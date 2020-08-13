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33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

Головной мозг человека является одним из самых важных и малоизученных органов тела. Учёные всего мира неустанно трудятся над его исследованием, открывая все новые и новые факты. Известно, что головной мозг является органом центральной нервной системы; он состоит из нервных клеток и их отростков, взаимосвязанных между собой.

1. Новые нейронные связи в мозгу формируются каждый раз, когда вы что-то запоминаете.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

2. После пробуждения мозг вырабатывает энергию, которой было бы достаточно для работы небольшой лампочки.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

3. Недостаток кислорода в мозге на протяжении 5 минут приводит к его необратимому повреждению.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

4. Ваш мозг продолжает развиваться до 50 лет.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

5. Алкоголь не влияет на забывчивость — просто, когда человек напивается до чертиков, мозг временно теряет способность запоминать.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

6. У человека больше нервных клеток при рождении, чем во всей последующей жизни.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

7. Не может работать только левое или только правое полушарие мозга. Это миф. Они всегда работает сообща.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

8. Сфенопалативная ганглионевралгия — это научный термин для «заморозки мозга»

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

9. Человеческий мозг имеет такую же консистенцию, как сыр тофу.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

10. Научно доказано, что даже слабое чувство власти меняет работу мозга человека и уменьшает его способность к сочувствию.



33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

11. Жестокость в семье так же действует на мозг ребенка, как и война на мозг солдата.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

12. Запах шоколада активизирует выработку тета-ритма, что вызывает расслабление.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

13. Патологоанатом, который осуществлял вскрытие тела Альберта Эйнштейна, украл его мозг и хранил в формалиновом растворе около 20 лет.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

14. Чувство уверенности можно вызвать без необходимости рационального объяснения, а просто стимулируя определенную часть мозга.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

15. Длительные разговоры по мобильному телефону значительно увеличивают риск возникновения опухоли головного мозга.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

16. Мозг ребёнка может использовать до 50% всей глюкозы в организме, что объясняет, почему детям нужно так много спать.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

17. Мозг использует 20% от общего количества кислорода и крови в теле.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

18. Когда Вы познаете что-то новое, структура мозга меняется.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

19. В связи с открытием множества мозговых паразитов, учёные перестали отрицать возможность «зомби-апокалипсиса».

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

20. Недостаток сна существенно влияет на работу мозга, ведет к ухудшению суждений и замедлению реакции.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

21. Половина мозга может быть удалена хирургическим путём без видимого воздействия на личность или память.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

22. По мнению учёных, мозг воспринимает отказ, как физическую боль.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

23. Мозгу необходимо всего 6 минут, чтобы среагировать на алкоголь.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

24. В 2015 году четвертому по мощности суперкомпьютеру потребовалось 40 минут, чтобы имитировать одну секунду активности мозга человека.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

25. По мнению американского изобретателя Рэймонда Курцвейла, в 2023 году персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности человеческого мозга.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

26. Человеческий мозг состоит из 100 млрд нейронов и триллиона глиальных клеток.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

27. Половина наших генов описывает комплексную структуру мозга, в то время как вторая половина описывает организацию остальных 98% тела.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

28. Ученые считают, что диета может привести к тому, что мозг будет «есть» сам себя.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

29. Во время оргазма мозг вырабатывает столько дофамина, что при его сканировании результаты будут такие же, как у наркомана под героином.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

30. Музыка воздействует на выработку дофамина так же, как секс или вкусная еда.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

31. Вкусовые рецепторы у человека находятся не только во рту, но и в желудке, кишечнике, поджелудочной железе, лёгких, анусе, яичках и головном мозге.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

32. 60% человеческого мозга — жир.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове

33. Забывание — это хорошо для мозга: удаление ненужной информации помогает нервной системе сохранять ее гибкость.

33 потрясающих факта о том, что происходит у нас в голове


 

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