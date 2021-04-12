9 инцидентов и скандалов, связанных с вручением кинопремии «Оскар»

Кинопремия «Оскар» по праву считается самой престижной наградой, которая вручается лучшим кинематографистам. Церемония вручения становится едва ли не самым главным и ожидаемым светским событием конца зимы. К сожалению, даже эта красивая церемония не обходилась без скандалов и инцидентов, которые потом ещё долго обсуждались как журналистами, так и простыми зрителями.
1940 год: Хэтти Макдэниел
Хэтти Макдэниел. / Фото: www.pinimg.com
В 1940 году «Оскар» за лучшую роль второго плана (Мамушка в фильме «Унесенные ветром») был впервые в истории кинопремии вручён афроамериканской актрисе Хэтти Макдэниел. Но даже признание её таланта не стало поводом для того, чтобы темнокожая женщина сидела рядом со своими белокожими коллегами. Поэтому ей было выделено место в самой дальней части зала. Хэтти Макдэниел, несмотря ни на что, была счастлива, и из её уст слова признательности и благодарности звучали особенно трогательно.
1973 год: Марлон Брандо
Вместо Марлона Брандо на церемонии появилась девушка в национальном индейском наряде.
Известный актёр в 1973 году не просто отказался от награды за роль Вито Корлеоне в легендарной картине «Крёстный отец». Он прислал вместо себя девушку в национальном индейском костюме, которая зачитала письмо Марлона Брандо. Актёр не мог принять высокую награду из-за того, что в киноиндустрии унижают индейцев, представляют их дикарями и варварами, а главные роли в фильмах об индейцах играют исключительно белые актёры.
1974 год: Роберт Опель
Ведущий был шокирован появлением Роберта Опеля. / Фото: www.ctfassets.net
Когда во время проведения церемонии ведущий Дэвид Нивен собирался пригласить на сцену для вручения награды несравненную Элизабет Тейлор, за его спиной вдруг из одной кулисы в другую пробежал совершенно обнажённый Роберт Опель. Своим появлением на церемонии в столь экстравагантном виде владелец художественной галереи протестовал против введённого запрета на появление нудистов на пляжах Лос-Анджелеса.
1993 год: Гилберт Кэйтс
Гилберт Кэйтс. / Фото: www.newsday.com
65 церемония вручения кинопремии «Оскар» запомнилась тем, что награждаемые актёры выходили на сцену и делали громкие политические заявления, превратив мероприятие из светского в политическое. Ричард Гир высказался о вторжении Китая в Тибет, Сьюзан Сарандон и Тим Роббинс решили поговорить о правах ВИЧ-инфицированных гаитян. Тогда продюсер церемонии Гилберт Кэйтс пообещал всем, кто скажет ещё хоть слово о политике, запретить вход на мероприятия навсегда. К счастью, угрозы были быстро забыты и даже те, кто продолжал говорить на запрещённую тему, спустя несколько лет поднимались на сцену за своими золотыми статуэтками.
2003 год: Роман Полански
Роман Полански и Саманта Гейли.
На 75-й церемонии Роман Полански был признан лучшим режиссёром за фильм «Пианист». Но он не мог получить свою награду лично из-за того, что ещё в 1977 году сознался в изнасиловании 13-летней Саманты Гейли. Несмотря на сотрудничество со следствием, Роман Полански вынужден был эмигрировать, опасаясь преследования, и до сих пор постоянно проживает во Франции.
2012 год: Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн на красной дорожке перед церемонией в 2012 году. / Фото: www.ocdn.eu
Английский комик на красной дорожке перед началом церемонии сумел шокировать достопочтенную публику своим заявлением о том, что якобы сам Саддам Хуссейн рекомендовал ему не тратить на носки много денег. Но следующая шутка могла заставить политиков поволноваться. Саша Барон Коэн достал банку и заявил, будто там находится прах Ким Чен Ира, мечтавшего побывать на церемонии. Затем же Саша Барон Коэн решил «припудрить» костюм Райана Сикреста, бравшего у него интервью, прахом из банки, сопроводив свои действия очередной шуткой о том, что теперь на журналиста надет Ким Чен Ир.
2016 год: #OscarsSoWhite
#OscarsSoWhite. / Фото: www.jumakae.com
Незадолго до церемонии вручения «Оскар» в интернете поднялась волна возмущения, которую инициировал режиссёр Спайк Ли. Речь шла о том, что среди номинантов не было ни единого афроамериканца. Коллегу поддержали многие актёры и режиссёры, что и положило начало движению #OscarsSoWhite. Организаторам пришлось принести публичные извинения, что не избавило киноакадемиков от обвинений в расизме.
2017 год: «Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет»
Самых громкий скандал за всю историю. / Фото: www.variancemagazine.com
Этот скандал называют самым громким за всю историю вручения кинопремии. Тогда ведущая Фей Данауэй объявила лучшим фильмом «Ла-ла Ленд». Как оказалось, ведущим вынесли не тот конверт, а на самом деле победу одержала картина «Лунный свет». Продюсеру «Ла-ла Ленда» Джордану Хоровицу уже во время произнесения благодарственных речей пришлось долго объяснять присутствующим, что произошла ошибка. Он пригласил на сцену настоящих победителей и статуэтки были переданы создателям «Лунного света».
2019 год: Кевин Харт
Кевин Харт. / Фото: www.kinopoisk.ru
91-я церемония вручения кинопремии «Оскар» прошла без ведущего, так как актёр Кевин Харт отказался от этой роли, а замену ему так и не нашли. Незадолго до его отказа актёр подвергся критике за свои высказывания в адрес представителей ЛГБТ сообществ, которые он публиковал с 2009 по 2011 год. Кевин Харт извинился, но не счёл возможным быть ведущим церемонии.
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