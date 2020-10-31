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Лучшие фильмы ужасов современности

Так уж сложилось, что многие киноманы любят пощекотать себе нервы просмотром добротного фильма ужасов. Существует мнение, что на некоторых зрителей фильмы ужасов оказывают парадоксальный эффект – вместо того, чтобы ухудшать психологическое состояние человека происходит обратное. Быть может это связано с тем, что жизнь в современном мире настолько перегружена стрессовыми ситуациями, что ужастики уже не воспринимаются всерьез.

В любом случае следует помнить, что фильмы ужасов – это всего лишь фильмы, и не стоит представлять их как нечто правдоподобное. Это утверждение определенно доказывает и победитель нашего рейтинга.

10-е место


Лучшие фильмы ужасов современности

Пила 3D (2010)

9-е место


Лучшие фильмы ужасов современности

Синистер (2012)

8-е место


Лучшие фильмы ужасов современности

Астрал (2010)

7-е место


Лучшие фильмы ужасов современности

Экстрасенс (2011)

6-е место


Лучшие фильмы ужасов современности

Хижина в лесу (2011)

5-е место


Лучшие фильмы ужасов современности

Дьявол (2010)

4-е место


Лучшие фильмы ужасов современности

Война миров Z (2013)

3-е место


Лучшие фильмы ужасов современности

Заклятие (2013)

2-е место


Лучшие фильмы ужасов современности

Тепло наших тел (2013)

1-е место


Лучшие фильмы ужасов современности

Убойные каникулы (2010)

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