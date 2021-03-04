18 правил счастливой жизни от столетних

Распространенная фраза «Мудрость приходит с годами» чрезвычайно верна. В современном мире у многих из нас сформировались совершенно неправильные ценности. У людей же, проживших уже больше 100 лет, своя правда и другие взгляды на жизнь, которые поражают своей глубиной и проницательностью.
Делимся удивительными в своей простоте открытиями некоторых долгожителей нашей планеты.
На одном из интернет-ресурсов молодой человек предложил читателям задать вопросы о жизни его бабушке, которой 101 год. Вот некоторые из ее ответов:
— Какой совет вы дали бы 20-летним в первую очередь?
Никогда не сдавайтесь. Вы молоды, и когда-нибудь у вас могут наступить сложные времена. Не сдавайтесь. Никогда.
— Какой самый большой урок вы получили от жизни?
Если честно, я редко лгала. Когда вы честны с людьми, то и они честны с вами. Справляться с ложью слишком сложно. Никому не нужен лишний стресс.
— Какого правила вы посоветовали бы придерживаться в течение жизни?
Всегда слушайте другого человека. Вы обязательно чему-то научитесь. Вы узнаете больше полезного, слушая людей, а не рассказывая им о том, что знаете сами.
— Чтобы вы посоветовали сделать хотя бы раз в жизни абсолютно каждому?
Путешествовать по миру как можно больше!
— Расскажите о секрете долголетия, который помог вам, на ваш взгляд, прожить такую длинную жизнь (диеты, упражнения, генетика и так далее).
Каждый день старайтесь найти время, чтобы немного вздремнуть.
Писательнице Бел Кауфман было 100 лет, когда она выступила с речью в колледже Айона. Спросите, в чем секрет ее счастливой жизни? Юмор и азарт.
В юморе скрыта великая жизненная сила — это лучший способ преодолевать жизненные трудности.
Мне кажется, люди должны быть любопытными. Нужно интересоваться жизнью вокруг и постоянно быть в поиске новых знаний, знакомств и впечатлений. К жизни нужно относиться со страстью.
Мне неважно, чем вы увлечены. Может, вам нравится коллекционировать расписные стаканчики. Но, если вы получаете от этого неподдельное удовольствие, значит, вы живете правильно.
104-летний Сигэаки Хинохара, автор книги «Жить долго, жить хорошо», поделился своими советами:
Не заморачивайтесь на то, чтобы копить всякое барахло. Запомните: вы не знаете, когда ваши дни будут сочтены, но вы точно не сможете взять с собой вещи.
Боль непостижима. Но веселье — это лучший способ забыть о ней.
Меня вдохновляет поэма Роберта Браунинга «Абт Фоглер». Отец читал ее мне. Она призывает нас осмелиться на большое искусство, а не останавливаться на мелких каракулях. Автор предлагает нарисовать настолько огромный круг, закончить который будет невозможно]6 пока мы живы. Все, что мы видим, — это только дуга. Остальная часть — за пределами нашего видения, но она есть, на расстоянии.
Эльза Бэйли отметила свой сотый день рождения, катаясь на лыжах в Колорадо. В интервью телеканалу ABC она рассказала о паре моментов, которые всегда подталкивали ее вперед.
Благодаря оптимизму можно с легкостью пережить многое. Если же вы мыслите негативно, вы буквально отравляете свое тело. Улыбайтесь. Говорят, смех — лучшее лекарство.
Будьте активны. Например, я катаюсь на лыжах даже в свои 100 лет. Некоторые не делают этого, даже если у них есть на это силы. А так же старайтесь питаться правильно и не забывайте об упражнениях. Чаще бывайте на свежем воздухе и солнце.
Она также поделилась тем, чему научилась за 100 лет своей жизни.
Пока вы молоды — путешествуйте. Не переживайте насчет денег, просто начните. Опыт гораздо ценнее, чем купюры.
Изменения неотвратимы, поэтому нужно научиться принимать их.
Однажды вы поймете, что потратили слишком много времени на переживания ни о чем.
Я не говорю, что вы должны или не должны следовать той или иной религии… Я просто говорю, что вы должны определить, во что вы верите, и следовать этому до конца.
Не воспринимайте жизнь слишком серьезно.
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