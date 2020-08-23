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Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Несмотря на то, что с советских времен в голове сидит «лучшая косметика — французская», в Беларуси успешно работают несколько компаний по производству декоративной косметики. К сожалению, в полном смысле национальной гордостью ее не назовешь: на 99% она делается из импортных компонентов, фасуется в привезенную из-за границы упаковку, на которой чаще всего — иностранные названия. Но если отбросить принципиальность, то можно и похвалить: в условиях жесткой конкуренции у белорусских производителей получается достучаться до покупательниц и продать им свой товар.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Отправимся сегодня на новый завод крупнейшего производителя декоративной косметики в Беларуси.

Компания BelorDesign нынче производит продукцию в Радошковичах. Здесь открыли с нуля построенный завод, и теперь нет смысла тесниться в Минске. Компания существует уже более 20 лет. Сейчас на производстве занято около 120 человек.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Специально для суровых мужчин: декоративная косметика — это украшения (помады, блески, туши и так далее). То есть увлажняющий крем для лица — это другое, а для того же лица румяна — вот это уже декоративная косметика.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как уже говорилось выше, белорусская декоративная косметика нынче похожа на качественное сборочное производство.

Как таковой школы специалистов нет. Об этом говорят сами производители, которые отправляют своих технологов на учебу за границу. А вот аккуратно подобрать/смешать/сварить импортные компоненты наши научились. По крайней мере, в одной самой большой стране мира белорусскую декоративную косметику очень любят и уважают — как обычно, «за натуральность».

В лаборатории компании работает технолог-разработчик Мария Липинская. Мастером профессии Мария стала благодаря своим усилиям и поддержке работодателя. Школы подготовки разработчиков в стране, повторимся, нет.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Стол Марии заставлен десятками видов баночек и колб — лаборатория в полном смысле слова. На наших глазах специалист приготовила уникальный и пока единственный (импровизация) в стране цвет подводки для глаз, которая называется eyeliner. В основе вода, загуститель, ухаживающие элементы — это база. В базу добавляются перламутры — подкрашенная слюда. Для того чтобы сделать любой цвет, достаточно сочетания четырех перламутров.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

В лаборатории в ручном режиме и небольшими порциями рождаются и остальные косметические продукты.
После утверждения продукт запускается в производство. В основе декоративной косметики сотни видов компонентов из разных стран. В Беларуси закупаются только касторовое масло, глицерин и считаные виды других компонентов. Остальное не проходит по критериям качества, говорит начальник производства Евгений Скрипчик.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Со склада нужные по рецепту компоненты идут в дальнейшее производство разными путями. Вот так, например, делаются тени.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Все компоненты засыпаются в нужной пропорции в котел, тщательно перемешиваются со связующими, отдушками и уходят на прессование.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

В этих мешках готовые замесы теней, румян, пудры.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Здесь замес теней прессуется в небольшие вкладыши. Эти небольшие шайбочки позже будут собраны в комплект теней нескольких оттенков. Оператор следит, чтобы формочки заполнились порошком, выравнивает уровень «под нож» и опускает пресс.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Прессованная тень должна выдержать падение с 20-сантиметровой высоты, если появляются сколы, трещины или происходит выпадение из формы — в брак.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Есть пресс-машина еще больше, которая делает более крупные изделия. Честно говоря, не очень понятно, почему внешне громадный пресс одновременно справляется всего с четырьмя порциями пудры. Говорят, для этого нужно очень большое усилие, поэтому размер машины оправдан.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Другие компоненты поступают в отделение варки. Варят те же тени, подводки, туши и, конечно, помаду. Губная помада вообще считается одним из самых сложных продуктов. Варится она около трех часов в огромных котлах. В основе помады — заранее сваренный балк.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

«Балк — основа любой помады. Грубо говоря, это помада до добавления красителей и отдушки, — объясняет Евгений Скрипчик. — В его состав входят растительные масла, пчелиный воск и еще десятки компонентов».

Балк режется на куски и растапливается. Позже в него добавляются красители, перламутры, отдушки.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Все засыпается в котел, мешается, греется и так далее. «Это вам не борщ варить», — смеется начальник производства. Дольше всего варится тушь — около девяти часов.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Готовая помада в нагретом состоянии имеет густую, но жидкую консистенцию, поэтому сливается по трубе в ведра. Там она, остывая, твердеет и ждет очереди на линию фасовки.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

В ведре примерно две-три нормы того объема помады, который, по поверьям, съедает мужчина в течение жизни.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Самое густонаселенное помещение завода — цех упаковки. Здесь все полуфабрикаты превращаются в красивый готовый товар. На разных линиях одновременно готовится разный ассортимент.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Вот наша помада. Она снова нагрета до 60—80 градусов и готова к заполнению матрицы. Внутри каждой матрицы — полости формы стержня помады. Помада за пару секунд заполняет их и по конвейерной ленте едет остывать в тоннельный холодильник.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

После этого сжатым воздухом стержень выстреливается в заранее подготовленный ряд колпачков. Длина помады одинаковая, но уровень открытия колпачка разный, поэтому разной получается и высота изделия.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Далее помада поступает под струю горячего воздуха (это декор для блеска) и проходит контроль человеческим глазом, который при помощи увеличительного стекла ищет в помаде трещины, сколы, царапины.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Пенальчик закручивается автоматически. Остается закрыть колпачок и приклеить стикер. На компактной декоративной косметике огромные стикеры с морем информации (еще немного — и со всех сторон защищенный белорусский покупатель будет искать название товара на упаковке среди прочей информации) смотрятся плохо. Но таков закон.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Отдельной упаковки для той же помады BelorDesign не делает: дополнительная упаковка хорошо смотрится, но сильно влияет на цену, отчего покупатель отворачивается в поисках другого продукта.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Тушь фасуется автоматически и вручную (слишком широк ассортимент для автоматики). Густой продукт внутри емкостей находится под давлением. Под крышку заглянуть мы не решились, а вот на популярный тональник Party взглянуть не удержались: интересно, скольких красавиц можно заполучить при помощи такого объема крема?

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Посмотрев на все, что можно, стоит добавить пару слов о лояльности. Производитель признает, что нашим брендам еще расти и расти: белорусской косметикой в основном пользуются молодые или уже совсем взрослые люди, а также те, кто выбирает товар по низкой цене. Как только у покупателя появляется достаток, он сразу переходит на известные бренды.

Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

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