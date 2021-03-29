5 двойных стандартов, которым давно не место в 21 веке

Мировое сообществе медленно, но верно движется к равенству полов. Парень-кассир и женщина-директор банка уже перестали удивлять кого бы то ни было. Но даже в 2021 году найдётся место плотно засевшим в головах двойным стандартам мышления, которое то и дело выстреливают там и здесь. О них и расскажет материал.
1. Разбираться в женской моде зазорно для настоящего мужика
Да без понятия я, что на тебе надето, детка... / Фото: школажизни.ру
Если мужчина в состоянии отличить миди от макси и стринги от танга, - это уже не альфа-самец, а обидное словечко на букву «п». Но политика двойных стандартов сработает в случае, если истинный маскулин рискнёт неверно прокомментировать покупку пятой сумочки или шестых туфель на шпильке, удивившись непомерной стоимости. «Такие же?! - услышит несчастный мужчина начало грозы. - Ты прикидываешься или реально не понимаешь, что это «Лубутен»?!?!?!" Поэтому разбирается мужчина в моде или нет - кара настигнет в обоих случаях. В шахматах это называют патовая ситуация.
2. Мужики не плачут
Как не попасть в ловушку? / Фото: dszn.ru
Если заплачет - см. про обидное слово из пункта 1. Можно, конечно, пуститься в долгие психолого-медицинские рассуждения о вреде для здоровья подавлять эмоции. Вспомнить о статистике инфарктов и инсультов, где мужчины явно опережают прекрасный пол... Но коль уж речь о двойных стандартах, ограничимся мини-зарисовкой. Дама сердца, впечатлённая фильмом/бездомным котёнком/историей в соцсетях о чудесном спасении лошадки, делится эмоциями. Мужчина, с детства вымуштрованный не быть соплёй, сдержанно кивает... И в следующий момент получает приговор: «Чурбан! Тебя вообще хоть что-то может разжалобить?! Или тебе всё по барабану?!» Что делать дезориентированным противоположными установками, попавшим в капкан двойных стандартов альфа-самцам? Увы, прекрасный пол ещё не решил.
3. Хозяйственной или красивой быть женщине?
Идеальный вариант? Достижим ли?..
Нас учат этому с младенчества. Просто череда картинок в голове. Вот мама с малышкой, чей рост меньше высоты стола, печёт пирог... Вот трёхлетняя девчулечка неумелыми движениями размазывает пыль по тумбочке... Маме помогает! Готовится быть женщиной! А потом... После 5-7 лет брака вторая половина заявит раздражённо: «Ты же только и делаешь, что кастрюлями гремишь да со шваброй носишься. Кому это надо - супы твои, чистота образцовая?! С тобой же поговорить не о чем... Ты когда в последний раз причёску меняла? Руки как у крестьянки!!!» Впрочем, если жена, напротив, уделяет достаточно времени своей внешности, то также рискует получить упрёк: «Лучше бы пирожков напекла!»
4. Беременность - свято, растяжки после - отстой
Меня так хвалили, когда я была беременна, а теперь мне приходится скрывать эти растяжки.../ Фото: rebenok.by
В большинстве стран мира (где патриархат будет истреблен ещё нескоро) беременность продолжает считаться святым долгом и священным таинством для женщины, она культивируется и обожествляется. Фотосессии беременных на белом фоне с котиком и животиком - это топ в Инстаграме на данный момент. Но когда ребенок уже появился на свет, очень скоро даме прилетят упреки за неухоженное тело с обвисшей кожей, растяжками и прочими косметическими дефектами. Налицо двойной стандарт. Ведь если беременность - это святое, то и состояние тела после неё следует относить к разряду святого. Поэтому здесь нужно либо относиться крайне позитивно и к первому, и ко второму, либо перестать обожествлять первое и второе. Тогда двойного стандарта не будет.
5. Сколько должно быть бывших у мужчины и женщины?
У меня было 8, у тебя, малышка, думаю, двое, не больше, верно? / Фото: wday.ru
Еще один чисто патриархальный двойной стандарт. Неважно, сколько бывших было у партнера мужчины, но важно, чтобы у партнера женщины их было как можно меньше. Ведь мужчина - он самец, у него такой вот зов природы. А женщина должна быть почище. Вот только если ты у него десятая, а он у тебя второй, то каковы шансы, что ты не станешь его десятой бывшей уже через годок-другой? Признак гармонично развитой личности и высокого интеллекта - малое количество партнеров на протяжении жизни. Неважно, какого вы пола. Ведь малое количество партнеров у интеллектуального человека означает, что они были в его жизни, вероятно, только по любви. Даже современные эзотерики говорят о том, что чем больше половых партнеров было у человека, тем менее развитым он становится и происходит энергетический, интеллектуальный и личностный регресс.
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