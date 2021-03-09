Почему водители профи срезают крюк с буксировочного троса

То, что буксировочные тросы имеют на конце карабин, известно многим, а зачем эти самые карабины автовладельцы с опытом убирают, в курсе далеко не все. Оказывается, для этого есть вполне весомые причины.
Карабин предназначен для фиксации автомобиля во время буксировки / Фото: alimasha.ru
Изготовленный из металла карабин достаточно тяжелый / Фото: drive2.ru
Карабин – практичная и удобная деталь. Казалось бы, зафиксировал на петле и все отлично. Но так бывает не во всех случаях и может быть достаточно опасным. Такой карабин, сделанный из металла, довольно тяжелый. Трос же под нагрузкой растягивается, как кусок резины.
В процессе буксировки карабин может лопнуть и повредить транспортное средство или травмировать людей / Фото: yandex.ru
Если карабин плохого качества, он может лопнуть (и такие случаи уже бывали), и тогда летит с большой скоростью. Оторвавшаяся деталь может выбить лобовое стекло, сломать бампер или повредить кузов, нанося существенный ущерб транспортному средству. И хорошо, если эта железка полетит в машину, а не попадет в стоящего поблизости человека. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
Многие автолюбители срезают карабины для предупреждения ситуаций, когда лопнувший металл на высокой скорости нанесет вред / Фото: drive2.ru
В связи с этим многие автовладельцы срезают карабины, предотвращая возможное нанесение вреда себе и тем, кто им будет оказывать помощь.
Некоторые водители для буксировки просто используют веревку с завязанными узлами / Фото: YouTube
Некоторые вообще отказались от таких тросов и используют толстую веревку с завязанными узлами. Это и более безопасно, и экономически выгодно, и результат тот же, что и при использовании качественного буксировочного троса.
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