«Пятёрка» автомобилей, которые оказались слишком инновационными для своего времени

Количество моделей автомобилей, которые появляются на рынке даже ежегодно, поражает. Однако эта устойчивая тенденция лишь подстегивает конструкторов и концерны лишь наращивать темпы производства очередного своего детища. Вот только порой очередная новая машина оказывается буквально не в своем времени. Причем это явление может иметь два вектора: либо концепт готовили к выпуску слишком долго, либо наоборот - технологии, использованные при создании машины значительно опережают свое время. Вашему вниманию «пятёрка» автомобилей, которые оказались слишком инновационными для периода своего появления.
1. Oldsmobile Jetfire
Авто с турбированным двигателем, которого в других машинах тогда не было. /Фото: autocar.co.uk
Это сегодня наличие в автомобиле турбированного двигателя с немалым количеством лошадиных сил является повсеместной тенденцией. Но мало кто помнит, как и на какой модели появилась эта технология. А произошло это в 1962 году, и первой машиной, которая обзавелась данной инновацией, стал Oldsmobile Jetfire: на него поставили 3.5 литровый двигатель V8 с турбиной, который был способен выдавать до 215 лошадиных сил. Кроме того, именно эта модель стала первым серийным авто с турбированным движком.
2. Aston Martin Lagonda
Внешний вид салона автомобиля 1982 года выпуска. /Фото: pinterest.de
Трудно сказать, когда именно цифровые технологии стали проникать в нашу жизнь, ведь в различных сферах это произошло в разное время. Зато знатоки истории автомобильной отрасли сразу ответят на этот вопрос - в семидесятых годах двадцатого столетия. Ведь именно тогда был пущен в производство знаменитая Aston Martin Lagonda.
По сути, она обладала сразу двумя отличительными чертами: футуристичным дизайном и наличием в салоне бортового компьютера с ЖК-дисплеем и сенсорными кнопками. Однако тогдашний уровень развития технологий, видимо, не позволял создать не только инновационную, но и качественную «начинку» для автомобиля: гаджет из будущего в прошлом довольно быстро выходил из строя.
3. Lamborghini Miura
Трудно поверить, что такому дизайну авто уже полвека. /Фото: artebellum.com
О понятии «суперкар» сегодня не говорит разве что тот, кто абсолютно не проявляет никакого интереса к автомобильной отрасли. Это и неудивительно, ведь сегодня машины, которые достойны носить это прозвище, создаются и выпускаются на рынок регулярно. А вот первопроходцем в данной тенденции стала модель Lamborghini Miura. Презентация этого уникального тогда концепта произошла в 1966 году,в рамках Женевского автосалона, где он произвел настоящий фурор. Дизайн этого автомобиля настолько шагнул далеко вперед, что и современный обыватель не будет к нему равнодушен. Кроме того, не без сюрпризов оказалась и конструкция модели - Lamborghini Miura является первой машиной со среднемоторной компоновкой.
4. Jensen FF
Первый полноприводный серийный автомобиль. /Фото: reezocar.com
О том, какой эффект на автостроение произвело введение полного привода, говорить даже не приходится. Однако в истории появления этой технологии многие могут войти в заблуждение. А все потому, что считается, будто это специалисты Audi первыми решили использовать полный привод в серийном производстве. А на самом деле, первопроходцем стал легковой автомобиль из Великобритании Jensen FF, и произошло это еще в шестидесятых годах прошлого века. Правда, спрос на него был невелик, ведь стоимость данной модификации была на порядок выше, чем их заднеприводного аналога, однако это не мешало инновационному тогда полному приводу успешно и качественно работать.
5. Honda Accord
В этой не самой запоминающейся машине был встроен прародитель навигатора. /Фото: jalopnik.com
О появлении системы навигации в автомобилях можно говорить с разной точки зрения, ведь первые прототипы данной технологии появились еще в тридцатых годах прошлого века. А вот первая максимально приближенная к современной аппаратура стала доступна обывателю в серийной модели Honda Accord 1981 года выпуска. На ней система GPS представляла собой прибор, внутри которого помещалась специальная пленка с картами местности, а местоположение автомобиля отслеживалось при помощью гироскопа.
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