Разработан проект первого в мире города на воде

Недалеко от берегов острова Таити в Тихом океане уже через 2 года планируется постройка первого в мире плавучего города, который будет оснащен всем необходимым. Если вам подобный план кажется слишком уж амбициозным, советую вам ознакомиться с проектом в продолжении поста.









Правительство Французской Полинезии подписало договор с Институтом Систейдинг в Калифорнии (Seasteading Institute), который предусматривает начало строительства города в течение следующих двух лет.



Этот план может показаться довольно амбициозным, но его разработчики считают, что частично независимые города могут стать идеальным местом для новых видов управления и агротехнических приёмов.







В течение последних 5-ти лет специалисты из Института Систейдинг вместе с основателем Paypal Питером Тилем разрабатывали дизайн постоянных инновационных плавучих населённых пунктов.







Такой проект, по мнению разработчиков, станет началом выполнения «восьми моральных обязанностей»: обогатить бедных, вылечить больных, накормить голодных, очистить атмосферу, жить в гармонии с природой, перестать воевать, снабдить весь мир энергией и построить плавучие населенные пункты. Французская Полинезия включает в себя 118 островов в южной части Тихого океана.

Правительство этого сообщества заинтересовалась в данном проекте, так как повышение уровня воды грозит исчезновением островов.В договоре указаны два основных пункта, которые организаторы должны выполнить, чтобы им разрешили строительство: 1) проект должен положительно сказаться на местной экономике, 2) плавучий город не должен вредить окружающей среде. Кроме этого, проект должен быть одобрен и Францией, которой принадлежит территория Французской Полинезии. Исполнительный директор института, Рэндольф Хэнкен (Randolph Hencken) сообщил, что для строительства плавучего города искалось мелководье, так как для этого нужно намного меньше ресурсов и с технологической точки зрения это проще сделать. Кроме этого, организаторы выбрали именно Французскую Полинезию, так как местное правительство заинтересованно проектом и согласно сотрудничать.Плавучий город будет оснащён фермами, медицинскими центрами и исследовательскими лабораториями, а также электростанциями, которые будут производить энергию экологически чистым способом.Весь город будет представлять собой сеть из 11-и прямоугольных и 5-и пятисторонних платформ. Такая конструкция позволит переставлять местами части города согласно требованиям жителей. Каждая платформа будет 50 метров в длину, а также все здания и жители будут защищены 50-метровыми боковинами . Все платформы будут сделаны из укрепленного цемента, способным на протяжении не менее 100 лет выдерживать 3-этажные строения с квартирами, террасами, офисами и отелями.Предусмотрено, что в новом плавучем городе будет проживать между 250 и 300 людей. В плавучем городе будут проживать в основном морские биологи, морские инженеры, специалисты по аквакультуре (разведение в специальных водоемах важных растений и животных), юристы по морскому праву, медики-исследователи, служба безопасности, инвесторы, специалисты по окружающей среде, и деятели искусства со всего мира.Изначально город хотели расположить в международных водах, тем самым создав новое государство, но для будущих жителей будет намного проще, если город будет находиться недалеко от берегов другой страны, так как они смогут, при необходимости, посещать землю и покупать нужные продукты.Кроме этого, во время штормов люди будут больше защищены на земле, а также в ближайшей стране они будут иметь правовую защиту. По словам работников института, жители плавучего города смогут выбирать правительство, которое им больше подходит вместо того, чтобы оставаться под влиянием нежелаемого правительства. Например, при существовании нескольких плавучих городов, каждый со своим правительством, люди смогут передвигать свои платформы в тот город, который им больше нравится. Это значит, что правительства всех городов будут стараться делать как можно больше, чтобы привлечь больше жителей.Строительство каждой платформы оценивается в 15 миллионов долларов, а стоимость всего города – 167 миллионов долларов. К 2050 году институт планирует иметь во всем мире несколько дюжин платформ, а позже и несколько сотен соединенных между собой платформ, способных вместить десятки миллионов людей , проживающих в идиллических мегаполисах.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)