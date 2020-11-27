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Как быстро почистить грецкие орехи

Когда нужно наколоть большое количество грецких орехов, нужно запастись терпением и временем. Однако есть простой способ, как быстро колоть и чистить грецкие орехи, чтобы это не было для вас слишком энергозатратно и не отняло несколько часов!
Как быстро почистить грецкие орехи
Для этого орех нужно положить на идеально ровную и устойчивую поверхность. Первый легкий удар молотком нужно сделать по цельной (!) скорлупе, а не там, где есть трещина.
Как быстро почистить грецкие орехи
Второй и последний легкий удар приходится на «носик» орешка.
Как быстро почистить грецкие орехи
После этих двух легких ударов молотком орех либо сам раскалывается, либо скорлупа просто отлетает. И почистить его не составит труда!
Как быстро почистить грецкие орехи
Таким образом (два удара) лучше всего сразу наколоть много орехов, штук 20, а затем очищать их от скорлупы за один раз. Это очень быстро и просто!
Как быстро почистить грецкие орехи
Подробнее о том, как быстро чистить грецкие орехи, смотрите в видео ниже:


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