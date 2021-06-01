Кухонные лайфхаки от кондитера, который лично тестирует все продукты

Как выбрать сладости к чаю, чтобы цена не кусалась, а состав был натуральным Профессиональный кондитер Андрей Бунбич знает ответы на самые волнующие вопросы сладкоежек. Он экспериментирует не только со сладким: сравнивает дешевые продукты с дорогими, беспристрастно оценивает модные блюда и делится простыми кулинарными хитростями в своем канале «Десертный Бунбич».



Мы теперь знаем, как отличить настоящий шоколад от подделки, где правильно хранить хлеб и какие недорогие приспособления для кухни можно без опаски заказывать в интернет-магазинах. В бонусе — наглядная иллюстрация того, что будет с пирогом, если на год забыть его в морозилке.



Попробовал булочки с корицей в дорогом и в дешевом кафе. Рассказываю, сколько заплатил и где вкуснее







Состав у дорогой булочки неплохой, за исключением маргарина. Складывается впечатление, что производитель всячески пытается сэкономить на сырье. Состава у булочки из дешевой кофейни нет, но по глазури видно, что это просто сахар. Обе булочки после доставки домой выглядят не очень. Правда, булочка из дешевой кофейни и на витрине была страшненькой. А вот вторая на витрине смотрелась намного вкуснее и аппетитнее.





Первой попробовал дешевую булочку: по внешнему виду понятно, что она лежала долго.

Тесто сухое, глазурь затвердела и стала «каменной», вкуса корицы почти не ощущается. Вторая булочка свежая, тесто мягкое, много корицы в начинке, а глазурь сделана на основе сливочного сыра. Вкусная даже в холодном состоянии, хотя на упаковке рекомендуют подавать разогретой.При пересчете в стоимость за килограмм булочки оказались не так далеко друг от друга. Но еще больше я поражен тем, что булочки в дешевой кофейне такие дорогие, притом что совершенно не вкусные. Вкус дорогой булочки тоже далек от идеала. Это еще я не учитываю, что в составе есть маргарин. Как по мне, обе не стоят своих денег.«Pomo D’Oro» — ₽ 750. Корпусный десерт в виде томата. Для большей реалистичности сбрызнут жидкостью. Хвостик от настоящего томата. Покрыт слоем подкрашенного белого шоколада. Внутри мусс на основе белого шоколада и сыра моцарелла, в качества начинки — груша в соусе сальса. Выглядит эффектно, но на вкус все очень просто.«Молодильное яблоко» — ₽ 700. Десерт покрыт тонким слоем шоколада и зеркальной глазурью, внутри яблочный мусс, кусочки яблока. Подача эффектная и настоящий яблочный вкус.На мой взгляд, эти десерты не стоят таких денег. Несмотря на эффектную подачу, вкус у них слабоват.Первое, что меня удивило при сравнении с обычным батончиком, — высокая калорийность веганского десерта. В обычном — 502 ккал, а тут на 30 единиц больше. Что и понятно: в составе очень много орехов. Второе — цена. Средняя цена обычного большого Snickers — ₽ 70 (или ₽ 736 за кг). «Батончик» в банке стоит почти в 4 раза дороже. Третье — удобство. Обычный Snickers сделан в форме батончика, который можно есть на ходу, а для десерта в банке нужна как минимум ложка.Несмотря на то что «батончик» в банке нельзя воспринимать как замену оригинальному, он мне понравился. Порция небольшая, но самое главное в этом десерте то, что он действительно вкусный, а это редкость для веганских сладостей. Единственный минус — цена. Хотелось бы, чтобы десерт был более доступным.Скребок для теста совершенно себя не оправдал, и я отдал его играть сыну. Он сделан из очень твердого пластика и совсем не гнется — невозможно вычищать тесто из округлых емкостей.Лопатка с деревянной ручкой хорошо смотрится в кадре во время съемки рецептов, но есть и минус. У нее приятная на ощупь ручка из дерева, но в месте соединения с силиконовой насадкой есть щель, куда забивается тесто. Вымыть его оттуда довольно сложно. Чтобы не мучиться, сразу после использования замачиваю ее в воде.Лопатка термостойкая, выдерживает температуру до 230 °C. Я начал ее активно использовать при жарке блинов. У лопатки большая площадь, и переворачивать с ее помощью блины — одно удовольствие.Лопатка со сгибом теперь моя любимая. За счет этого сгиба очень удобно вычищать остатки теста, соуса, варенья из угловатых емкостей. Лопатка сделана из мягкого силикона, а внутри у нее твердая основа, за счет чего она не гнется.Решетка для остывания выпечки — это бомба! Она небольшого размера и с частым чередованием прутьев. Бисквиты при остывании не деформируются.Всеми любимые творожные сырки в шоколадной глазури. Всего ₽ 72,6 за 6 сырков по 30 г, или ₽ 403 за кг. В составе есть сливочное масло и творог. Небольшой минус — пальмоядровый стеарин, которого тут должно быть немного, его добавляют вместо какао-масла в глазурь.Пряники заварные — фавориты подборки. Цена — ₽ 59,4 за кг. Несмотря на низкую стоимость, состав хороший, нет даже пальмового масла. Конечно, мед заменили ароматизатором, но в остальном все очень достойно.«Подушечки» с начинкой. А вот от них не ожидал такого состава: они не содержат растительных масел неизвестного происхождения. Цена за упаковку 550 г — ₽ 43,1, или 78,36 за кг.Сушки маленькие к чаю. Состав очень простой, нет никакого пальмового масла, даже ароматизаторов не добавили, и это прекрасно. Цена за килограммовый пакет — ₽ 65,6. Неплохой вариант, чтобы полакомиться.Давно хотел купить такую сковородку, чтобы ее хватило надолго и на ней можно было жарить что угодно. Периодически посматриваю, что продают в супермаркетах, наткнулся на сковородку для блинов всего за ₽ 159. Внешне выглядит как самая обычная, но это ощущение теряется, как только берешь ее в руки. Она сделана из прессованного алюминия и покрыта антипригарным покрытием.Для проверки решил приготовить 2 порции блинов. К моему удивлению, жарить их оказалось довольно удобно. Она легкая, и это скорее плюс: удобно наливать тесто на весу и не устает рука. Антипригарное покрытие работает отлично — блины не прилипают.Но не все так хорошо, как показалось на первый взгляд. Когда я стал мыть сковороду, возникло ощущение, что рабочая поверхность погнулась. Сначала не придал этому значения, но когда поднес ее к источнику яркого света, увидел, что дно пошло волной. Присмотрелся и понял, что его даже немного выгнуло. Впечатления смешанные: сковородка стоит всего ₽ 159, но непонятно, как долго прослужит, если уже после первой жарки блинов ее так покорежило.Чтобы разобраться, какие сырки самые вкусные, а какие не стоят своих денег, пришлось обойти окрестные магазины и скупить все, что там продают. Так много сырков за один раз я еще никогда не ел.На мой взгляд, они задали тон всем премиальным сыркам. На рынке стали появляться аналоги от других брендов. Продукция очень хорошая и на любой вкус. Сырок в молочном шоколаде — мой фаворит. Состав выше всяких похвал: тут и какао-масло, и натуральная ваниль — все на месте.Цена: ₽ 40. Состав очень хороший: нет заменителей, все исключительно натуральное, даже ваниль. Вкус приятный, но, на мой взгляд, не хватает жирности. Бренд позиционирует себя как полезный — более низкое содержание жира оправданно.Цена: ₽ 33. В составе творожная масса и глазурь хорошего качества. Единственное, что не соответствует премиальному статусу, — отсутствие натуральной ванили. А вот вкус не впечатлил. Особенно странным показался сырок с нежным творожным зерном. В нем чувствуется зерновой творог, но это не добавляет сырку изысканности.Цена: ₽ 30. Два экземпляра по одной цене, но с разным весом — 45 и 50 г. У обоих состав творожной основы хороший, даже сливочное масло есть. А вот глазурь подкачала: в ней какао-масло заменили пальмовым. И это чувствуется во вкусе и текстуре.