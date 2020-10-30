Послание, найденное в детском ботинке из Освенцима

Освенцим - самый печально известный нацистский концлагерь. Он открылся в 1940 году на юге Польши и ещё известен как Аушвиц-Биркенау. Это был самый большой лагерь подобного рода. Первоначальной целью его было содержание под стражей политических заключённых. Однако в конечном итоге он превратился в настоящую фабрику смерти. На днях во время плановых работ по сохранению обуви, принадлежащей жертвам этого немецкого нацистского лагеря, была обнаружена интересная находка. В одном из детских ботинок найдены документы, которые проливают свет на печальные подробности этого невероятно тёмного момента в истории человечества.







Когда в январе 1945 года к Освенциму подошла советская армия, нацистские власти приказали покинуть лагерь и вынудили около шестидесяти тысяч заключённых отправиться в другие лагеря. Когда Красная армия вошла в Аушвиц-Биркенау, они столкнулись с ужасающе мрачным зрелищем: тысячи истощённых людей и груды брошенных мёртвых тел.







Людей отправляли в Освенцим со всей Западной Европы. В первой оккупированной немцами стране, Польше, неугодных граждан сначала отправляли в гетто, одно из них называлось Терезиенштадтское гетто в Праге. 10 августа 1942 года так случилось с Амосом Штайнбергом, когда его вместе с родителями, Людвигом и Идой, поместили туда. Оттуда людей отправляли на поезде, в закрытых товарных вагонах, встречать свою судьбу в ужасный концлагерь.







Несчастные не могли не понимать, что их там ждёт. Самым страшным было знать, что такая незавидная участь постигнет твоего ребёнка. Родители пытались сделать для своих детей хоть что-то. Одним из способов было сохранить память о людях, погибших там. С этой целью отчаянные родители тайно записывали информацию о своих детях и прятали от любопытных внимательных глаз жестоких охранников.

Конечно, это было очень опасно: если это замечали, то участь провинившегося могла быть гораздо худшей, чем смерть. Недавно одна из подобных записей была найдена в Освенциме в паре обуви, принадлежащей мальчику, отправленному туда в октябре 1944 года. Всего лишь за шестнадцать месяцев до окончания войны. Личность и история этого мальчика живут лишь благодаря заботе его матери и её самоотверженной любви.Мать и сын ехали навстречу гибели вместе - в одном вагоне №BA 541. Отца семейства отправили отдельным поездом. Мальчику, которого звали Амос Штайнберг, было всего шесть лет. Его мама позаботилась о том, чтобы его не забыли, написав его имя на ботинках, и эти самые туфли выставлены вместе со многими другими парами обуви в музее Освенцима. Надпись не была замечена до недавнего времени, когда специалисты готовили обувь для выставки. Когда это заметили, то внутри обнаружили и документы ребёнка.Мальчик и его мать не выжили. Отец был освобождён из подлагеря Кауферинг в конце войны, как свидетельствуют документы. Эта находка дала жизнь ещё одной истории об Освенциме, истории беззаветной материнской любви и преданности. Хоть это и не первый раз, когда там делаются такие душераздирающие открытия. В прошлом году, когда велись ремонтные работы по реконструкции одной из печей , за дымоходом была обнаружена горстка мелких предметов - ложки, вилки и сапожные инструменты, а также обрывки ткани и кожи. Эти объекты были очищены и теперь являются частью постоянной экспозиции объектов, которые посетители могут увидеть во время посещения лагеря.Лагерь и музей, как и многие другие общественный места, в настоящее время закрыт. Когда он снова откроет свои ворота (а это произойдёт, возможно, этой осенью или следующей весной) эта детская обувь из Освенцима будет выставлена на всеобщее обозрение. Имя мальчика здесь, изящно начертано на паре ботиночек , потому что его мать не хотела, чтобы о нём забыли. К счастью для неё и для нас, он больше не является очередной безымянной жертвой Освенцима.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: