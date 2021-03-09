Почему водители профи срезают крюк с буксировочного троса

Карабин предназначен для фиксации автомобиля во время буксировки / Фото: alimasha.ru

Изготовленный из металла карабин достаточно тяжелый / Фото: drive2.ru

В процессе буксировки карабин может лопнуть и повредить транспортное средство или травмировать людей / Фото: yandex.ru

ru Многие автолюбители срезают карабины для предупреждения ситуаций, когда лопнувший металл на высокой скорости нанесет вред / Фото: drive2.ru

Некоторые водители для буксировки просто используют веревку с завязанными узлами / Фото: YouTube