Цена: ₽ 15. Сырки упакованы в блестящую пластиковую упаковку. Творожная основа вполне себе съедобная, а вот глазурь уже без какао-масла. Вкус даже лучше, чем у предыдущего экземпляра. Скорее всего, он просто привычнее: именно эти сырки я раньше покупал чаще всего.Цена: ₽ 6,89. Это самые дешевые из всех. Такое есть нельзя: тут заменители, молочный жир и какао-масло, поэтому сырок называется «глазированный», а не «творожный». Никакого творога тут и в помине нет. Вкус у глазированного такой, что сразу хочется сырок запить или заесть. Эти сырки — единственные из обзора — отправляются в помойку.Если вы смотрели или читали «Гарри Поттера», наверняка помните, что там описано полно необычных сладостей. Некоторые из них сейчас можно купить и попробовать. Недавно наткнулся в интернет-магазине на шоколадных лягушек. Очень хотелось попробовать их, но останавливала цена — ₽ 673 за 2 лягушки весом по 15 г каждая. А за килограмм так и вообще выходит баснословная сумма — ₽ 22 443. Не удержался и купил на пробу.В фильме к каждой упаковке прилагалась карточка известного волшебника, упаковка была в форме пятигранника. В реальности она оказалась намного проще — обычный фольгированный пластик. На обратной стороне есть состав, и он тут хороший: какао-масло на месте, никаких заменителей нет.Внутри шоколадная лягушка размером чуть больше спичечного коробка. Помимо нее обнаружилась еще и карточка с персонажем из мира Гарри Поттера. Вкус меня разочаровал: это самый обычный молочный шоколад с воздушным рисом внутри. За такие деньги я ожидал чего-то поинтереснее. Очень простая упаковка, простой вкус, но высокая цена. Второй раз покупать я такое точно не буду, даже несмотря на то, что я большой фанат мира Гарри Поттера.В последнее время в магазинах стало появляться большое количество кондитерских плиток, которые выглядят как шоколад, но на самом деле таковым не являются. Чаще всего производители стараются скрыть, что перед вами не настоящий шоколад. Поэтому придумали красивые обозначения: «молочная плитка» или «кондитерская плитка».Шоколад состоит из тертого какао, какао-масла и сахарной пудры. В молочный добавляют сухое молоко. Все виды шоколада, даже белый, объединяет один компонент — какао-масло. Именно его нет в кондитерских плитках. Это дорогой ингредиент, и его часто заменяют пальмовым маслом. Оно дешево, но явно не очень полезно.Поэтому кондитерские плитки чаще всего стоят ₽ 15–20 за 100 г. Но иногда производители наглеют и, добавляя орехи, задирают цены — будьте внимательны. Самый простой способ проверить, что перед вами, — прочитать состав. В правильном шоколаде в составе должно быть какао-масло. На фото выше не шоколад, а кондитерская плитка.Упаковка довольно простая, ничего необычного. На ней указано, что за шоколад внутри. Он непростой: белый карамелизированный, да еще и с пралине. Шоколад завернут в фольгу — такое сейчас редко встречается. Большинство производителей экономят и упаковывают в пластик. Вскрываю фольгу, под ней в пластиковом лотке лежит 2 плитки шоколада.Вкус потрясающий: очень нежное пралине и хрустящие орехи. А вот карамелизированный белый шоколад тут почти не чувствуется, основной вкус дает пралине. Не раз сталкивался с тем, что даже в дорогую продукцию добавляют пальмовое масло. Но во вкусе этого не ощутил и в составе тоже не нашел. Радует, как и весь состав — он тут замечательный. Шоколад мне понравился, не жалею потраченных денег. Не буду покупать такой шоколад, чтобы проглотить за чашкой кофе в офисе. Его нужно есть по чуть-чуть и смаковать.Раньше у меня были большие проблемы с хранением хлеба. Старался покупать небольшие порции и съедать за 1–2 дня. В противном случае покупной хлеб начинал черстветь, а некоторые сорта вообще покрывались плесенью. Чтобы найти идеальный способ хранения хлеба, я перепробовал различные варианты.В хлебнице. Деревянная или глиняная хлебница — лучшее место, где хлеб хранился хорошо и долго. Секрет в том, что материалы хорошо впитывают влагу и потом равномерно ее распределяют. Главный минус — красивые хлебницы из хороших материалов стоят дороговато.В пакете. Большинство моих знакомых привыкли хранить хлеб в том же пакете, в котором купили его. Это достаточно хороший вариант, если в пакете есть отверстия для воздуха. Мне этот вариант не очень нравится: хлеб лежит бесхозно и постоянно меняет свое место на кухне.В холщовом мешке или полотенце. Ткань пропускает воздух, хлеб в ней хранится хорошо. Всегда можно подобрать красивый мешок, который будет радовать глаз и, в отличие от хлебницы, не будет стоить дорого. Но, как и в пакете, хлеб будет довольно бесхозно лежать.В холодильнике. От хранения хлеба в холодильнике я отказался после первой попытки. В нем хлеб очень быстро подсыхал, а корочка черствела. Это происходит из-за холода и воздуха, циркулирующего в холодильнике.В тортовнице. Сейчас я храню хлеб в тортовнице. Не потому, что мне это нравится, а просто потому, что это удобно. Самостоятельное выпекание хлеба стало спасением: домашний хлеб хранится в несколько раз лучше покупного. Он тоже может высохнуть, но хоть не плесневеет. Сейчас я стараюсь выпекать столько хлеба, чтобы семье хватило на 1–2 дня. В таком режиме хлеб можно хранить как угодно, он не успеет испортиться.Меня часто спрашивают: «Как ты готовишь столько сладкого и не толстеешь?» Все просто: я не ем сразу все, что приготовил. Некоторые десерты замораживаю и съедаю спустя время. Так я поступил и с яблочным пирогом: убрал в морозилку прошлым летом, а осенью завалил сверху фруктовыми заготовками. Пирог пролежал незамеченным в морозилке целый год.Недавно случайно на него наткнулся. Это пирог по моему авторскому рецепту, в нем очень много яблок и совсем мало песочного теста. Примерно дня 3 после приготовления он стоял в холодильнике и начинка почти не меняла цвет. Но спустя год цвет сильно изменился, начинка потемнела.Это нормально, ведь в яблоках много железа — на открытом воздухе начинается процесс окисления. На мой взгляд, вкус почти не поменялся. После разморозки я переживал, что песочная основа наберет влаги и перестанет быть рассыпчатой. Но зря, текстура не изменилась.