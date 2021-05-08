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Исток «Хребта Дракона»

Деревня Дажай — место, которое обязательно стоит посетить и познакомиться с красивыми пейзажами рисовых террас Лунцзи или террасами «Хребта дракона». Террасы состоят из двух групп и располагаются в округе Лонгшень, это в двух часах езды от Гуйлиня.

Исток «Хребта Дракона»

На террасы мы ехали на автобусе из Фенхуана с пересадкой в Лонгшене. Не смотря на казалось бы небольшое расстояние, путь занял из Лонгшеня около 1.5 часов. Кстати, террасы охраняются ЮНЕСКО и въезд на их территорию стоит 150 юаней.

По приезду на автостанцию на всех вновь прибывших набрасывается толпа женщин племени яо и настойчиво просит отдать им свои вещи, чтобы те тащили их на гору. По началу были сомнения в собственных силах, ибо помимо рюкзаков у каждого был еще и чемодан. В итоге не сторговавшись, было решено тащить все самим наверх. Самое ужасное в этом деле — это когда ты не знаешь сколько еще идти вперед. Ровные дорожки в деревне начали сменяться гигантскими и бесконечными ступенями вверх. В условиях сильной влажности такой «спорт» выглядел довольно героическим начинанием. Яо шли за нами и постоянно говорили, сколько долго еще идти наверх. Психологическая атака на профессиональном уровне!

Когда мы прошли где-то 25% подъема, мы остановились чтобы отдышаться, у какого-то приюта купили пива, постояли, посмотрели красоты — и опять в путь.

Ступени были бесконечны. Яо то отставали, то опережали нас. И вот наступил момент, когда мы вышли уже на край террас. Интерес длинноволосых женщин начал угасать, да и впереди стали появляться места, отмеченные на наших картах. Скоро на верху появились огоньки нашего хостела.

Утро нас встретило пением петухов и сильнейшим туманом. Первоначальная идея идти 4 часа из Дажая в Пиньян мною была воспринята как фантасмагория. Слава богу, что удалось убедить остальных этого не делать. Если бы не вчерашнее восхождение, то все было бы возможно, но здоровье дороже!

Исток «Хребта Дракона»

Казалось бы уже май, но террасы не залиты. Крестьяне только только начинают их подготавливать, пахать. Не знаю, но мне даже такими они показались очень величественными. Ведь более тысячи лет в ручную этот ландшафт преображался местными жителями.

Исток «Хребта Дракона»

Рис посажен на очень небольших участках.

Исток «Хребта Дракона»

Мне кажется, что в этих местах надо бродить очень неспешно, отмечая мелкие детали и проникая атмосферой места. Даже паутина кажется какой то особенной.

Исток «Хребта Дракона»

Типичные для Дажая строения. Кстати, они очень хрупкие! Перекрытие состоит из одной доски, и когда кто-то ходит над головой, внизу все гремит ужасно и кажется что вот-вот рухнет!

Исток «Хребта Дракона»

Исток «Хребта Дракона»

Строительство этих террас началось еще при династии Юань в 13 веке, построены они на склонах гор высота которых доходит до 1 180 метров. Террасы являются многовековым трудом древнего народа Яо, который пришёл в эти земли в то же время. Культурной особенностью Яо является собственный язык, фольклор и традиция местных женщин не стричь волосы. Вернее они их стригут, но всего три раза: до замужества и дважды, будучи уже замужем. На террасах они трудятся по сей день в национальных костюмах.

Исток «Хребта Дракона»

Когда идешь по тропинке, то каждый поворот открывает новые и новые ракурсы. Даже прогулка в облаке ни сколько не притупляет ощущения.

Исток «Хребта Дракона»

Линии рельефа потрясающие. Одно из моих любимых фото:

Исток «Хребта Дракона»

Идем дальше…

Исток «Хребта Дракона»

Горы изрезаны абсолютно все, масштаб творения невероятен!

Исток «Хребта Дракона»

Особенно интересны кругленькие площадки на вершинах холмов.

Исток «Хребта Дракона»

Исток «Хребта Дракона»

У крестьян здесь свои наделы. Как они их запоминают загадка, по счету?

Исток «Хребта Дракона»

Китайцы — очень работящий народ. С 5 утра жизнь уже кипит.

Исток «Хребта Дракона»

Исток «Хребта Дракона»

Облако прошло, теперь видно уже многое…

Исток «Хребта Дракона»

Исток «Хребта Дракона»

На одной из видовых площадок обнаружил вот такой склад…

Исток «Хребта Дракона»

…и такого клопа:

Исток «Хребта Дракона»

Исток «Хребта Дракона»

Снимать здесь можно бесконечно, горы так и тянут палец к кнопке.

Исток «Хребта Дракона»

Вышло солнце и стало очень жарко, зато краски начали становиться более сочными.

Исток «Хребта Дракона»

Вся жизнь в деревнях основана вокруг риса. Никаких других перспектив.

Исток «Хребта Дракона»

Исток «Хребта Дракона»

Исток «Хребта Дракона»

Исток «Хребта Дракона»

Все в ручную, иногда с использованием лошадей, волов и буйволов.

Исток «Хребта Дракона»

Исток «Хребта Дракона»

Спускаемся с террас в низ.

Исток «Хребта Дракона»

Рост у яо не выше 155, судя по моим замерам, а то и существенно ниже:

Исток «Хребта Дракона»

Машин тут нет вообще, так как нет дорог)))

Исток «Хребта Дракона»

Еды разнообразной много.

Исток «Хребта Дракона»

Есть даже сушеные соленые муравьи!

Исток «Хребта Дракона»

Перекусив отварной кукурузой, решили взбираться на смотровую площадку к которой проложена канатная дорога. Очень все прилично и аккуратно!

Исток «Хребта Дракона»

Небольшие участки окон открываются, и я поснимал еще видов…

Исток «Хребта Дракона»

А вот это типичное место захоронения. Хоронят тут в склепах, прямо на террасах:

Исток «Хребта Дракона»

Исток «Хребта Дракона»

Исток «Хребта Дракона»

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