Как быстро почистить грецкие орехи

Когда нужно наколоть большое количество грецких орехов, нужно запастись терпением и временем. Однако есть простой способ, как быстро колоть и чистить грецкие орехи, чтобы это не было для вас слишком энергозатратно и не отняло несколько часов!



Для этого орех нужно положить на идеально ровную и устойчивую поверхность. Первый легкий удар молотком нужно сделать по цельной (!) скорлупе, а не там, где есть трещина.



Второй и последний легкий удар приходится на «носик» орешка.



После этих двух легких ударов молотком орех либо сам раскалывается, либо скорлупа просто отлетает. И почистить его не составит труда!



Таким образом (два удара) лучше всего сразу наколоть много орехов, штук 20, а затем очищать их от скорлупы за один раз. Это очень быстро и просто!



Подробнее о том, как быстро чистить грецкие орехи, смотрите в видео ниже:



