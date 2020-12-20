Шокирующие факты о продуктах

Каждый человек хочет, чтобы на его столе всегда были исключительно натуральные и полезные продукты, однако гигантам пищевой промышленности на это по большому счёту наплевать, для них главное — прибыль. В производстве продуктов питания всё шире используются различные химические добавки и искусственные аналоги натуральных ингредиентов, так что надежда на наличие в магазинах натуральной и доступной пищи тает быстрее, чем кусочек масла на раскалённой сковороде… Самое удивительное, что производители пищевых продуктов не только экономят на здоровье потребителей, но и умудряются наживаться на их стремлении правильно питаться. Предлагаем вам краткий ликбез по вопросам вкусной, но не слишком здоровой пищи.















1. Диетические продукты помогают избавиться… от денег В наше время всё большую популярность набирают продукты с низким содержанием жира. В любом супермаркете вы найдёте огромное число товаров, которые, если верить рекламе и надписям на упаковке, обеспечивают быструю и эффективную потерю лишних килограммов. Однако, чаще всего такая пища не только не помогает снизить вес, но и способна вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Быстрая потеря веса повышает риск образования камней в желчных путях, может стать причиной изменения кровяного давления и снижения уровня сахара.

Кроме того, резкое снижение веса, как правило, чередуется с его стремительным набором, когда человек возвращается к своему привычному рациону, что заставляет его снова и снова проходить курс похудания. Большую часть выгоды от таких курсов получают компании, производящие диетические продукты питания и биологически активные добавки, которые как известно стоят совсем недёшево. Практически всю низкокалорийную пищу выпускают те же промышленные гиганты, которые производят вредные продукты с высоким содержанием жира и сахара, поэтому не стоит верить громким рекламным заявлениям — акулы пищевого бизнеса не слишком заботятся о здоровье потребителей и не заинтересованы в производстве полезной пищи. Если вы действительно хотите сбросить вес и оздоровить свой рацион, не тратьте деньги на чудо-препараты и диетические продукты с четырёхзначными ценниками. Для начала просто уменьшите порции, исключите жирные продукты с большим содержанием сахара и старайтесь вести активный образ жизни. 10, шокирующих, фактов, о продуктах, факт, факты, еда, питание2. Фармацевтические компании искусственно занижают «нормальный» ИМТ Наверняка многие из вас знают о так называемом индексе массы тела (ИМТ) — формуле, позволяющей определить, является ли ваш вес нормальным. Чтобы определить свой ИМТ, поделите свой вес в килограммах на рост в метрах , возведённый в квадрат — если полученный результат лежит в диапазоне от 20 до 25, ваш вес можно считать здоровым. Однако, есть один нюанс — верхняя планка «нормального» ИМТ была принята в 1997-м году на съезде экспертов Всемирной организации здравоохранения, где в числе прочего, обсуждался рост числа страдающих ожирением. Изначально «здоровым» был признан индекс 27, но истерия вокруг эпидемии ожирения привела к тому, что этот показатель снизили до 25, что неудивительно, ведь основным спонсором доклада об ожирении выступили крупные фармацевтические компании, заинтересованные в продаже препаратов, якобы способствующих снижению веса. Если ваш ИМТ чуть выше 25, но не превышает 27, скорее всего, никаких проблем со здоровьем это вам не сулит и уж точно нет смысла срочно садиться на диету. 10, шокирующих, фактов, о продуктах, факт, факты, еда, питание3. Обезжиренные молочные продукты — не панацея Многие из вас готовы поглощать различные обезжиренные молочные напитки в неимоверных количествах, полагая, что подобные продукты нормализуют пищеварение, снабжают организм всеми необходимыми питательными веществами и вообще — безоговорочно полезны. Однако, любая, даже самая безобидная и полезная пища может обернуться ядом, молочные напитки — не исключение. Известны несколько случаев, когда молочные продукты становились причиной ухудшения здоровья — так, в октябре 2013-го года с сердечным приступом была госпитализирована 40-летняя женщина, в течение полугода потреблявшая по пять упаковок обезжиренного молочного напитка в день. Позже выяснилось, что инфаркт был спровоцирован резким набором веса — за шесть месяцев женщина поправилась примерно на 16 кг. Виной всему было чудовищно высокое содержание сахара в молочных напитках — около 15 чайных ложек в каждой упаковке. Прежде чем практиковать подобную (и любую другую) диету, обязательно проконсультируйтесь с врачом и конечно, всегда обращайте внимание на состав продуктов. 10 , шокирующих, фактов, о продуктах, факт, факты, еда, питание4. Не все овощи и фрукты одинаково полезны Всем известно, что фрукты и овощи полезны. Они богаты витаминами и микроэлементами, которые благотворно сказываются на тонусе и состоянии организма в целом, однако как показывает практика, иногда продукты растительного происхождения могут стать источником заражения опасными недугами. В 2006-м году сотни людей во всём мире стали жертвами кишечной инфекции, которой были поражены свежие овощи — только в Соединённых Штатах было зарегистрировано 15 случаев со смертельным исходом. Согласно статистике, по крайней мере , в 50 странах для орошения сельскохозяйственных культур используются загрязнённые сточные воды, что в разы повышает риск заражения смертельно опасными инфекциями. Если вы решились включить в свой рацион большое количество овощей и фруктов, как можно тщательней подходите к выбору и покупайте их только в проверенных магазинах. 10, шокирующих, фактов, о продуктах, факт, факты, еда, питание5. Пиво с рыбой — отличное сочетание? В следующий раз, открывая бутылку с пивом, вспомните о том , что вместе с пенным напитком вам наверняка придётся выпить некоторое количество так называемого рыбьего клея — вещества, получаемого из плавательных пузырей рыб. Рыбий клей очень широко используется при изготовлении пива и вина — с его помощью производители ускоряют осветление напитков и очищают их от естественного осадка, образующегося в процессе брожения. 10, шокирующих, фактов, о продуктах, факт, факты, еда, питание6. «Супер-продуктов» не бывает Полки супермаркетов и продуктовых магазинов просто ломятся от разного рода «чудо-пищи», которые, судя упаковке, имеют фантастические свойства и помогают справляться практически с любыми недугами — от пониженного артериального давления до страшно сказать, онкологических заболеваний. Некоторые из этих продуктов на самом деле полезны, но обещанного чудо-эффекта вы скорее всего, не дождётесь, все заверения производителя в исключительных качествах продуктов — не более чем рекламный ход. «Супер-продукты» как правило, действительно содержат различные витамины и антиоксиданты, однако, чтобы результат их употребления в пищу был хотя бы отдалённо схож с тем, о чём говорят многочисленные исследования их «невероятных» свойств, вам придётся каждый день есть десятки порций «супер-пищи». Большая часть исследований, «подтверждающих» ценные качества подобных продуктов, финансируется… Кем бы вы думали? Производителями этих самых супер-продуктов. 10, шокирующих, фактов, о продуктах, факт, факты, еда, питание7. Кофе может убить Для миллионов людей во всём мире кофе — что-то вроде «живой воды», многие просто не представляют своё утро без чашки этого замечательного напитка. О пользе кофе написано немало, о его вреде для организма человека — ещё больше , но будет нелишним напомнить о рисках, связанных с его неумеренных потреблением. В наше время достаточно распространена генетическая мутация, замедляющая переработку кофеина в организме — у людей с таким отклонением опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний при злоупотреблении кофеином гораздо выше, чем у других. Кроме того, чрезмерное употребление кофе может вызвать бессонницу, стресс, судороги, галлюцинации, аритмию и даже стать причиной смерти. По данным врачей, кофеиновые передозировки с летальным исходом — в наше время довольно распространённое явление. Как правило, если любителю кофе вовремя оказывается квалифицированная медицинская помощь, его удаётся спасти, однако такая возможность есть далеко не всегда, поэтому не стоит налегать на кофе и крепкий чёрный чай — содержание кофеина в нём зачастую даже выше, чем в кофе. 10, шокирующих, фактов, о продуктах, факт, факты, еда, питание8. Маргарин вреднее, чем сливочное масло На протяжении последних десятилетий маргарин уверенно теснит сливочное масло в потребительских корзинах. Производители этого источника растительных жиров убеждают нас в невероятном вреде масла и наперебой расхваливают полезные свойства своей продукции. Недавние исследования свойств насыщенных жиров, содержащихся в сливочном масле, показывают, что сведения об их невероятной вредности сильно преувеличены. Подобные утверждения основаны, главным образом, на результатах исследования 1970-х годов, которое выявило некую связь между потреблением насыщенных жиров и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и хотя механизмы связи до сих пор оставались для медиков неясными, это дало повод громко заявить о том, что масло может стать причиной развития тяжёлых недугов. На самом деле, именно усиленное потребление маргарина может подорвать здоровье человека — зачастую в нём содержится огромное количество сахара, который, по мнению многих врачей, гораздо вреднее, чем насыщенные жиры. Помимо этого, в маргарине может присутствовать большое количество транс-жиров, также отрицательно сказывающихся на работе сердечно-сосудистой системы и организма в целом. 10, шокирующих, фактов, о продуктах, факт, факты , еда, питание9. Диеты не спасают от сахара Сахар есть везде — в мясных полуфабрикатах, кетчупах, снеках, «диетической» коле и даже обезжиренных йогуртах, как бы производители этих продуктов ни убеждали нас в обратном. Специалисты говорят, что вред от потребления сахара можно сравнить с последствиями табакокурения и злоупотребления алкоголем, растущее год от года число взрослых и детей, страдающих ожирением и диабетом, это подтверждает. Каждый из нас, хочет он этого или нет, потребляет килограммы сахара в год, а это значит — мы все в группе риска. Учёные уверяют, что сахар вызывает зависимость более сильную, чем наркотики — в ходе одного из экспериментов крысы, которых исследователи намеренно «подсадили» на кокаин, чаще выбирали сахар, а не наркотик. Результаты другого масштабного исследования, в котором принимали участие добровольцы из 175-ти стран, свидетельствуют, что чрезмерное потребление сахара повышает риск заболеваемости диабетом в 11 раз. Кроме сильнейшей зависимости и диабета, сахар провоцирует развитие болезней сердечно-сосудистой системы — люди, получающие более 25% ежедневного количества калорий из сахара, умирают от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза чаще. 10, шокирующих, фактов, о продуктах, факт, факты, еда, питание10. Низкокалорийные продукты не полезнее обычных Вместо того, чтобы вникать в мудрёные и туманные объяснения производителей обезжиренных продуктов, почему их товары гораздо полезнее обычной «жирной» пищи (вспомните яркую и агрессивную рекламу подобной продукции с псевдонаучными аргументами в её пользу), внимательно прочтите состав скажем, хвалёного «низкокалорийного» йогурта — узнаете немало интересного. Например , что обычный «жирный» йогурт может содержать меньше калорий, чем его «диетический» аналог. Что во многих низкокалорийных продуктах присутствуют подсластители, например ацесульфам калия и аспартам — первый негативно сказывается на умственных способностях, а второй является источником фенилаланина, способного вызвать повышенного кровяное давление, головокружение, снижение аппетита и головную боль. Необходимо также отметить, что продукты, содержащие аспартам, категорически противопоказаны беременным и кормящим женщинам, так как фенилаланин может вызвать задержку в умственном развитии ребёнка и даже стать причиной преждевременных родов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: