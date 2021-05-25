10 мифов о возникновении вещей, которые не такие древние, как казалось





10 вещей, которые появились не так давно, как казалось



Часто можно услышать, что древние цивилизации были более развитыми и цивилизованными, чем современная. И это частично правда, так как в подтверждение этому есть ряд примеров, которые мы считаем приобретением нашей цивилизации, хотя это и не так. Но, как известно, «медаль имеет две стороны», и не все вещи, которые большинство относит к древним цивилизациям, появились тысячи, да даже сотни лет назад.