома: «Современный минимализм».

Хорошая идея для дома: «Современный минимализм».

Хорошей идеей будет заполнить настенные открытые полки красивыми картинами и книгами, чтобы они выглядели не только как обычное хранилище, но и как настоящее украшение комнаты. В качестве примера на фото можно увидеть настенную систему стеллажей Como ценой £ 2 789. В маленькой комнате нужно избегать затенения пола мебелью. Белые полки на белых стенах создают ощущение некой современной галереи.

4. Сливающиеся тона

Хорошая идея для дома: «Сливающиеся тона».

Хорошая идея для дома: «Сливающиеся тона».

Можно сделать встроенный гардероб, который будет почти не различим на заднем плане, если выбрать его в том же цвете, что и стены. Хорошим примером может послужить мебель Lay-on Gloss Alabaster с оловянными тонкими ручками. Стоит, правда, такое недешево — от £ 5 000. Не стоит экономить на гардеробе, ведь это вещь прослужит в течение многих лет.

5. Места для хранения в ванной

Хорошая идея для дома: места для хранения в ванной.

Хорошая идея для дома: места для хранения в ванной.

В ванной комнате все можно аккуратно разложить в узкие шкафчики, которые поместятся в самые узкие углы. В качестве примера здесь показаны шкафчик для одежды John Lewis за £ 185 и мини-столик за £ 40, который можно крепить на бортики ванны. Также не нужно бросать где попало малопривлекательные вещи, наподобие обмылков и ватных палочек для ушей. Их можно складывать в красивые стеклянные контейнеры.

6. Прямая симметрия

Хорошая идея для дома: «Прямая симметрия».

Хорошая идея для дома: «Прямая симметрия».

Если человек снимает квартиру в аренду, ему стоит приобрести какую-либо легко транспортируемую мебель. Эти две лестничные полки из вяза по £ 249 фунтов каждая будут более удобными, чем один большой шкаф. Можно установить такие «лестницы» рядом друг с другом и сложить на них книги, а также украсить картинами или цветами.

7. Промышленный уголок

Хорошая идея для дома: «Промышленный уголок».

Хорошая идея для дома: «Промышленный уголок».

Неплохо будет смотреться сочетание «промышленной» мебели из стали с полностью окрашенными в белый цвет стенами и полами. Книжный шкаф Good Lad за £ 695 от Loaf отлично дополняет домашний кабинет, а также в нем достаточно места для книг и папок. К подобным сетчатым полкам подойдут проволочное кресло и металлический стол. А смягчить весь этот металл можно с помощью мягких накидок и вазы с цветами.

8. Нейтральное пространство

Хорошая идея для дома: «Нейтральное пространство».

Хорошая идея для дома: «Нейтральное пространство».

Обычно стены в квартирах не используются вообще. А ведь можно приобрести полки до потолка с полностью индивидуальным дизайном, такие как Barnet Living Concept за £ 3 000 фунтов стерлингов, в которые поместится что угодно. Смешивание открытых и закрытых полок в данном примере означает, что можно скрывать менее привлекательные предметы и выставлять «напоказ» картины, украшения и книги.

Сочетание белых полки и розовых дверок создает ощущение большего пространства в этой освещенной комнате и прекрасно контрастирует с темным цветом.

9. Шик и простота

Хорошая идея для дома: «Шик и простота».

Хорошая идея для дома: «Шик и простота».

Позолоченная проволока, деревянный стол, бамбуковый стул, белые стены и деревянные половицы — ничего сверхъестественно, но смотрится великолепно. Над столом будет хорошо смотреть стойка для заметок и фотографий Vogue, которая обойдется в 70.

10. Умный кубизм

Хорошая идея для дома: «Умный кубизм».

Хорошая идея для дома: «Умный кубизм».

Если дома есть кровать-платформа, можно сделать остальной декор «вокруг» нее. К примеру, бледный деревянный пол и мягкие серые стены дополняют белое покрытие кровати.

В качестве примера можно привести кровать 4You King с отсеками для хранения вещей за £ 895, которая представляет собой современный взгляд на классическую кровать с балдахином. В ней есть стеллажи и отсек за изголовьем. Кровать полностью настраиваемая - есть возможность для установки ортопедического матраса с большим отсеком для хранения под ним.

11. Упаковка вещей

Хорошая идея для дома: упаковка вещей.

Хорошая идея для дома: упаковка вещей.

Чтобы создать спокойную спальню без лишнего хлама «под ногами», можно купить платформенную кровать с отсеком для хранения, например кровать Classic Tube за £ 525. В ней много места для хранения вещей от одежды и обуви до ковриков для йоги и спортивного инвентаря. Можно сделать кровать центральным элементом комнаты, купив «богатую» темно-синюю бархатную накидку на нее и покрасив стены и пол в спальне в мягкий белый цвет.

12. Цветные блоки

Хорошая идея для дома: «Цветные блоки».

Хорошая идея для дома: «Цветные блоки».

В жилом помещении не должно быть беспорядка, поэтому стоит приобрести настенные шкафы и стеллажи, использующие всю высоту комнаты. В качестве примера можно привести модульную систему String стоимостью £ 1 384, которая включает в себя полки и шкафы.

13. Геометрия в пастельных тонах

Хорошая идея для дома: «Геометрия в пастельных тонах».

Хорошая идея для дома: «Геометрия в пастельных тонах».

Красота модульного хранения заключается в том, что можете купить столько настенных полок и шкафчиков, сколько на самом деле нужно, а не захламлять комнату шкафами. Хорошим выбором будут модульные ячейки хранения, выкрашенные в пастельные тона, Novamobili 06 ценой £ 2 060.

Вместе с ними продается «библиотечная» лестница, поэтому можно использовать всю высоту комнаты и увеличить количество доступного места для хранения. С такими полками также не лишними будут регулируемые настенные светильники.

14. Сила цветов

Хорошая идея для дома: «Сила цветов».

Хорошая идея для дома: «Сила цветов».

Границы между обычным хранилищем и искусством можно сгладить с помощью данного роскошного набора ящиков для цветов MiaFleur ценой £ 360. Чтобы еще более подчеркнуть цветы, можно покрасить стены в темно-серый цвет. С этим будет хорошо сочетаться белый пол.

15. Места для хранения на кухне

Хорошая идея для дома: места для хранения на кухне.

Хорошая идея для дома: места для хранения на кухне.

Травы, специи и приправы можно хранить в специально разработанных стойках внутри дверей шкафа. В кухонном буфете Harptree ценой £ 18 000 есть много места для небольших бытовых приборов и посуды. При проектировании кухни нужно максимально использовать каждый уголок. Узкие промежутки (к примеру, между полом и дном тумбочек) могут использоваться для хранения лотков или тонких выдвижных ящиков.

Хорошая идея для дома: гармония цвета и света.

Хорошая идея для дома: гармония цвета и света.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

Кефаль теперь носит обручальное кольцо, которое потерял турист из Австралии

Читать
“Дом на другой стороне” - предстоящий фильм ужасов
Материал, выбранный редакторами МиртесенNurTV

“Дом на другой стороне” - предстоящий фильм ужасов

Странные и необычные дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖизнь - театр

Странные и необычные дома

Получение градостроительного плана земельного участка
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Получение градостроительного плана земельного участка

15 стильных идей для создания рационального и привлекательного дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы

15 стильных идей для создания рационального и привлекательного дома

10 идей для крепления занавесок и перегородок в ванной комнате
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

10 идей для крепления занавесок и перегородок в ванной комнате

Вещи-вампиры, которые срочно нужно выбросить, чтобы почувствовать прилив сил
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Вещи-вампиры, которые срочно нужно выбросить, чтобы почувствовать прилив сил

Как я выращиываю астру безрассадным способом. Все тонкости выращивания
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Как я выращиываю астру безрассадным способом. Все тонкости выращивания

Серьги в технике сутажной вышивки
Материал, выбранный редакторами МиртесенС миру по нитке

Серьги в технике сутажной вышивки

Что любимый цвет одежды может рассказать о характере человека
Материал, выбранный редакторами МиртесенПсихология

Что любимый цвет одежды может рассказать о характере человека

Очищение кожи в домашних условиях. Травы, фрукты, лед и тепло!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Очищение кожи в домашних условиях. Травы, фрукты, лед и тепло!

