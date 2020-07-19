10 сыров, ставших наркотиками

Рокфо́р

Рокфо́р (фр. Roquefort) — сорт французского сыра, относящийся к голубым сырам.Ранее сыр «Рокфор» изготавливался только из овечьего молока, и делали его только в одном месте — к югу от Центрального Массива в районе исторической провинции Руэрг во Франции. В этом районе, где широко распространено овцеводство, родилась технология созревания овечьего сыра в известковых гротах, благодаря которой внутри сыра образуется благородная плесень вида Penicillium roqueforti, придающая ему характерный вкус и аромат. Данный сорт сыра ценят в России, рестораторы активно использовали его в своих блюдах. Сегодня для изготовления такого сыра также широко используют коровье молоко, что отвечает рецептуре и стандартам изготовления сыра. Определяющим ингредиентом такого сыра является благородная плесень "penicillium roqueforti".