15 блюд азиатской кухни, которые очень легко приготовить дома

Азиатская кухня уже не кажется чем-то далеким и необычным. Блюда этой кухни можно попробовать в многочисленных ресторанах или даже приготовить дома. Зная определенные хитрости и тонкости, с ними справится любая хозяйка.
Мы раздобыли 15 классных рецептов азиатских блюд, которые стоит приготовить на собственной кухне.
Рис с яйцом по-китайски
Это блюдо китайской кухни обладает очень оригинальным и интересным вкусом. Оно отлично подойдет в качестве сытного обеда или ужина.
Ингредиенты:
150 г риса
3 яйца
2 зубчика чеснока
5 головок репчатого лука
2 ст. л. растительного масла
125 г зеленого горошка
1 ст. л. соевого соуса
соль
Способ приготовления:
Отварите рис в течение 10–12 минут. Он должен быть почти готов, но не совсем мягким. Слейте воду и промойте рис под холодной водой.
В кастрюлю положите яйца. Немного взбейте и поставьте на маленький огонь. Подогрейте, помешивая, пока они немного не схватятся.
Раскалите масло в большом воке или в глубокой сковороде. Добавьте раздавленный чеснок, мелко нарезанный лук, отваренный горошек и обжарьте, помешивая, 1–2 минуты.
Добавьте в вок рис, перемешайте.
Добавьте яйца, соевый соус и щепотку соли. Перемешайте.
Разложите по тарелкам и подавайте к столу.
Салат из лапши и креветок по-азиатски
Этот салат — отличное решение для случая, когда времени готовить нет, но хочется вкусно пообедать.
Ингредиенты:
600 г тонкой лапши
1 кг креветок (приготовленных)
1 пучок редиса
1 пучок базилика
150 мл сладкого соевого соуса
соль, перец
оливковое масло
Способ приготовления:
Поместить лапшу в жаропрочную миску. Залить кипятком, посолить, поперчить и оставить на 5 минут или до готовности.
Переложить лапшу в большую миску. Добавить креветки, нарезанный редис, базилик, немного оливкового масла и аккуратно перемешать.
Разделить салат по тарелкам. Полить соевым соусом и сразу подавать.
Суп со свининой и яичной лапшой
Азиатские супы обладают прекрасным насыщенным вкусом. Главное — купить заранее все ингредиенты и четко следовать рецепту.
Ингредиенты:
1 ст. л. растительного масла
250 г свинины
8 стеблей зеленого лука
тертый корень имбиря
6 стаканов куриного бульона
120 г яичной лапши
1 ст. л. соевого соуса
1 морковь
2 редиса
1/2 стакана кинзы
2 яйца
соль, молотый черный перец
Способ приготовления:
Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне.
Приправьте свинину солью и перцем.
Обжаривайте свинину на сковороде до готовности.
Отварите яичную лапшу, следуя инструкции на упаковке, почти до готовности.
В сковороду отправьте рубленый лук и имбирь. Готовьте, помешивая, до мягкости 1–2 минуты.
Влейте бульон и доведите до кипения.
Добавьте лапшу и варите, помешивая, до мягкости 2–3 минуты.
Добавьте соевый соус.
Смешайте бульон и лапшу со свининой, морковью, нарезанным редисом и отваренным вкрутую яйцом, нарезанным на ломтики.
Разлейте по тарелкам и подавайте к столу.
Роллы «Филадельфия»
Готовьте роллы дома. Во-первых, это не так уж и сложно. А во-вторых, очень весело и интересно. Позовите в гости друзей и приготовьте это популярное блюдо японской кухни вместе. Это по-настоящему сближает.
Ингредиенты:
200 г риса для суши
1 лист водорослей нори
150 г семги
20 мл рисового уксуса
150 г сыра филадельфия
1 огурец
Способ приготовления:
Отварите рис, как указано на упаковке. Когда снимете с огня, переложите его в миску и залейте уксусом.
Возьмите бамбуковый коврик и оберните его пищевой пленкой. Сверху положите лист нори (шершавой стороной наверх).
Сверху листа нори (2/3 от поверхности листа) разложите рис. Накройте рис ковриком и переверните. Рис должен оказаться внизу.
По центру листа нори положите сливочный сыр.
Огурец разрежьте на 4 части вдоль. Положите огурец рядом с сыром.
Скрутите ролл с помощью коврика.
Семгу нарежьте тонкими ломтиками и уложите вплотную друг к другу на ролл. Еще раз накройте ковриком.
Разрежьте ролл острым, смоченным в воде ножом на 6–8 частей.
Выложите на тарелку и подавайте.
Фунчоза с курицей и овощами
Сама по себе фунчоза не такая сытная. А вот если добавить к ней курицу и овощи, то можно очень вкусно и сытно пообедать.
Ингредиенты:
500 г куриного филе
200 г фунчозы
400 г стручковой фасоли
2 головки лука
1 морковь
1 болгарский перец
50 мл рисового уксуса
50 мл соевого соуса
соль, молотый черный перец
1 зубчик чеснока
Способ приготовления:
Куриное филе нарежьте длинными ломтиками. Обжарьте на сильном огне.
Добавьте специи и лук, нарезанный полукольцами. Обжарьте до золотистого цвета.
Фунчозу приготовьте, следуя инструкции на упаковке.
Болгарский перец нарежьте соломкой.
Морковь натрите на крупной терке.
Стручковую фасоль отварите.
Обжарьте стручковую фасоль, морковь, перец до готовности, добавив специи и раздавленный чеснок.
Смешайте в большой миске приготовленные курицу с луком, фунчозу и овощи.
Заправьте рисовым уксусом и соевым соусом.
Дайте настояться в течение 1 часа. Блюдо можно употреблять как в теплом, так и в холодном виде.
Пикантная свинина с лапшой соба
Очень аппетитное блюдо, от которого невозможно отказаться. Если вы устраиваете вечеринку в азиатском стиле — это именно то, что вам нужно.
Ингредиенты:
240 г лапши соба
550 г свинины
соль, молотый черный перец
1 ст. л. растительного масла
1/2 огурца
2 стебля зеленого лука
1 красный перец чили
2 ст. л. рисового уксуса
2 ч. л. кунжутного масла
Способ приготовления:
Приготовьте лапшу соба в соответствии с указаниями на упаковке.
Приправьте свинину солью и перцем.
Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне.
Обжаривайте свинину, нарезанную на кусочки, до готовности, постоянно помешивая.
Смешайте свинину с лапшой. Добавьте нарезанные огурцы, рубленый лук, измельченный перец чили.
Заправьте блюдо уксусом и кунжутным маслом. Посолите.
Разложите блюдо по тарелкам и подавайте к столу.
Рис с ананасом и сладким перцем
Рис раскрывает себя по-новому, если приготовить его с необычными ингредиентами. В азиатских странах очень любят добавлять к рису ананасы и сладкий перец. Получается очень сочно и вкусно!
Ингредиенты:
200 г коричневого риса
1 банка консервированных ананасов
1 болгарский красный перец
1 головка лука
3 зубчика чеснока
1 ст. л. оливкового масла
корень имбиря
3 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. кунжутного масла
1 ст. л. семян кунжута
перья зеленого лука
соль, перец
Способ приготовления:
Отварить рис в подсоленной воде.
В разогретой на среднем огне сковороде с оливковым маслом обжарить очищенные и мелко нарезанные лук, чеснок и имбирь в течение 3 минут до прозрачности лука.
Добавить нарезанный кубиками перец и жарить еще 3–5 минут, после чего выложить в сковороду отваренный рис и ананас.
Добавить соевый соус и кунжутное масло, посолить, поперчить и тщательно перемешать. Подавать блюдо горячим, посыпав кунжутом и нарубленным зеленым луком.
Куриные грудки с медом и кунжутом
Мед и кунжут — отличное дополнение к курице. Такие смелые сочетания часто можно встретить в азиатской кухне.
Ингредиенты:
500 г куриных грудок
4 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. меда
растительное масло
4 зубчика чеснока
молотый черный перец
карри
молотый имбирь
Способ приготовления:
Куриные грудки тщательно промыть, нарезать порционными кусочками. Посолить, приправить перцем, имбирем и карри. Добавить соевый соус.
Чеснок выдавить с помощью чесночницы. Добавить к грудкам.
Тщательно перемешать грудки со всеми приправами, оставить мариноваться на 1 час.
На сковороде разогреть растительное масло и добавить мед. Подождать, пока мед растает, и аккуратно перемешать его с растительным маслом, чтобы он распределился по всей сковороде.
Выложить куриные грудки на сковороду и жарить на медленном огне до золотистой корочки с двух сторон.
В финале посыпать горстью кунжутного семени, перемешать. Через пару минут снять с огня.
Спринг-роллы
Спринг-роллы — это не только классная закуска, но и полноценное блюдо. Все зависит от начинки, которую вы выберете.
Ингредиенты:
30 г моркови
30 г лука-порея
50 г огурца
12 г чеснока
5 г корня имбиря
кинза
молотый белый перец
30 г ростков сои
30 г грибов шиитаке
30 г вешенок
тайский сладкий соус
белый рисовый уксус
кунжутное масло
соевый соус
20 г рисовой стеклянной лапши
1 лист теста для спринг-роллов
100 г куриного бульона
1 яйцо
200 г свиной шеи
200 мл растительного масла
Способ приготовления:
Прокрутите мясо через мясорубку.
Раздавите, очистите чеснок и разделите его на 3 части: первую часть мелко нарубите, вторую — нарежьте пластинами, а третью — разотрите в пасту.
Лук-порей, грибы и ростки сои нарежьте мелко. Нашинкуйте морковь и огурцы тонкой соломкой, очистите и мелко нарежьте имбирь.
Залейте лапшу кипятком на 8 минут (не кипятите лапшу), затем слейте воду, а лапшу и кинзу мелко порубите.
В сковороде разогрейте половину кунжутного и 2 ст. л. подсолнечного масла.
Обжарьте фарш на сильном огне в течение 1 минуты, добавьте зубчик мелко нарубленного чеснока, лук-порей, морковь и грибы.
Жарьте на среднем огне в течение 3 минут, затем добавьте половину бульона, соевый соус и тушите еще 5 минут до испарения бульона.
Для соуса смешайте рисовый уксус, оставшийся бульон, тайский соус, нарубленный пластинами чеснок и измельченный имбирь.
Смешайте в миске фарш, лапшу, кинзу, растертый в пасту чеснок, соевые ростки и огурец, добавьте молотый белый перец и оставшееся кунжутное масло.
Слегка взбейте яйцо вилкой.
Разложите лист теста, выложите начинку, сверните в рулет, края смажьте яйцом.
В сотейнике нагрейте 200 мл подсолнечного масла.
Используя ложку, опустите спринг-ролл в масло — если он начинает поджариваться, значит масло нагрелось до нужной температуры.
Обжаривайте спринг-роллы в масле по 1 минуте.
Выложите роллы на тарелку, подавайте с соусом.
Лапша с креветками и овощами
Лапша прекрасно сочетается с морепродуктами. Имейте в виду, что овощи должны оставаться немного хрустящими. Не стоит их пережаривать.
Ингредиенты:
300 г лапши
300 г очищенных креветок
1 сладкий красный перец
1 сладкий зеленый перец
1 сладкий желтый перец
2 моркови
1 головка лука
2 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. кунжутного или оливкового масла
Способ приготовления:
Отварить лапшу.
Нарезать лук и перец мелкими кубиками. Морковь нарезать соломкой не более 5 мм в толщину.
Обжарить овощи на сильном огне в нагретой с кунжутным маслом сковороде в течение 3 минут, постоянно помешивая.
Добавить креветки и обжаривать еще 2 минуты.
Затем добавить лапшу и соевый соус и при постоянном помешивании жарить еще 2–3 минуты.
Маринованная морковь с дайконом
Маринованная морковь с дайконом — прекрасный способ разнообразить рацион.
Ингредиенты:
1 стакан воды
1/4 стакана уксуса
2 ст. л. сахара
2 ч. л. соли
250 г моркови
250 г дайкона
Способ приготовления:
Морковь и дайкон нарежьте тонкой соломкой.
Воду поставьте на огонь и подогрейте до теплого состояния.
Смешайте воду с уксусом, сахаром и солью. Хорошо перемешайте, пока сахар полностью не растворится.
Возьмите несколько баночек. Наполните их морковью с дайконом.
Залейте содержимое маринадом.
Плотно закройте баночки крышками и дайте настояться.
Том ям кунг
Чтобы оценить тайский колорит, совсем не обязательно отправляться в другую страну. Просто приготовьте этот национальный суп.
Ингредиенты:
300 мл кокосового молока
300 мл рыбного бульона
5 листочков лемонграсса
5 листочков каффир-лайма
корень имбиря
1 перец чили
10 креветок
кинза
4 грибочка шиитаке
1 ст. л. рыбного соуса
1/2 ч. л. коричневого сахара
3 зубчика чеснока
1 ст. л. растительного масла
1/2 ч. л. кунжутного масла
1 лайм
Способ приготовления:
Шиитаке и креветки отварите до готовности.
Листья лемонграсса и каффир-лайма, чеснок, перец и имбирь нарежьте очень мелко.
Чеснок и перец обжарьте на разогретом растительном и кунжутном масле в течение 1 минуты. Затем измельчите их с помощью ступки.
В кастрюлю влейте кокосовое молоко и бульон. Доведите до кипения. Опустите в суп лемонграсс, имбирь и листья каффир-лайма.
Затем добавьте чесночно-перечную смесь и готовьте 1–2 минуты.
Влейте рыбный соус. Добавьте нарезанные грибы и готовьте еще 2 минуты.
Добавьте сок лайма и сахар. Аккуратно перемешайте.
Креветки положите в суп, снимите суп с огня.
Перед подачей посыпьте рубленой кинзой.
Рыба по-вьетнамски
Рыба — это неотъемлемый ингредиент азиатской кухни. Приготовить ее можно совершенно разными способами.
Ингредиенты:
450 г филе белой рыбы
2 зубчика чеснока
3–4 шт. лука-шалота
3 стебля лемонграсса
1 ч. л. куркумы
1 ч. л. тертого корня имбиря
1/2 ч. л. порошка чили
соль, молотый черный перец
2 ст. л. растительного масла
1 ст. л. соевого соуса
кинза или зеленый лук
Способ приготовления:
Измельчите вместе чеснок, лук-шалот, лемонграсс, куркуму, имбирь, порошок чили, соль и перец. Постепенно влейте масло.
Рыбу промойте и нарежьте средними кусочками. Замаринуйте и отправьте в холодильник на 15 минут.
Затем выложите рыбу на фольгу. Отправьте в духовку на 15–20 минут или приготовьте на разогретом на среднем огне гриле в течение 10–15 минут.
Перед подачей сбрызните рыбу соевым соусом и украсьте кинзой или зеленым луком.
Говядина с базиликом
Говядину в тайском стиле подают, как правило, с рисом. Особый вкус этому блюду добавляет ароматный базилик.
Ингредиенты (данный рецепт рассчитан на 2 порции):
240 г говяжьей вырезки
15 г лемонграсса
1 лайм
1 зубчик чеснока
кинза
зеленый лук
1 перец чили
базилик
10 г устричного соуса
25 г рыбного соуса
10 г соевого соуса
100 г куриного бульона
тростниковый сахар
10 г кукурузного крахмала
160 г жасминового риса
оливковое масло
Способ приготовления:
Залейте рис холодной водой в соотношении 1/1,5, доведите до кипения, накройте крышкой и варите на умеренном огне до полного испарения воды (6–7 минут).
Раздавите и крупно нарежьте лемонграсс. Говядину нарежьте тонкими ломтиками и замаринуйте с лемонграссом, соевым соусом и 1/2 крахмала, перемешайте.
Почистите, раздавите и мелко нарежьте чеснок, разотрите его до состояния пасты. Отрежьте и мелко нарубите 2 тонкие пластины перца чили, смешайте с чесноком. В чесночную пасту добавьте рыбный соус, сок 1/4 лайма и сахар.
Крупно нарежьте зеленый лук. Разведите оставшийся крахмал в курином бульоне.
Удалите лемонграсс и обжарьте говядину на сильном огне на оливковом масле в течение 2 минут, постоянно помешивая, влейте соус и крахмал, добавьте устричный соус, доведите до кипения.
Добавьте лук и базилик, перемешайте и снимайте с огня.
Выложите говядину с овощами на рис, посыпьте мелко нарубленной кинзой и подавайте.
Бананы в кляре
В китайской кухне существует популярный по всему миру десерт — бананы в кляре. В этом блюде традиционно используют рисовую муку. Так тесто получается очень нежным.
Ингредиенты:
3 средних банана
100 г рисовой муки
50 г сахарной пудры
100 мл газированной минеральной воды
2 ст. л. арахисового масла
Способ приготовления:
Высыпать муку в глубокую миску, медленно добавить газированную воду и вымесить тесто, напоминающее по консистенции нежирную сметану.
Бананы почистить, разрезать либо вдоль пополам, либо поперек на 3 части. Обмакивая бананы в кляр, жарить на разогретом арахисовом масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Жареные бананы обильно посыпать сахарной пудрой.
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