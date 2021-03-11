Кто пострадал от репрессий в семье Сталина, и Почему «вождь народов» никогда не вступался за близких

Кто пострадал от репрессий в большой семье Сталина и почему он никогда не вступался за близких.

Родные сына Якова

Александр Сванидзе, позирующий в национальном костюме.

Сын Сталина Яков.

Родные сына Василия

Станислав Реденс.

Павел Аллилуев умер в том же году, когда стал активно высказываться против репрессий в Красной Армии.