Одно из самых необычных деревьев в мире — эвкалипт радужный
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Одно из самых необычных деревьев в мире — эвкалипт радужный

Накормите помидоры – и они накормят нас
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Накормите помидоры – и они накормят нас

Как сажать перец на рассаду в домашних условиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Как сажать перец на рассаду в домашних условиях

На Русанова рядом с детским садом провалился грунт
Материал, выбранный редакторами МиртесенСВИБЛОВО

На Русанова рядом с детским садом провалился грунт

4 способа сделать гамак своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

4 способа сделать гамак своими руками

25 вещей, которые просто необходимы всем владельцам маленьких квартир
Материал, выбранный редакторами МиртесенКвартира, дом, дача

25 вещей, которые просто необходимы всем владельцам маленьких квартир

Многолетний садовый цветок Гайлардия (Gaillardia)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Многолетний садовый цветок Гайлардия (Gaillardia)

С этим копеечным инструментом превратить обычную бутылку в арт-объект сможет каждый
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

С этим копеечным инструментом превратить обычную бутылку в арт-объект сможет каждый

ДЛЯ ОГОРОДА: дрожжи, сода и горчица
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

ДЛЯ ОГОРОДА: дрожжи, сода и горчица

Дом в Сан-Франциско, открытый к природе и видам на океан
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Дом в Сан-Франциско, открытый к природе и видам на океан

В центре Москвы 12 и 13 мая на нескольких участках перекроют движение
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

В центре Москвы 12 и 13 мая на нескольких участках перекроют движение

Раздвинуть «Границы неПонимания»: выставка работ людей с ментальными особенностями открывается в Нижнем Новгороде
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Раздвинуть «Границы неПонимания»: выставка работ людей с ментальными особенностями открывается в Нижнем Новгороде

Названы основные ошибки при выращивании смородины
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Названы основные ошибки при выращивании смородины

Многоуровневую развязку вместо кольца хотят построить в Алуште
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Многоуровневую развязку вместо кольца хотят построить в Алуште

Украшение бутылок своими руками: досуг с пользой для интерьера
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Украшение бутылок своими руками: досуг с пользой для интерьера

Мой опыт органического земледелия. Удобрения
Материал, выбранный редакторами МиртесенКвартира, дом, дача

Мой опыт органического земледелия. Удобрения

Как сделать удобное садовое кресло на трех ножках
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Как сделать удобное садовое кресло на трех ножках

Семья из Алтуфьева победила в фотоконкурсе «Многодетный букет»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАЛУФЬЕВО

Семья из Алтуфьева победила в фотоконкурсе «Многодетный букет»

«Никакой приватной жизни»: приморцы сообщают о подозрительной слежке за дачами
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

«Никакой приватной жизни»: приморцы сообщают о подозрительной слежке за дачами

Некрасовку ждет масштабное озеленение
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮго-Восточный Курьер

Некрасовку ждет масштабное озеленение

Теплицы «вне закона». Готовимся к серьезным штрафам
Материал, выбранный редакторами Миртесен365NEWS.BIZ

Теплицы «вне закона». Готовимся к серьезным штрафам

«Рыба — не мясо!». Самую большую ярмарку в Крыму посетили 10 тысяч человек
Материал, выбранный редакторами МиртесенУдалён

«Рыба — не мясо!». Самую большую ярмарку в Крыму посетили 10 тысяч человек

Фото дня: в Марьиной роще расцвела яблоня
Материал, выбранный редакторами МиртесенМАРЬИНА РОЩА

Фото дня: в Марьиной роще расцвела яблоня

В КФУ знают, каким будет урожай плодовых культур в Крыму
Материал, выбранный редакторами МиртесенУдалён

В КФУ знают, каким будет урожай плодовых культур в Крыму

Амулет на деньги по знаку зодиака: что носить в кошельке?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЧто и Как?

Амулет на деньги по знаку зодиака: что носить в кошельке?

Не спешите покупать кровать — дешевле сделать самому!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Не спешите покупать кровать — дешевле сделать самому!

Картина дня

наверх