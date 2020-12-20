Трансформация старой сковороды

Не спешите избавляться от старой сковороды. Вместительная, не теряющая формы, она может прослужить еще долго, при том в новом амплуа. Конечно, без творческого подхода не обойтись, но результат того однозначно стоит.

Немного усилий, и сковороду можно превратить в практичную и симпатичную хлебницу с уникальной возможностью обеспечивать содержимому доступ воздуха и, вместе с этим, не позволять ему черстветь.



Помимо старой сковороды понадобятся: небольшой кусок льняной или хлопковой ткани, джутовый канат и шнур. Остальное — дело техники.

Избавившись от ручки, отмеряем нужный кусок ткани. Ширину определяем просто обернув сковороду. Высота холщового мешка может быть разной. Ткань отрезаем с учетом припусков.





Сострачиваем ткань сбоку. Из контрастной ткани или подходящей по фактуре ленты делаем заготовки для внешней туннельки, а затем определяем ее местонахождение.





Пристрачиваем ленту, выдержав отступ от края. С боков делаем отступ.





Примеряем холщовую часть хлебницы к донышку-сковороде. При необходимости выравниваем по высоте.



В качестве дополнительного элемента декора используем ту же ленту. В нашем случае понадобится 4 фрагмента, длина которых будет превышать высоту сковороды. С внешней стороны сковороды приклеиваем холщовый мешок, а затем фиксируем ленту с 4 сторон по верхнему краю.

Ткань основного мешка и лены располагаются лицом к лицу.Вкруговую через все основание хлебницы прокладываем джутовый шнур. После чего загибаем ленту вниз и фиксируем на дне сковороды.Из подходящей по размерам пластиковой крышки вырезаем донышко и дополняем им низ будущей хлебницы.Отмеряем 2 шнура. Длина каждого из них равна удвоенной ширине мешочка, увеличенной на величину хлястиков. Задача заключается в том, чтобы вставить шнур в туннель с разных сторон. Один шнур должен войти справа и, обогнув круг, вернуться на исходную, а второй аналогично слева. Дальше остается лишь закрепить узелками концы шнуров, чтобы они не смогли случайно «убежать». Теперь достаточно просто потянуть за противоположные концы, чтобы мешочек затянулся.Чудо-хлебница готова. Хранить в ней удобно как целый, так и нарезанный хлеб.Больше подробностей, касающихся чудесного превращения старой сковороды в оригинальную хлебницу, в видео ниже: