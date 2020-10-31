Лучшие фильмы ужасов современности

Так уж сложилось, что многие киноманы любят пощекотать себе нервы просмотром добротного фильма ужасов. Существует мнение, что на некоторых зрителей фильмы ужасов оказывают парадоксальный эффект – вместо того, чтобы ухудшать психологическое состояние человека происходит обратное. Быть может это связано с тем, что жизнь в современном мире настолько перегружена стрессовыми ситуациями, что ужастики уже не воспринимаются всерьез.
В любом случае следует помнить, что фильмы ужасов – это всего лишь фильмы, и не стоит представлять их как нечто правдоподобное. Это утверждение определенно доказывает и победитель нашего рейтинга.
10-е место
Пила 3D (2010)
9-е место
Синистер (2012)
8-е место
Астрал (2010)
7-е место
Экстрасенс (2011)
6-е место
Хижина в лесу (2011)
5-е место
Дьявол (2010)
4-е место
Война миров Z (2013)
3-е место
Заклятие (2013)
2-е место
Тепло наших тел (2013)
1-е место
Убойные каникулы (2010)
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Зловещие мертвецы: Черная книга (2013)
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