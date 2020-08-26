С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Короче все жили хорошо!!!Кто в СССР получа...
  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...

Почему «Докторская» колбаса получила именно такое название

Каждый человек прекрасно знаком с таким мясным изделием, как колбаса «Докторская». В стране все еще немало тех, кто застал знаменитый безупречный вкус колбаски за 2 рубля 20 копеек. Хватает и тех, кому довелось пожить в годы, когда славный ореол вокруг «Докторской» сменился букетом мрачных слухов и дурной славы. И все же сегодня уже мало кто помнит о том, когда именно данное колбасное изделие появилось на свет, каким оно было первоначально, и уж тем более мало кто знает, почему вареную колбасу в СССР называли именно «Докторской».

Почему «Докторская» колбаса получила именно такое название

Почему «Докторская» колбаса получила именно такое название

Голод в СССР в первой половине XX века был явлением обыденным. Вряд ли во всей стране был крестьянин или рабочий, который хотя бы раз не голодал. Гражданская война разорила многие хозяйства, свою лепту внесла и не самым лучшим образом проведенная коллективизация (хотя именно она в последствии и убережет СССР от голода во время Второй мировой войны).

Почему «Докторская» колбаса получила именно такое название

Последний действительно большой голод произошел в СССР в начале 1930-х годов. Охватил он не только Украину, но также Беларусь, Казахстан и значительную часть России, включая Урал, Поволжье и Сибирь. Бушевал голод и на Северном Кавказе. Осложнялась ситуация еще и эпидемиями (в первую очередь тифом), которые благостно вспыхивали в регионах с большим количеством недоедающих людей.



Почему «Докторская» колбаса получила именно такое название

Появилась «Докторская» колбаса именно из-за голода. Дело в том, что даже когда голод прошел, в стране оставалось представительное количество граждан, страдаювших от его последствий. Специально для них по распоряжению высшего руководства страны в 1936 году и была разработана новая вареная колбаса. Это был диетический продукт с низким содержанием жиров. Придумали колбасу в ВНИИ мясной промышленности. Первая партия продукта была выпущена на базе Московского мясоперерабатывающего комбината имени А.И Микояна. Существует легенда, согласно которой первоначально новую колбасу хотели назвать в честь Иосифа Сталина, однако в ВНИИ якобы побоялись, что подобное может оскорбить вождя народов. В итоге сошлись на названии «Докторская», тем более, что продукт должен был использоваться фактически в медицинских целях.

Почему «Докторская» колбаса получила именно такое название

Колбаса в первые годы после своего появления действительно выписывалась врачами по рецептам тем больным, что имели соматические признаки последствий перенесенного голода. Согласно ГОСТ 23670-79 в 100 кг продукта должно было входить: 25 кг отборной говядины высшего сорта, 70 кг свинины нежирной, 3 кг отборных куриных яиц, 2 кг коровьего молока (сухого), 2.09 кг соли, 0.2 кг сахара, 50 грамм специй (чаще всего это был мускатный орех), 7.1 гр нитрита натрия.

Почему «Докторская» колбаса получила именно такое название

Народу колбаса сразу же понравилась. Вкус был отличным, а качество высоким. На тот момент все еще настоящая социалистическая экономика позволила добиться настоящих чудес производства, сделав новую колбасу доступной и достаточно дешевой. Изменилась ситуация с «Докторской» где-то в 1970-е. Хотя Советский Союз на тот момент стоял все еще прочно, постепенная капитализация экономики, начавшаяся с правления Никиты Сергеевича Хрущева, привела к тому, что роскошную «Докторскую» колбасу из 1930-х стало неожиданно не очень-то выгодно производить. Сначала понизили сорт мяса и остальных продуктов. А потом и вовсе заменили часть свинины и говядины соей. Новая «Докторская» колбаса была уже не той. Причем вкус отличался настолько сильно, что в народе стали ходить мрачные легенды, будто бы на мясокомбинатах в вареную колбасу добавляют туалетную бумагу в целях экономии. Конечно же, ничего общего с действительностью подобные слухи не имели. Однако, все это никак не отменяло того факта, что качество вареной колбасы в позднем СССР упало астрономически.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему «Докторская» колбаса получила именно такое название

И не забудьте:
Почему «Докторская» колбаса получила именно такое названиеПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

КРАСАВИЦА ПАЛЕЙ И ПРОДЮСЕР-ГОМОСЕКСУАЛИСТ.

