Самые высокие строящиеся смотровые площадки мира

Посмотреть на город с высоты, увидеть его таким, каким видят птицы… Это красиво. Это притягивает.
Смотровые площадки на небоскребах пользуются бешеной популярностью. В ближайшем будущем появятся новые observation desk и skydeck. На мир можно будет посмотреть почти из космоса.
Kingdom Tower в Джидде, Саудовская Аравия
Строительство «Королевской башни» началось в 2013 году, а 12 февраля 2014 года закончились работы по установке основания. Первый проект предполагал высоту около мили (1600 метров), но после анализа грунтов было принято решение уменьшить высотность. Окончание строительства запланировано на 2019 год. Небоскреб должен стать первым в мире зданием, высота которого превысит один километр. Смотровая площадка в башне будет находиться на высоте 637,5 метра и позволит увидеть панораму в радиусе около 140 километров.
Suzhou Zhongnan Center в Сучжоу, Китай
Окончание строительства – 2020 год. Возводится в Сучжоуском индустриальном парке. Небоскреб должен стать вторым по высоте в Китае и третьим в мире. Смотровая площадка «Чжуннань-центр» будет располагаться на высоте 592,8 метра, а высота самого здания составит 729 метров (138 этажей). В нем разместятся отель, офисные и жилые помещения, 93 лифта.
Lotte World Tower в Сеуле, Южная Корея
Башня «Лотте Ворлд» — это небоскреб, строящийся с 2005 года в Сеуле как часть одноименного многофункционального комплекса. На время строительство было отложено из-за ограничений высотности в данном районе — рядом находится аэропорт. Но впоследствии ограничение было снято. Сдать здание в эксплуатацию планируется в 2016 году. Смотровая площадка в башне комплекса расположится на высоте 497,6 метра и предоставит посетителям обзор радиусом 80 километров. Кроме высотного здания, в составе комплекса построят самый крупный в Азии кинотеатр с самым большим в мире экраном, самый большой в мире универмаг люксовых брендов, концертный зал и торговый центр.
Chongqing Chaotianmen в Чунцин, Китай
Высота инновационного сооружения 540 м, будет готово к 2019 году. Две смотровых площадки, самая высокая – 440 м. Масштабный проект станет визитной карточкой города, своего рода символикой и достопримечательностью.
Wuhan Greenland Center в городе Ухань, Китай
Ухань-Гринлэнд-Сентер — 636-метровый, 125-этажный небоскрёб. К 2017 году должен стать одним из трёх самых высоких в Китае. Смотровую площадку планируют в районе 600 метров.
Marina 101 в Дубаи, ОАЭ
Сдача в эксплуатацию небоскреба «Марина 101» в Дубаи состоится в начале 2016 года. Запланированная высота в 427 метров сделает его вторым по высоте в стране, 12-м – в Азии и 17м – в мире. На данный момент здание является самым высоким в мире отелем с жилыми апартаментами. Смотровая площадка в здании запланирована на высоте 375 метров.
«Лахта центр» в Санкт-Петербурге, Россия
Российский высотный объект — многофункциональный комплекс «Лахта центр», окончание строительства – 2018 год. Комплекс станет самым северным небоскребом и самым высоким зданием в северной Европе. В марте 2015 года в «Лахта центре» был установлен новый мировой рекорд Гиннеса по непрерывному бетонированию фундаментной плиты башни. Смотровая площадка в здании будет создана на высоте 378 метров.
Hudson Yards в Нью-Йорке, США
Многофункциональный комплекс «Хадсон Ярдс» будет обустроен к 2019 году. Самый большой девелоперский проект в истории США и самый крупный в Нью-Йорке со времен Рокфеллеровского центра. Первоначальная запланированная высота небоскреба в 408 метров была снижена до 383 метров. Смотровая площадка расположится на высоте 336 метров.
World One в Мумбаи, Индия
«Ворлд Ван» – строящийся к 2016 году сверхвысокий 117-этажный небоскреб в самом населенном городе Индии. По замыслу архитекторов, он должен стать самым высоким жилым зданием в мире. Предполагается, что к окончанию строительства здание получит сертификат LEED. Смотровая площадка расположится на высоте 304,8 метра.
Colombo Lotus Tower в Коломбо, Шри-Ланка
«Лотус Тауэр» — это строящееся здание высотой 350 метров, сдача в эксплуатацию – до конца 2016 года. Смотровая площадка появится на высоте 248 метров. Отличительной особенностью здания станет цветок лотоса, который «расцветет» у основания шпиля башни. Цвет башни будет плавно меняться от розового к светло-желтому. Территория вокруг башни будет оформлена как большой водный парк.
Rama IX Super Tower в Бангкоке, Таиланд
На строительство 615-метрового здания уйдет 18 миллиардов батов. На 2019 год запланирована сдача объекта. Super Tower станет самым большим офисным и гостиничным центром Королевства. На самых верхних этажах 125-этажного небоскреба будет размещена смотровая площадка для туристов и зеленый сад на крыше.
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