Оптимистичные новости от Большого Лебовски: «Побрился налысо, завел щенка»

20 октября этого года Джефф Бриджес сделал в «Твиттере» печальное заявление, в которое умудрился добавить фирменный юмор: «Как сказал бы Чувак, обнаружилось новое дерьмо. Мне диагностировали лимфому. Диагноз серьезный, но мне повезло с командой врачей, и прогноз хороший. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе».

Личная трагедия, впрочем, не смогла перебить политическую повестку. В конце сообщения он обратился к американцам: «Раз уж вы читаете это, не забудьте проголосовать на выборах». Перед тем как уйти на затяжной больничный, Джеф снимался в своей первой крупной телевизионной роли в сериале FX «Старик».

Как и обещал, актер держит поклонников в курсе. На днях он твитнул свежее фото с новым питомцем. У нас в редакции разгорелись споры насчет породы щенка. Большая ее часть уверена, что на снимке мальтипу — помесь пуделя и мальтезе. Меньшая ее часть возражает, что это помесь пуделя и ши-тцу. Если ты вдруг знаешь породу щенка, напиши в комментариях.

Вот что Джефф написал в посте: «Вот последние новости: хорошее самочувствие; побрил голову; завел щенка — Монти; был день рождения — 71». Бодрая подпись вселяет надежду, что у Чувака все хорошо.