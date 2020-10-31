Лучшие фильмы ужасов современности

Так уж сложилось, что многие киноманы любят пощекотать себе нервы просмотром добротного фильма ужасов. Существует мнение, что на некоторых зрителей фильмы ужасов оказывают парадоксальный эффект – вместо того, чтобы ухудшать психологическое состояние человека происходит обратное. Быть может это связано с тем, что жизнь в современном мире настолько перегружена стрессовыми ситуациями, что ужастики уже не воспринимаются всерьез.



В любом случае следует помнить, что фильмы ужасов – это всего лишь фильмы, и не стоит представлять их как нечто правдоподобное. Это утверждение определенно доказывает и победитель нашего рейтинга.



10-е место

9-е место

8-е место

7-е место

6-е место

5-е место

4-е место

3-е место

2-е место

1-е место

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