Чистильщики могил из Гватемалы

Если срок аренды могилы истек или аренда не оплачена, чистильщики могил откроют склеп, извлекут оттуда тела и перезахоронят их. Любые останки, за которыми не пришли родственники, складывают в полиэтиленовые мешки, отмечают и хоронят на месте массового захоронения. Тела, похороненные в надземных могилах, подвержены высыханию быстрее, а значит, они не разлагаются и вместо этого мумифицируются. Вот такие нехитрые правила на кладбищах Гватемалы.







Чистильщик могил сидит на гробу рядом с мумифицированным телом на месте эксгумации на главном кладбище Гватемала-Сити.







Два крупнейших кладбища столицы Гватемалы настолько заполнены, что родственникам приходится арендовать могилы для усопших. Если они задерживают оплату аренды, работники кладбища «выселяют» тело и отправляют его в места массового захоронения.







Могильщик заворачивает мумифицированное тело в пакет во время эксгумации.







Такая аренда — не новое явление, но сейчас все больше и больше тел отправляют на массовое захоронение недалеко от главного кладбища, по соседству с городской свалкой, над которой висит постоянный смрад и кружат стервятники.







Женщина ставит цветы на могилу, как будто бы не обращая внимания на мумифицированное тело, стоящее рядом.

Судя по лицу могильщика, работа у него веселая.Практика аренды могил и «выселений» многое говорит о проблемах, с которыми столкнулась страна, переживающая непростые времена. Насилие, глубокая пропасть между богатыми и бедными и безработица — лишь некоторые из этих проблемБогатые люди в этой преимущественно католической стране предпочитают частную землю. