Почему «Докторская» колбаса получила именно такое название

Каждый человек прекрасно знаком с таким мясным изделием, как колбаса «Докторская». В стране все еще немало тех, кто застал знаменитый безупречный вкус колбаски за 2 рубля 20 копеек. Хватает и тех, кому довелось пожить в годы, когда славный ореол вокруг «Докторской» сменился букетом мрачных слухов и дурной славы. И все же сегодня уже мало кто помнит о том, когда именно данное колбасное изделие появилось на свет, каким оно было первоначально, и уж тем более мало кто знает, почему вареную колбасу в СССР называли именно «Докторской».











Голод в СССР в первой половине XX века был явлением обыденным. Вряд ли во всей стране был крестьянин или рабочий, который хотя бы раз не голодал. Гражданская война разорила многие хозяйства, свою лепту внесла и не самым лучшим образом проведенная коллективизация (хотя именно она в последствии и убережет СССР от голода во время Второй мировой войны).







Последний действительно большой голод произошел в СССР в начале 1930-х годов. Охватил он не только Украину, но также Беларусь, Казахстан и значительную часть России, включая Урал, Поволжье и Сибирь. Бушевал голод и на Северном Кавказе. Осложнялась ситуация еще и эпидемиями (в первую очередь тифом), которые благостно вспыхивали в регионах с большим количеством недоедающих людей.

Появилась «Докторская» колбаса именно из-за голода. Дело в том, что даже когда голод прошел, в стране оставалось представительное количество граждан, страдаювших от его последствий. Специально для них по распоряжению высшего руководства страны в 1936 году и была разработана новая вареная колбаса. Это был диетический продукт с низким содержанием жиров. Придумали колбасу в ВНИИ мясной промышленности. Первая партия продукта была выпущена на базе Московского мясоперерабатывающего комбината имени А.И Микояна. Существует легенда, согласно которой первоначально новую колбасу хотели назвать в честь Иосифа Сталина, однако в ВНИИ якобы побоялись, что подобное может оскорбить вождя народов. В итоге сошлись на названии «Докторская», тем более, что продукт должен был использоваться фактически в медицинских целях.Колбаса в первые годы после своего появления действительно выписывалась врачами по рецептам тем больным, что имели соматические признаки последствий перенесенного голода . Согласно ГОСТ 23670-79 в 100 кг продукта должно было входить: 25 кг отборной говядины высшего сорта, 70 кг свинины нежирной, 3 кг отборных куриных яиц, 2 кг коровьего молока (сухого), 2.09 кг соли, 0.2 кг сахара, 50 грамм специй (чаще всего это был мускатный орех), 7.1 гр нитрита натрия.Народу колбаса сразу же понравилась. Вкус был отличным, а качество высоким. На тот момент все еще настоящая социалистическая экономика позволила добиться настоящих чудес производства, сделав новую колбасу доступной и достаточно дешевой. Изменилась ситуация с «Докторской» где-то в 1970-е. Хотя Советский Союз на тот момент стоял все еще прочно, постепенная капитализация экономики, начавшаяся с правления Никиты Сергеевича Хрущева, привела к тому, что роскошную «Докторскую» колбасу из 1930-х стало неожиданно не очень-то выгодно производить. Сначала понизили сорт мяса и остальных продуктов. А потом и вовсе заменили часть свинины и говядины соей. Новая «Докторская» колбаса была уже не той. Причем вкус отличался настолько сильно, что в народе стали ходить мрачные легенды, будто бы на мясокомбинатах в вареную колбасу добавляют туалетную бумагу в целях экономии. Конечно же, ничего общего с действительностью подобные слухи не имели. Однако, все это никак не отменяло того факта, что качество вареной колбасы в позднем СССР упало астрономически.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: