15 блюд азиатской кухни, которые очень легко приготовить дома

Азиатская кухня уже не кажется чем-то далеким и необычным. Блюда этой кухни можно попробовать в многочисленных ресторанах или даже приготовить дома. Зная определенные хитрости и тонкости, с ними справится любая хозяйка.



Мы раздобыли 15 классных рецептов азиатских блюд, которые стоит приготовить на собственной кухне.











Рис с яйцом по-китайски

Салат из лапши и креветок по-азиатски

Суп со свининой и яичной лапшой

Роллы «Филадельфия»

Фунчоза с курицей и овощами

Пикантная свинина с лапшой соба

Рис с ананасом и сладким перцем

Куриные грудки с медом и кунжутом

Спринг-роллы

Лапша с креветками и овощами

Маринованная морковь с дайконом

Том ям кунг

Рыба по-вьетнамски

Говядина с базиликом

Бананы в кляре