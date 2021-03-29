5 двойных стандартов, которым давно не место в 21 веке

1. Разбираться в женской моде зазорно для настоящего мужика

Да без понятия я, что на тебе надето, детка... / Фото: школажизни.ру

2. Мужики не плачут

Как не попасть в ловушку? / Фото: dszn.ru

3. Хозяйственной или красивой быть женщине?

Идеальный вариант? Достижим ли?..

4. Беременность - свято, растяжки после - отстой

Меня так хвалили, когда я была беременна, а теперь мне приходится скрывать эти растяжки.../ Фото: rebenok.by

5. Сколько должно быть бывших у мужчины и женщины?

У меня было 8, у тебя, малышка, думаю, двое, не больше, верно? / Фото: wday.ru