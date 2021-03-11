Кто пострадал от репрессий в семье Сталина, и Почему «вождь народов» никогда не вступался за близких

Кто пострадал от репрессий в большой семье Сталина и почему он никогда не вступался за близких.
Стать женой правителя страны – это ли не выигрышный лотерейный билет для женщины и всей её семье? Далеко не всегда. Например, быть в свойстве со Сталиным означало точно так же попасть под репрессии, как кто угодно другой.
Сталин был женат официально дважды – на Екатерине Сванидзе, матери его сына Якова, и на Надежде Аллилуевой, матери его детей Василия и Светланы. Когда он пришёл к власти и занял для проживания усадьбу нефтепромышленников Зубаловых под Москвой, родственники обеих жён постоянно навещали его и его детей. Кроме того, свёкр и свекровь жили со Сталиным в этом доме. Несколько лет картина большой семьи была практически идиллической. Дети семей Сванидзе и Аллилуевых играли вместе и ставили детские спектакли, взрослые собирались за общим столом или вместе предавались обычным летним развлечениям. Невозможно было поверить, что эту идиллию можно перечеркнуть одним махом.
Родные сына Якова
Брат Екатерины Сванидзе Александр по прозвищу Алёша (дети Сталина называли его дядей Алёшей) был арестован в 1937 году. Три года, пока длилось следствие, он переносил – как и все репрессированные – тяготы заключения, без каких-либо поблажек. В конце концов ему выдвинули обвинения в шпионаже на Германию и предложили сознаться в обмен на жизнь. Признавшись, он должен был также указать на своих сообщников. Александр Сванидзе отказался пойти на такой шаг и был расстрелян в августе 1941 года.
Александр Сванидзе, позирующий в национальном костюме.
Жену Александра Сванидзе, оперную певицу Марию Корона, также арестовали. В 1939 году её приговорили к восьми годам лагерей за то, что она будто бы скрывала антисоветскую деятельность своего мужа и вела антисоветские разговоры. Последние заключались в том, что она неоднократно в кругу близких и друзей резко высказывалась против репрессий. Кроме того, её признали виновной в подготовке теракта с целью убийства одного из руководителей Коммунистической партии и Советского правительства.
Несмотря на то, что Корона приговорили к заключения, в 1942 году её расстреляли – как и многих лагерных заключённых в тот год. Тогда же была расстреляна сестра Александра Сванидзе, тёзка его жены Мария. Её приговаривали к десяти годам заключения по обвинениям, схожим с обвинениями Марии Корона.
Сына Сванидзе, тогда ещё школьника Джонрида, допрашивали в НКВД, чтобы получить доказательства по обвинениям его родителей и тёти. Его не взял к себе ни один из родственников, но ему повезло не попасть в детский дом для детей врагов народа – его забрала с собой няня Лидия Трофимовна, пожилая и очень религиозная старая дева, как описывает её Светлана Аллилуева, дочь Сталина. Чтобы прокормить себя и мальчика, няня хваталась за любую работу. Но в 1945 году, когда Джонрид стал совершеннолетним, арестовали и его. Сначала его признали психически больным, но потом приговорили к пяти годам ссылки.
В 1957 году Джонрид женился на своей подруге детства, Светлане Аллилуевой, но брак не сложился – оба были слишком травмированы воспоминаниями юности – и продлился только два года. Из него вырос выдающийся африканист, специалист по экономике африканских стран. Он страдал от шизофрении и умер в неполные шестьдесят лет, не оставив после себя детей.
Сын Сталина Яков.
Сам сын Сталина Яков отправился на фронт как офицер-артиллерист. Через несколько месяцев попал в плен. После двух лет мотания по лагерям он совершил самоубийство, бросившись на ограждение под высоким напряжением. Его жену, балерину Юлию Мельцер, арестовали сразу после того, как стало известно, что Яков в плену. Она провела в заключении полтора года. Дочь Юлии и Якова Галина стала специалисткой по литературе Алжира и писательницей.
Родные сына Василия
Кровных родственников своей второй жены, в браке с которой Сталин провёл тринадцать лет, он, как известно, долго не трогал. И всё же семью Аллилуевых не обошли репрессии и связанные с ними беды.
Старшая сестра Надежды Аллилуевой Анна была замужем за поляком Станиславом Реденсом, сотрудником НКВД. Он изменял своей жене, но Анна всегда отказывалась верить в то, что её муж мог сделать что-то плохое – причём как в личной жизни, так и на работе. Реденс был одним из организаторов раскулачивания украинских крестьян, а позже – репрессий тридцать седьмого года.
В тридцать восьмом Реденса арестовали и судили. Его признали виновным в шпионаже в пользу Польши, а также в том, что в рамках заговора и по заданию других заговорщиков из НКВД он проводил массовые необоснованные аресты и расстрелы советских граждан, что лишило СССР кадров. Сам Реденс признал за собой только необоснованные репрессии, но отказался признавать шпионаж. В сороковом году он был расстрелян.
Станислав Реденс.
Сама Анна продолжала считать, что в семье прежние, старые большевистские отношения. В сорок шестом году она выпустила книгу воспоминаний, в которой было довольно много информации о Сталине. В прессе книгу немедленно разгромили, но Анна это, равно как и недовольство Сталина, не смутила. Она собиралась написать продолжение и не скрывала этого. Вероятно, оттого в сорок восьмом году немолодую уже женщину арестовали «за шпионаж».
Анна вышла на свободу в пятьдесят четвёртом году и первое время вела себя очень странно – у неё были явные признаки психического расстройства. Но затем её состояние намного улучшилась, и она стала активным членом Союза писателей. Кстати, была единственной из Союза, кто проголосовал против исключения Пастернака. Здоровье её было подорвано жизнью в лагере, и умерла Анна в шестьдесят четыре года.
Её брат Павел Аллилуев в тридцать восьмом году неоднократно поднимал в разговорах со Сталиным вопрос репрессий в Красной армии, из-за которых она лишалась опытных офицеров. Он также постоянно пытался защитить знакомых офицеров, но, как писала дочь Сталина, если её отец вбил себе в голову, что кто-то ему враг, то уже никогда не менял своего мнения. В том же тридцать восьмом году Павел умер от сердечного приступа в своём кабинете. Его жену Евгению Земляницыну арестовали в сорок седьмом году по обвинению… в отравлении собственного мужа. Когда эксгумация не показала отравления, её посадили за антисоветскую деятельность и распространение клеветы в адрес правительства.
Павел Аллилуев умер в том же году, когда стал активно высказываться против репрессий в Красной Армии.
В том же году арестовали её второго мужа Николая Молочникова. Его посадили за «измену родине». Оба они отсидели, благодаря смерти Сталина, семь лет – иначе бы свободы им не видать долго. Была арестована и дочь Павла Аллилуева – тоже за антисоветские разговоры. Вот как она вспоминает свой арест:
«Ночью пришли, уже мама сидела, брат меня разбудил и говорит: "Кира, по-моему, за тобой пришли". Они вошли и сказали: "Вы будете одеваться при нас". Иначе я могу себя убить или что-то спрятать. Я при них оделась, как могла. Они мне только сказали: "Оденьтесь теплее, потому что зима очень лютая". И на самом деле очень была злая зима. Я оделась. Мне сказали: "Возьмите всё теплое. И возьмите 25 рублей". Это тогда такие деньги были, не как теперь. Я взяла 25 рублей, конечно, у меня сердце ушло в пятки в полном смысле слова, и меня куда-то повели… Я 5 лет была в ссылке и полгода я была в Лефортове».
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