Жертвы пластической хирургии

В слепой погоне за идеальными параметрами и совершенной внешностью люди забывают о страшных последствиях. Из этого выпуска вы узнаете о людях, которые за искусственную красоту расплатились собственной жизнью.













Катерина Кандо, 19 лет (Эквадор)

Памела Нисменто, 27 лет (Бразилия)

Ракель Сантос, 28 лет (Бразилия)

Ширил Сатурнино, 29 лет (Филиппины)

Валери Кастонжу, 25 лет (Канада)

Раника Холл, 25 лет (США)

Пит Бернс, 57 лет (Великобритания)

Арти Агарвал, 31 год (Индия)