Читать
1
ЗА 200 ЛЕТ ДО СМЕРТИ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

ЗА 200 ЛЕТ ДО СМЕРТИ

Марксисты побеждают в США
Материал, выбранный редакторами МиртесенНервное настроение. По просторам ЖеЖешек

Марксисты побеждают в США

Никитин принес соболезнования семье ребенка, погибшего при взрыве газа в селе Маргуша
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Никитин принес соболезнования семье ребенка, погибшего при взрыве газа в селе Маргуша

Экс-президент США призвал наладить отношения с Россией
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Экс-президент США призвал наладить отношения с Россией

Трамп объяснил, зачем США налаживать отношения с Россией
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Трамп объяснил, зачем США налаживать отношения с Россией

По словам политика, это необходимо делать вместо того, чтобы подталкивать Москву к сотрудничеству с Пекином. "Нам нужно вести дела с Росс...
Главврач омской больницы №10 выдвинулась на праймериз
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

Главврач омской больницы №10 выдвинулась на праймериз

Госдума озаботилась присутствием иностранцев в руководстве компании En+ Group
Материал, выбранный редакторами Миртесен365NEWS.BIZ

Госдума озаботилась присутствием иностранцев в руководстве компании En+ Group

Общегородской субботник пройдёт Шелехове и поселениях района 23 апреля 
Материал, выбранный редакторами МиртесенИркутск Сегодня

Общегородской субботник пройдёт Шелехове и поселениях района 23 апреля 

Захарова назвала позорным заявление властей Чехии о взрывах во Врбетице
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Захарова назвала позорным заявление властей Чехии о взрывах во Врбетице

За сутки в России выявлено 8164 случая коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

За сутки в России выявлено 8164 случая коронавируса

Чиновников начали наказывать за использование служебного транспорта не по назначению
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Чиновников начали наказывать за использование служебного транспорта не по назначению

Прокуратура приступила к проверке использования служебных машин российских чиновников. За нарушение правил государственных служащих привл...
Михаил Непран обвинил Россию в превращении Украины в «аграрную провинцию»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Михаил Непран обвинил Россию в превращении Украины в «аграрную провинцию»

Востоковед Супонина объяснила потерю интереса США к Ближнему Востоку
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Востоковед Супонина объяснила потерю интереса США к Ближнему Востоку

Призрак войны "трех восьмерок" вынуждает Киев делать парадоксальные заявления
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Призрак войны "трех восьмерок" вынуждает Киев делать парадоксальные заявления

Территория ДНР за сутки подверглась шести обстрелам со стороны ВСУ
Материал, выбранный редакторами Миртесенluga1news

Территория ДНР за сутки подверглась шести обстрелам со стороны ВСУ

Божене Рынской грозит уголовное дело
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

Божене Рынской грозит уголовное дело

NI: сделка России и Франции с "Мистралями" грозила для НАТО крупными неприятностями
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

NI: сделка России и Франции с "Мистралями" грозила для НАТО крупными неприятностями

Франция фактически предлагала России судостроительные технологии, которые грозили бы для НАТО крупными неприятностями. Об этом пишет амер...
МИД России назвал цель захода британских кораблей в Черное море
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

МИД России назвал цель захода британских кораблей в Черное море

Покидающий РФ посол США Салливан заявил, что вернется к саммиту Путина и Байдена
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Покидающий РФ посол США Салливан заявил, что вернется к саммиту Путина и Байдена

Девочка выпала из окна многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

Девочка выпала из окна многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга

Посол США в России подтвердил, что вернется в Вашингтон для консультаций
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Посол США в России подтвердил, что вернется в Вашингтон для консультаций

"Украинизация" Чехии даром не пройдет
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

"Украинизация" Чехии даром не пройдет

Фигурант дела о лжесвидетельствовании в пользу Ефремова отказался признать вину
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Фигурант дела о лжесвидетельствовании в пользу Ефремова отказался признать вину

Мария Захарова раскрыла позор чешских властей во Врбетице
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Мария Захарова раскрыла позор чешских властей во Врбетице

Колумбия направила РФ ноту протеста из-за нарушения военным самолетом границы
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Колумбия направила РФ ноту протеста из-за нарушения военным самолетом границы

Царит культура притеснения черных - известная НПО Джорджа Сороса в эпицентре скандала
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Царит культура притеснения черных - известная НПО Джорджа Сороса в эпицентре скандала

Доцента ВШЭ арестовали по подозрению в педофилии
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Доцента ВШЭ арестовали по подозрению в педофилии

В ДНР зафиксировано почти 32 тысячи заболевших с начала пандемии
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

В ДНР зафиксировано почти 32 тысячи заболевших с начала пандемии

Российский МИД заявил о позоре властей Чехии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Российский МИД заявил о позоре властей Чехии

Посол США в России подтвердил возвращение в Вашингтон для консультаций
Материал, выбранный редакторами МиртесенПарламентская газета

Посол США в России подтвердил возвращение в Вашингтон для консультаций

Захарова прокомментировала расследование взрывов во Врбетице
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Захарова прокомментировала расследование взрывов во Врбетице

Чужой пример заразителен. Как Чехия «украинизировала» свою политику и экономику, отказав «Росатому»
Материал, выбранный редакторами МиртесенПодробно о главном

Чужой пример заразителен. Как Чехия «украинизировала» свою политику и экономику, отказав «Росатому»

Один из основателей «Мемориала» Владимир Лысенко найден мертвым в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Один из основателей «Мемориала» Владимир Лысенко найден мертвым в Москве

На Курилах прошли учения по отражению авианалёта ракетами комплекса С-300В4
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

На Курилах прошли учения по отражению авианалёта ракетами комплекса С-300В4

Картина дня

наверх