Что такое «бедлам», и почему англичане покупали билеты в сумасшедший дом

Бетлемская королевская больница в Лондоне, известная как «Бедлам», является одним из старейших в мире лечебных учреждений, предназначенных для лечения психических заболеваний. Она принимает пациентов с XIV века. Но известность этой больнице принёс не её солидный возраст, а скандально-печальная история, после которой слово «бедлам» стало синонимом неразберихи и беспорядка.
«Бедлам» был основан еще в 1247 году, во время правления короля Генриха III, итальянским епископом Джоффредо ди Префетти в качестве общежития братства «Нового ордена Святой Марии». В основном заведение использовалось, чтобы помочь собрать деньги для крестовых походов посредством милостыни. Здание было расположено в приходе Сент-Ботольф в Бишопсгейте, за лондонской стеной. Сегодня на этом месте находится станция метро Liverpool Street в Лондоне.
План первого Бетлема.
Никто не знает точно, когда заведение было преобразовано в психиатрическую лечебницу, но в 1330 году это уже была больница, а в 1357 году здесь появились первые пациенты. В «Бедламе» на ту пору было 12 палат для пациентов, жилье для сотрудников, кухня и двор. Больница оставалась на своем первоначальном месте в течение следующих 400 лет до 1675 года, когда она переехала на север от Лондона в Мурсфилд, поскольку старое здание было слишком маленьким и нуждалось в расширении.
Проект нового здания на 150 человек был разработан архитектором Робертом Гуком. Перед воротами больницы архитектором Каем Габриэлем Сиббера были установлены две статуи, которые назывались «Меланхолия» и «Буйное помешательство». Известно, что люди, страдающие депрессией, деменцией, шизофренией, эпилепсией, тревожностью и другими психическими заболеваниями, подвергались в этой больнице ужасающе жестокому обращению, а местные врачи, которых называли «хранителями», ставили над ними эксперименты.
«Меланхолия» и «Буйное помешательство» работы Кая Габриэля Сиббера (1680).
В ту пору Бедлам сотрясали скандалы. Один заключенный умер после того, как его кишечник лопнул, поскольку несчастный был прикован в крошечной клетушке, где ему приходилось сидеть согнувшись, в течение многих лет. Другие спали голыми на соломе в холоде. И буквально всех пациентов истязали «хранители»-садисты.
К примеру, в программу «лечения» больницы входили кандалы, цепи и холодные ванны. Пациентов часто приковывали к стенам и морили голодом. А обычный рацион пациентов был крайне скудным (каши, хлеб, вода), речи об овощах или фруктах даже не шло.
Сцена из Бетлемской больнице. Цикл Уильяма Хогарта «Карьера мота».
Одним из самых жестоких методов лечения в «Бедламе» была «вращательная терапия», как ее называли «хранители». Пациента усаживали на стул, подвешенный веревками к потолку, и раскручивали до более чем 100 оборотов за одну минуту… Так продолжалось несколько часов. Результатом обычно были рвота и крайне сильное головокружение, но, как ни парадоксально, иногда наступало улучшение.
Также пациентов «лечили» при помощи кровопускания и банок. Лечение было настолько жутким, что в «Бедлам» принимали далеко не всех пациентов, а лишь тех, кто мог пережить издевательства. И то, далеко не все выживали в больнице. Современные исследования обнаружили массовые захоронения в Сент-Джордж Филдс (куда переехала психбольница в 1810 году). В них были погребены исключительно те, кто умер в Бетлеме.
Бетлемская больница в Сент-Джордж Филдс, 1828 год.
В XVII веке кому-то из руководства больницы пришла в голову «гениальная» идея — а почему бы не подзаработать на несчастных пациентах. Всего за 2 пенса любым желающим разрешили приходить в больницу, чтобы посмотреть на безумных пациентов. Все это «подавалось под соусом» того, чтобы люди якобы наглядно увидели, к чему приводит порочная жизнь. В поисках развлечения в «Бедлам» потянулись люди со всей Великобритании.
Когда появилось фото, многие мастера фотографии зачастили в лечебницу, создавая галереи пациентов…
Каждый год больницу посещали около 96000 людей, что естественно безумно раздражало больных. В 1930 году больница переехала в Бекенхем и остается там по сей день. Времена, когда пациенты в «Бедламе» подвергались ужасающей жестокости и экспериментам, закончились, но дурная слава у заведения осталась на века.
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