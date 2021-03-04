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Хитрое приспособление для полива

Знающие и опытные огородники всегда делают себе такое приспособление и не могут нарадоваться, ведь это очень помогает в сезон посадок рассады, ухода за растениями и т. д. Сделайте такое приспособление себе, чтобы облегчить свою работу.

Хитрое приспособление для полива
У пластиковой бутылки отрежьте дно. В горлышко, вместо пробки, вставьте кусочек поролона, сложенного пополам.

Хитрое приспособление для полива
Налейте воду. Теперь это отличное приспособление для медленного капельного полива!

Хитрое приспособление для полива
Прикопайте его там, где планируете высадить рассаду. Растения высаживайте вокруг, примерно на 5 см дальше. За счёт медленного полива растения всегда получают влагу, а также можно не переживать за появление поверхностных корней! Для лучшего эффекта зону можно дополнительно замульчировать.

Хитрое приспособление для полива
Подробнее о том, как сделать приспособление для капельного полива растений, смотрите в видео ниже:

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Огородполив
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