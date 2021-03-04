Хитрое приспособление для полива

Знающие и опытные огородники всегда делают себе такое приспособление и не могут нарадоваться, ведь это очень помогает в сезон посадок рассады, ухода за растениями и т. д. Сделайте такое приспособление себе, чтобы облегчить свою работу.





У пластиковой бутылки отрежьте дно. В горлышко, вместо пробки, вставьте кусочек поролона, сложенного пополам.





Налейте воду. Теперь это отличное приспособление для медленного капельного полива!





Прикопайте его там, где планируете высадить рассаду. Растения высаживайте вокруг, примерно на 5 см дальше. За счёт медленного полива растения всегда получают влагу, а также можно не переживать за появление поверхностных корней! Для лучшего эффекта зону можно дополнительно замульчировать.





Подробнее о том, как сделать приспособление для капельного полива растений, смотрите в видео ниже:

