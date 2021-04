10 голливудских фильмов, в успех которых никто не верил, а они получили сумасшедшую популярность

Психо.

Звёздные войны.

Титаник.

Назад в будущее.

История игрушек.

Волшебник из страны Оз.

Бегущий по лезвию.

Криминальное чтиво.

Тупой и ещё тупее.

Апокалипсис сегодня.

Per aspera ad astra или через тернии к звёздам, сказал когда-то древнеримский философ Луций Анней Сенека Младший. Может, конечно, и не он сказал, но именно ему очень активно приписывают это изречение. Режиссёры фильмов, о которых пойдёт речь далее, прочувствовали весь смысл этого выражения, что называется, на своей шкуре. Десять фильмов, собравших сумасшедшие кассовые сборы, ставших одними из самых раскупаемых на разнообразных информационных носителях... А ведь в них никто не верил. Студии отказывались снимать, а инвесторы — вкладывать деньги.Когда мы смотрим фильм, талантливый режиссёр может помочь нам совершить настоящее захватывающее путешествие в пространстве и времени. Погрузить нас в совершенно иной мир, иное измерение. Но это требует огромных усилий, пота и слёз . Голливуд — это гигантская машина для зарабатывания денег, которая загубила не один гениальный проект. Но мы знаем совершенно точно, что не всё гениальное кино обязательно приносит прибыль. И наоборот, далеко не всегда мусорная картина — это провал.Поскольку всегда интересно хоть одним глазком взглянуть на то, как создавались мегапопулярные фильмы, которые мы знаем и любим, попытаемся проникнуть за кулисы. Все эти фильмы, в которые не верили, всё-таки увидели свет, благодаря невероятной силе воли их создателей, а иногда и благодаря банальной случайности.Сюжет фильма «Психо” был основан на одноимённом романе 1959 года. Альфред Хичкок анонимно купил права на эту книгу Роберта Блоха всего за 9000 долларов. Затем режиссёр купил столько копий романа, сколько смог, чтобы сохранить в секрете концовку.У студии Paramount и гениального режиссёра был заключён контракт, который предполагал, что следующий фильм Хичкока будет снят на этой студии. Но руководство студийного гиганта было против съёмок «Психо». Они сочли книгу «слишком отвратительной» и «невозможной для кино». В бюджете Хичкоку было отказано. Студия даже согласилась отдать Альфреду большую часть будущих кассовых сборов, так как руководители были убеждены, что фильм провалится. Режиссёр в свой проект искренне верил, вложил в него собственные средства.Из-за экономии финансов фильм сняли чёрно-белым. Большая часть съёмочной группы была из команды Хичкока, которые с ним работали в «Альфред Хичкок представляет».Сегодня «Психо» - это один из лучших фильмов Хичкока. Он очень высоко оценён кинокритиками и является каноном в своём жанре. Входит в число величайших фильмов всех времён . Три главных студии, United Artists, Universal, Disney, передавали друг другу сценарий « Звёздных войн». Ни одна из них не хотела снимать эту космическую сагу. Студия Fox, в конце концов, согласилась профинансировать фильм. Руководство надеялось заполучить молодого перспективного режиссёра (чей последний фильм был номинирован на премию Оскар, как лучшая картина) под своё крыло. Студия предоставила Джорджу Лукасу бюджет в 8 миллионов долларов, и он вылетел в Тунис, чтобы начать съёмки.Однако даже актёры «Звёздных войн» не были уверены в успехе фильма. Слова Харрисона Форда: «Джордж, ты, конечно, можешь напечатать это, ведь не тебе же говорить эту чушь», - в значительной степени характеризуют отношение актёров и членов съёмочной группы к фильму перед его выпуском. Ещё слова, сказанные о «Звёздных войнах» Алеком Гиннессом: “Каждый день мне приносят на каких-то розовых бумажках новый диалог - и ничто из написанного не делает моё восприятие этого мусора более ясным или терпимым. Я просто думаю о своей зарплате и только это заставляет меня продолжать это до следующего апреля".Перед выходом фильма, Джордж Лукас показал черновик ленты своим друзьям. Один из них назвал это "худшим фильмом всех времён". Лукас был свято уверен в провале фильма. Для того, чтгобы не наблюдать своё фиаско, он даже не пошёл на премьерный показ. Вместо этого он уехал отдыхать . Съёмки «Титаника» проходили столь напряжённо, что ни у кого не было сомнений в том, что фильм станет полным провалом. Джеймс Кэмерон во время работы над лентой заработал себе репутацию «самого страшного человека в Голливуде».Во-первых, съёмки затянулись на целых два месяца. Во-вторых, многие участники съёмочной группы, включая Кейт Уинслет, заболели. Кто простудой, кто гриппом или почечной инфекцией. Всё это из-за долгих часов, проведённых в холодной воде. Трое каскадёров переломали себе кости. Некоторые члены съёмочной группы просто сбежали.Кейт Уинслет вспоминает о том, как она умоляла Джеймса Кэмерона дать ей роль Роуз. После окончания работы над «Титаником» она не уверена, что когда-нибудь захочет работать с ним снова.На съёмках случился ещё один просто вопиющий случай. Кто-то (до сих пор доподлинно не известно кто) подсыпал в суп наркотическое вещество. Люди просто сходили с ума. С тяжёлым отравлением попало в больницу 50 человек.Совершенно закономерно, после такой сложной работы, когда Джеймс Кэмерон услышал о том, что руководители студии хотят сократить фильм, поскольку он был "слишком длинным" , он просто вышел из себя. "Вы хотите сократить мой фильм? Вам придётся уволить меня ! Вы хотите уволить меня? Вам придётся тогда меня убить!" - орал Кэмерон так, что дрожали стены.Уволить Кэмерона не осмелились. “Титаник” такой каким хотел его видеть режиссёр. Может быть лента и не является кинематографическим шедевром, но бесконечно красивая трагическая история любви, изложенная в фильме, никого не оставит равнодушным.«Назад в будущее» - научно-фантастическая комедия, снятая Робертом Земекисом. Фильм стал самой кассовой картиной 1985 года. Однако, в 1981 году сценарий «Назад в будущее» более 40 раз отклонялся всеми киностудиями.Когда сценарий был предложен студии Disney, её руководители были в шоке от «матери влюблённой в собственного сына» и заявили, что никогда в такую грязь не вложатся. В конце концов, Universal Pictures сняли фильм. Это случилось после того, как они стали свидетелями успеха другого фильма Роберта Земекиса «Роман с камнем».Джон Лассетер, теперь уже бывший аниматор Disney, загорелся идеей создания полностью компьютерного мультфильма. Он предложил это своим боссам. Однако студию предложение не заинтересовало. Джон ушёл из Disney и стал одним из основателей Pixar. Первая созданная им короткометражка Tin Toy с компьютерной анимацией, получила премию Оскар. Это заставило Disney очень горько пожалеть об их решении.Disney заказал Pixar создание ещё одного такого фильма, но полнометражного. Сценарий одобрили, началось производство. Каждые две недели Лассетер представлял отчёт о проделанной работе. На каждой презентации руководители разносили все труды в пух и прах. В результате многочисленных изменений и переписываний Вуди был лишён «почти всего своего обаяния». Том Хэнкс, который озвучивал этот персонаж, даже назвал Вуди придурком.Работу над лентой остановили после того, как один из руководителей Disney заявил, что это полный бред. Джону Лассетеру удалось уговорить студию дать ему ещё один шанс. Написали новый сценарий, съёмки возобновили. Картина была восторженно встречена как критиками так и зрителями.Этому вневременному произведению пришлось пережить так много неприятностей, что кажется чудом, что оно попало на экраны. Фильм прошёл через четырёх разных продюсеров и трёх режиссёров.Первый режиссёр картины, Ричард Торп, был уволен. Это случилось после того, как Бадди Эпсен заболел от грима «Железного дровосека ». Актёра заменили, а режиссёром стал Джордж Кьюкор. Позже он оставил фильм для работы над «Унесёнными ветром». После этого Виктор Флеминг занял его место, но ненадолго. Поговаривают, что Кларк Гейбл узнал о том, что Кьюкор – гей. Его уволили и он вернулся к «Волшебнику из страны Оз».Говоря о кошмарах работы, не только Бадди Эпсен отравился своим гримом. Костюм Пугала оставил у актёра Рэя Болгера серьёзные шрамы. Маргарет Гамильтон (Злая Западная Ведьма) сильно обгорела. Джуди Гарленд увлеклась наркотиками. Для съёмок девочка должна была быть маленькой и худенькой. Для того , чтобы Джуди таковой сделать ей давали различные препараты. К которым она пристрастилась. Что и явилось, в конечном итоге, причиной её гибели в 1969 году. Она умерла от передозировки.Съёмки фильма сразу начались с проблем. После работы в Великобритании, Ридли было очень сложно привыкать к другим методам производственного процесса в Лос-Анджелесе. Что ещё хуже, так это комментарии, данные режиссёром одной британской газете - он был более заинтересован в работе с британскими актёрами, о чём и сказал журналисту. Режиссёр заявил, что британцы на каждую его просьбу отвечают «да, начальник» (Yes gov'nor). Ридли Скотт, вероятно, даже не осознал глубины той обиды, которую он нанёс. Позже, когда он пришел на съёмочную площадку, он обнаружил, что вся съёмочная группа носит футболки с надписями "Yes gov'nor my ass!" (это аллюзия на фразу "kiss my ass", где вместо "kiss" они поставили "так точно, начальник"). Ридли ответил, появившись через некоторое время, в футболке с надписью «Ксенофобия - отстой».