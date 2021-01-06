За что экс-модель застрелила своего любовника, или Почему британцы не осуждали последнюю казнённую

Весной 1955 года английская публика была шокирована громким преступлением в стиле американских гангстерских боевиков. Яркая блондинка на улице вынула из сумочки револьвер и хладнокровно выпустила обойму в своего любовника. На суде бывшая фотомодель вела себя настолько достойно, что сумела завоевать сердца даже самых чопорных ревнителей права. Рут стала последней женщиной, казненной в Великобритании, а ее дело до сих пор считается одним из знаковых для XX века.
Бурная биография Рут Эллис, казалось, должна была закалить ее сердце. Однако эта история показывает, что всепоглощающая страсть может захватить и женщину, повидавшую на своем веку, вероятно, все проявления плотских отношений. С самого детства мир был повернут к ней не самой светлой стороной: многодетная семья, отец-музыкант, который перебивался случайными заработками, регулярно запивал и порой поколачивал домашних. Кстати, в полном соответствии с современной психологией о выборе спутников жизни, точно так же вели себя затем и все мужчины Рут.
Девушка в 15 лет пошла работать официанткой в кафе, но затем решила «покорять большой город». Не совсем ясно, какими талантами она при этом собиралась блистать, но, перекрасившись в яркую блондинку, юная Рут погрузилась в водоворот лондонских развлечений. История ее была, скорее, банальной. Очень скоро девушку бросил солдат-канадец (ее первая любовь), оставив «на память» ребенка. В 1945-м году у Рут родился мальчик. Молодая мать решила осваивать профессию фотомодели и стала ею, правда, чаще всего фотосессии проходили в стиле ню.
«Смелые фотографии» середины XX века – Рут Эллис
В этом популярном во все времена жанре Рут действительно достигла успеха (во всяком случае, финансового). Она обзавелась множеством знакомых в различных кругах, ее имя стало известно в среде шоу-бизнеса. Следующим шагом для женщины стала работа администратором в одном из престижных клубов Лондона. На этом месте Рут смогла показать, на что способна активная и современная молодая женщина, очень скоро она обзавелась мужем. Престарелый дантист Джордж Эллис, казалось, должен был подарить ей долгожданную стабильность, но этого не произошло, ведь муж оказался запойным пьяницей. Несмотря на рождение дочери, брак длился меньше года, и яркая блондинка опять оказалась в «свободном полете», уже с двумя детьми на руках.
Рут с сыном Энди
Дальше последовала череда регулярных, но мимолетных романов. Рут перебирала мужчин, пока в начале 50-х она не встретила того, кто сумел по-настоящему захватить ее сердце. Умудренная жизнью женщина абсолютно потеряла голову от автогонщика Дэвида Блейкли. Избранник был немного моложе ее, имел аристократическую родословную и официальную невесту. Казалось, что для разведенной фотомодели с подмоченной репутацией он не может быть подходящим вариантом, но Рут, судя по всему, действительно впервые в жизни влюбилась по-настоящему. Поэтому она смело бросилась в бой и, как всегда, победила – молодой любовник вскоре переехал к ней.
Главная любовь и жертва Рут Эллис — Дэвид Блейкли
Надо сказать, что этот случай прекрасно иллюстрирует поговорку «любовь зла». Великая любовь Рут оказался инфантильным и развращенным молодым человеком. Денег он приносил мало, но при этом так же, как и остальные ее мужчины, крепко пил. В отношениях был непостоянным и необязательным. Никаких шансов на замужество с молодым аристократом у нее не было. Тем не менее, именно этого человека она любила настолько, что даже решила убить его, когда поняла, что он разрывает их отношения.
Измотанная постоянными изменами, гулянками и исчезновениями любовника, Рут принимала транквилизаторы, запивая их иногда алкоголем. Возможно, что это также стало причиной развернувшейся трагедии. Печально, что именно в этот момент в ее жизни появился еще один мужчина, который, возможно, и смог бы подарить беспокойной красотке заветную «тихую гавань», но женщина была совершенно ослепленная страстью. Десмонд Кассен, - успешный предприниматель, некоторое время был в числе ее ухажеров и, судя по всему, Рут даже использовала этого человека для организации своего единственного преступления.
Рут с Десмондом Кассеном
Трагедия разыгралась в прекрасный пасхальный день 1955 года. Молодой любовник обещал взять Рут с детьми в поездку, но, как это частенько бывало, просто пропал. Она разгромила его машину, стучала в дом друзей, где тот на самом деле и скрывался от опостылевших отношений, однако Дэвид так и не вышел. Несколько дней спустя, 10 апреля, второй любовник привез ее на машине к пабу Магдала. В сумочке у Рут был заряженный револьвер Смит и Вессон 38 калибра. Любовница некоторое время поджидала Блейкли, а когда тот вышел, выпустила в него всю обойму. Больше всего в этом деле поражало хладнокровие женщины, которая совершала преступление «в порыве страсти». Убийца спокойно дождалась полицейских и попросила ее арестовать.
Журналисты были в восторге: яркая блондинка, стрельба на улице, фатальная страсть – все компоненты для интереса публики налицо! Правда, сама преступница поведением на суде больше напоминала добропорядочную и прекрасно воспитанную мать двоих детей, чем порочную женщину с темным прошлым и беспорядочными связями. Рут просто покорила публику. На слушаниях она появлялась всегда с идеальной прической (женщина в тюрьме даже подкрашивала волосы) и в строгих костюмах. Вела себя невероятно сдержанно и достойно. На вопрос о возможной смертной казни она ответила: «Жизнь за жизнь. Разве это не справедливо?» - эти слова затем многократно цитировались.
Создавалось ощущение, что она преднамеренно идет на смерть. Защита пыталась подвести ее поступок под категорию «непредумышленное убийство», но хладнокровный ответ Рут о пистолете в сумочке: «Очевидно, что я планировала его (Блейкли) убить», перечеркнул эту надежду. Фактически, женщина сама подписала для себя смертный приговор. В британском законодательстве на 1955 год умышленное убийство предполагало только одно наказание — смертную казнь. Публика рыдала и в зале суда, и над газетными заголовками. То, с каким безразличием молодая и красивая женщина встречает смерть, казалось просто невероятным. Уже после вынесения приговора Рут рассказала адвокату о том, что пистолет ей дал Десмонд Кассен, он же научил ее за пару дней стрелять. Зачем это было нужно второму любовнику и почему он не отговорил женщину от преступления – остается загадкой.
Рут Эллис, как литературная и кинематографическая героиня, продолжает покорять мужчин
В день казни, 13 июля 1955 года, у ворот тюрьмы собралось около тысячи человек. В то время как раз разгорались споры о необходимости и правомерности смертного приговора, и дело 28-летней красавицы оказалось на гребне волны. Рут Эллис стала последней женщиной Великобритании, взошедшей на эшафот, а позднее, в 1969 году, английское законодательство отменило смертную казнь как меру наказания за убийство. Это дело до сих пор считается одним из самых громких преступлений XX века, и Рут Эллис уже не один раз становилась героиней романов – как детективных, так и романтических.
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