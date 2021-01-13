Как русские эмигранты приветствовали нападение на СССР

Начало Великой Отечественной войны расшевелило многочисленных русских эмигрантов, разбросанных по всей Европе. Отдельные личности даже умудрились поддержать Адольфа Гитлера в его вероломстве, то ли надеясь на замаячившую репатриацию, то ли под всепоглощающей ненавистью режима большевиков. Но были и другие, осудившие агрессию против земляков, несмотря на абсолютное неприятие новой России.
Раскол в лагере европейских эмигрантов и двоюродный брат Николая II
Офицеры РККА отдают честь фашистам. /Фото: waralbum.ru
В годы Великой Отечественной на стороне нацистов оказалось удивительно много русских эмигрантов. Сторонники Третьего рейха потом уверяли, что союз этот был тактический, и что для подавления большевиков нужно было временно сотрудничать даже с Гитлером. Вот только подобные оправдания смотрятся лукаво. Ни для кого не было секретом, что Гитлер пошел на Россию с основной целью - уничтожить ее как государство, а народ превратить в рабов, обслуживающих немецких колонистов.
Гитлер своих планов абсолютно не скрывал, и по воспоминаниям свидетелей страшно раздражался, когда ему докладывали о желании русских националистов с ним сотрудничать. Среди бывших подданных Российской империи, радостно поддержавших гитлеровский план «Барбаросса» в надеждах на падение большевистского режима и откат страны к истокам, был член династии Романовых. Претендент на русский престол являлся единственным сыном великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя в 1924 году Императором Всероссийским.
Глава Императорского Дома Владимир Кириллович, признанный таковым большинством царствующих европейских домов и представителями Русского Зарубежья, оперативно сориентировался и уже 26 июня обратился к общественности с громким обращением. Великий Князь называл немецкую военную инициативу крестовым походом против коммунистов-большевиков. Последние, по мнению монархиста, поработили Россию и угнетали ее последние десятилетия. В этой связи Владимир Кириллович призывал преданных сынов его родины выступить за свержение власти в советской России и освободить отечество от коммунистического ига.
Призывы донского атамана Краснова
Главный казак-фашист Петр Краснов. /Фото: forums-su.com
Первым из казачьих предводителей германскому кайзеру Вильгельму II предложил свои услуги экс-генерал Петр Краснов. Прославленный атаман донских казаков еще по завершении революции мечтал отделить от России Дон. Третьим Рейхом на мощностях имперского Министерства по делам оккупированных территорий было образовано Главное казачье управление, и генералу Краснову предложили его возглавить. Идеология не позволяла немцам наравне сотрудничать со славянами, и гитлеровские идеологи взяли за основу миф о происхождении казаков от ост-готов. Обращаясь к донскому казачеству, атаман рекомендовал вступать в германские войска.
«Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру!» - восклицал вчерашний донской атаман в первый же день нападения Германии на СССР. Краснов, эмигрировавший в 1920 году, все довоенные годы был известен поборником советской власти. Но помимо неприятия большевизма, Краснов открыто симпатизировал нацистам. Накануне Второй Мировой в своих публикациях Петр Краснов восторженно изображал Гитлера, провозглашая самые смелые расистские штампы.
Позиция Шкуро и недоверие к казачьим частям
Шкуро в рядах СС. /Фото: s10.stc.all.kpcdn.net
Весной 1920-го деникинский генерал-лейтенант Шкуро после череды военных провалов был исключен из командного состава новым главнокомандующим Врангелем. После разгрома белогвардейцев кубанский казак эмигрировал в Константинополь, а уже оттуда перебрался в Париж. Живя во Франции, экс-военачальник зарабатывал на жизнь цирковым наездником. Решение о сотрудничестве с Гитлером Шкуро принял в самом начале Второй мировой войны. Вместе с Красновым помогал формировать казачьи войска в рядах вермахта, отвечал за состояние резервов из своих подчиненных.
Дело в том, что большим доверием казачьи подразделения у немецких предводителей не пользовались, поэтому в боях по восточному фронту участвовали всего раз. Резервы содержались, в основном, для задействования вермахтом в борьбе с белорусскими и югославскими партизанами. После полной победы СССР Шкуро, как и других профашистских казаков-отщепенцев, советским властям выдало английское командование. Казачьих генералов поголовно приговорили к смертной казни.
Предупреждения Деникина о коварстве немцев и отношение к русскому солдату генерала Войцеховского
Антибольшевистская позиция Деникина отличалась долей благородства. /Фото: avatars.mds.yandex.net
На исходе 1938 года недавний белогвардейский командующий генерал-лейтенант Деникин, нашедший новое пристанище во Франции, выступил перед европейцами с докладом по русскому вопросу в рамках международного положения. Обращался Антон Иванович к новоиспеченным последователям Гитлера. Он в голос предупреждал о том, что фашистские сподвижники из эмигрантов не на чекистскую кровь покушаются, а на русскую. Деникин понимал, что так России не помочь, а вот Гитлеру оказать содействие в порабощении России – самый верный путь.
Так уж вышло, что генеральская проницательность сработала еще за год до старта Второй мировой. Деникин с поразительной точностью предсказал удел тех, кто вскоре отправился в Россию в германских рядах. Сам же Антон Иванович наотрез отказался от сотрудничества с Германией, летом 1940 года оккупировавшей Францию. Осознавая авторитет генерала в эмигрантской среде, немцы приезжали к нему с приглашением перебраться в Германию, гарантировали сытую и комфортную жизнь (в эмиграции Деникин слыл человеком совершенно бедным).
Весь период Великой отечественной войны Деникин, еще недавно лично сражавшийся против красноармейцев, восхищался успехами и победами армии СССР, отважностью и стойкостью русского солдата. При этом нисколько не скрывал своего презрительного отношения к советскому политрежиму. Аналогично на инициативы нацистов отреагировал и бывший соратник Колчака по белому движению в Сибири генерал Войцеховский. Не уставая ненавидеть большевиков, он заявил немцам: «Против русского солдата воевать не пойду!»
А вообще история белых генералов очень показательна и интересна. Не смотря на свою позицию, они всецело любили Россию. Колчак, Деникин и Врангель были преемниками друг друга, и эти события стали главными в их жизни.
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