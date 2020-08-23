Как в Беларуси делают губную помаду и другую декоративную косметику

Несмотря на то, что с советских времен в голове сидит «лучшая косметика — французская», в Беларуси успешно работают несколько компаний по производству декоративной косметики. К сожалению, в полном смысле национальной гордостью ее не назовешь: на 99% она делается из импортных компонентов, фасуется в привезенную из-за границы упаковку, на которой чаще всего — иностранные названия. Но если отбросить принципиальность, то можно и похвалить: в условиях жесткой конкуренции у белорусских производителей получается достучаться до покупательниц и продать им свой товар.
Отправимся сегодня на новый завод крупнейшего производителя декоративной косметики в Беларуси.
Компания BelorDesign нынче производит продукцию в Радошковичах. Здесь открыли с нуля построенный завод, и теперь нет смысла тесниться в Минске. Компания существует уже более 20 лет. Сейчас на производстве занято около 120 человек.
Специально для суровых мужчин: декоративная косметика — это украшения (помады, блески, туши и так далее). То есть увлажняющий крем для лица — это другое, а для того же лица румяна — вот это уже декоративная косметика.
Как уже говорилось выше, белорусская декоративная косметика нынче похожа на качественное сборочное производство.
В лаборатории компании работает технолог-разработчик Мария Липинская. Мастером профессии Мария стала благодаря своим усилиям и поддержке работодателя. Школы подготовки разработчиков в стране, повторимся, нет.
Стол Марии заставлен десятками видов баночек и колб — лаборатория в полном смысле слова. На наших глазах специалист приготовила уникальный и пока единственный (импровизация) в стране цвет подводки для глаз, которая называется eyeliner. В основе вода, загуститель, ухаживающие элементы — это база. В базу добавляются перламутры — подкрашенная слюда. Для того чтобы сделать любой цвет, достаточно сочетания четырех перламутров.
В лаборатории в ручном режиме и небольшими порциями рождаются и остальные косметические продукты.
После утверждения продукт запускается в производство. В основе декоративной косметики сотни видов компонентов из разных стран. В Беларуси закупаются только касторовое масло, глицерин и считаные виды других компонентов. Остальное не проходит по критериям качества, говорит начальник производства Евгений Скрипчик.
Со склада нужные по рецепту компоненты идут в дальнейшее производство разными путями. Вот так, например, делаются тени.
Все компоненты засыпаются в нужной пропорции в котел, тщательно перемешиваются со связующими, отдушками и уходят на прессование.
В этих мешках готовые замесы теней, румян, пудры.
Здесь замес теней прессуется в небольшие вкладыши. Эти небольшие шайбочки позже будут собраны в комплект теней нескольких оттенков. Оператор следит, чтобы формочки заполнились порошком, выравнивает уровень «под нож» и опускает пресс.
Прессованная тень должна выдержать падение с 20-сантиметровой высоты, если появляются сколы, трещины или происходит выпадение из формы — в брак.
Есть пресс-машина еще больше, которая делает более крупные изделия. Честно говоря, не очень понятно, почему внешне громадный пресс одновременно справляется всего с четырьмя порциями пудры. Говорят, для этого нужно очень большое усилие, поэтому размер машины оправдан.
Другие компоненты поступают в отделение варки. Варят те же тени, подводки, туши и, конечно, помаду. Губная помада вообще считается одним из самых сложных продуктов. Варится она около трех часов в огромных котлах. В основе помады — заранее сваренный балк.
«Балк — основа любой помады. Грубо говоря, это помада до добавления красителей и отдушки, — объясняет Евгений Скрипчик. — В его состав входят растительные масла, пчелиный воск и еще десятки компонентов».
Балк режется на куски и растапливается. Позже в него добавляются красители, перламутры, отдушки.
Все засыпается в котел, мешается, греется и так далее. «Это вам не борщ варить», — смеется начальник производства. Дольше всего варится тушь — около девяти часов.
Готовая помада в нагретом состоянии имеет густую, но жидкую консистенцию, поэтому сливается по трубе в ведра. Там она, остывая, твердеет и ждет очереди на линию фасовки.
В ведре примерно две-три нормы того объема помады, который, по поверьям, съедает мужчина в течение жизни.
Самое густонаселенное помещение завода — цех упаковки. Здесь все полуфабрикаты превращаются в красивый готовый товар. На разных линиях одновременно готовится разный ассортимент.
Вот наша помада. Она снова нагрета до 60—80 градусов и готова к заполнению матрицы. Внутри каждой матрицы — полости формы стержня помады. Помада за пару секунд заполняет их и по конвейерной ленте едет остывать в тоннельный холодильник.
После этого сжатым воздухом стержень выстреливается в заранее подготовленный ряд колпачков. Длина помады одинаковая, но уровень открытия колпачка разный, поэтому разной получается и высота изделия.
Далее помада поступает под струю горячего воздуха (это декор для блеска) и проходит контроль человеческим глазом, который при помощи увеличительного стекла ищет в помаде трещины, сколы, царапины.
Пенальчик закручивается автоматически. Остается закрыть колпачок и приклеить стикер. На компактной декоративной косметике огромные стикеры с морем информации (еще немного — и со всех сторон защищенный белорусский покупатель будет искать название товара на упаковке среди прочей информации) смотрятся плохо. Но таков закон.
Отдельной упаковки для той же помады BelorDesign не делает: дополнительная упаковка хорошо смотрится, но сильно влияет на цену, отчего покупатель отворачивается в поисках другого продукта.
Тушь фасуется автоматически и вручную (слишком широк ассортимент для автоматики). Густой продукт внутри емкостей находится под давлением. Под крышку заглянуть мы не решились, а вот на популярный тональник Party взглянуть не удержались: интересно, скольких красавиц можно заполучить при помощи такого объема крема?
Посмотрев на все, что можно, стоит добавить пару слов о лояльности. Производитель признает, что нашим брендам еще расти и расти: белорусской косметикой в основном пользуются молодые или уже совсем взрослые люди, а также те, кто выбирает товар по низкой цене. Как только у покупателя появляется достаток, он сразу переходит на известные бренды.
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