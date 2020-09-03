Самые высокие строящиеся смотровые площадки мира

Посмотреть на город с высоты, увидеть его таким, каким видят птицы… Это красиво. Это притягивает.



Смотровые площадки на небоскребах пользуются бешеной популярностью. В ближайшем будущем появятся новые observation desk и skydeck. На мир можно будет посмотреть почти из космоса.



Kingdom Tower в Джидде, Саудовская Аравия

Suzhou Zhongnan Center в Сучжоу, Китай

Lotte World Tower в Сеуле, Южная Корея

Chongqing Chaotianmen в Чунцин, Китай

Wuhan Greenland Center в городе Ухань, Китай

Marina 101 в Дубаи, ОАЭ

«Лахта центр» в Санкт-Петербурге, Россия

Hudson Yards в Нью-Йорке, США

World One в Мумбаи, Индия

Colombo Lotus Tower в Коломбо, Шри-Ланка

Rama IX Super Tower в Бангкоке, Таиланд