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«Спорим, ты не сможешь»: 10 невозможных вещей, зная о которых можно выиграть пари


«Спорим, ты не сможешь»: 10 невозможных вещей, зная о которых можно выиграть пари

«Спорим, ты не сможешь»... №1. Лизнуть собственный локоть.


Все знают поговорку: "Близок локоток, да не укусишь". Это действительно так, более того - даже лизнуть не получится. А так же не удастся сделать еще 9 интересных вещей, которые нимало позабавят и удивят вас и ваших друзей.


Итак. Вы не сможете:

1. Лизнуть собственный локоть;
2. Поднять безымянный палец (см. видео);
3. Отправить скомканную бумагу в пластиковую бутылку (см. видео);
4. Держать себя за пальцы ног и прыгать вперед;
5. Поймать доллар;
6. Пить газировку из 2 соломинок;
7. Гудеть, зажимая нос;
8. Крутить голову и язык в разных направлениях;
9. Сломать спичку (см. видео);
10. Съесть за минуту 6 печенек подряд не запивая.


Зная эти особенности организма, можно заключить и выиграть не одно пари

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