Кроме того, съёмки очень сильно затянулись. Скотт намного превысил первоначальный бюджет, а сценарий много раз переписывался разными людьми до, после и во время съёмок. Студии также не понравилась оригинальная концовка “Бегущего по лезвию» и режиссёра заставили сменить её на хэппи-энд.Самым известным конфликтом, связанных с “Бегущим по лезвию», стала закадровая озвучка. Когда Харрисон Форд подписал контракт, он попросил снять несколько дополнительных сцен, чтобы не было голоса за кадром. Но перед выпуском фильма студия решила, что голос за кадром необходим, чтобы пояснить непонятные сцены и настояла на том, чтобы Форд сделал озвучку.Хотя вначале фильм и не вызывал бурных восторгов, но со временем он смог завоевать аудиторию. Сегодня он считается одним из лучших научно-фантастических фильмов.«Это худшее, что когда-либо было написано. Это не имеет смысла. Кто-то мертв, а потом вдруг жив. Это слишком долго, жестоко и непонятно». Всё это говорили о культовой классике жанра - «Криминальном чтиве», когда его соавторы, Роджер Авари (Roger Avary) и Квентин Тарантино (Quentin Tarantino) отправили сценарий в TriStar. Сценарий называли, не стесняясь, бредовым. Руководителям студии очень не нравился такой рваный стиль повествования, но в конечном итоге именно это сделало фильм таким запоминающимся.Если бы не вмешательство печально известного Харви Вайнштейна и помощь его брата Боба из Miramax, «Криминальное чтиво» никогда бы не увидело свет. Тарантино предоставили полную свободу во всём, что он делает. И не ошиблись.За фильм не хотела браться ни одна голливудская студия. Сценарий бесконечно заворачивали, никто не хотел ассоциироваться с таким названием. Сначала историю , написанную братьями Фаррелли, переименовали, чтобы студийные руководители хотя бы стали это вообще читать.Майку Де Лука из киностудии New Line сценарий понравился и тот согласился снимать это. Боб Шейн, генеральный директор, был не в восторге, но после долгих раздумий он тоже дал своё согласие. Нужно было только соблюсти одно условие: режиссёры должны обеспечить двух ведущих актёров из списка предоставленного студией. Все 25 актёров из списка студии один за одним отказались.Затем кто-то из продюсеров фильма предложил Джиму Керри, многообещающему комику-новичку, прочесть сценарий. Керри понравился сценарий, кинематографистам понравился Керри. Фильм имел сумасшедший успех. Джим стал первым актером, который сыграл главную роль в трёх самых популярных фильмах года одновременно: “Эйс Вентура: Розыск домашних животных», “Маска», и “Тупой и ещё тупее». Руководители студии, которые отказались от фильма, сто процентов, сейчас чувствуют себя точно как в названии фильма.Фрэнсис Форд Коппола, режиссёр «Апокалипсиса сегодня», однажды сказал о фильме так: «Мы были в джунглях. У нас было слишком много денег. У нас было слишком много оборудования. И понемногу мы сходили с ума».Было много неприятностей, которые мешали съёмкам. Съёмки невероятно затянулись. Съёмочная группа переболела различными тропическими заболеваниями. У Мартина Шина случился сердечный приступ. У Фрэнсиса Форда Копполы за время съёмок было несколько нервных срывов. Кроме всего прочего, Мартин Шин был алкоголиком, у него были проблемы с психикой, он был совершенно не уверен в том, что сможет закончить работу над фильмом.Легендарный Марлон Брандо, которого пригласили сниматься, сценарий в глаза не видел. Более того, бравый солдат не должен был быть таким толстым как Марлон в то время. Пока Брандо худел, вся работа стояла.Хаос всего вышеупомянутого дополнялся тем, что вертолёты у съёмочной группы постоянно забирали. Их для съёмок предоставило правительство Филиппин. Местному диктатору, Фердинанду Маркосу, они были нужны для использования в борьбе с повстанцами.На съёмках было ещё кое-что из ряда вон выходящее. Один из работников раскапывал могилы и таскал настоящие мёртвые тела на съёмки. Когда это обнаружили, все были просто вне себя от шока и ужаса. Пришлось вызвать полицию. У всех отобрали паспорта на время ведения следствия. В общем, несмотря на все неприятности и сложности, фильм стал самой грандиозной картиной, рассказывающей о войне во Вьетнаме.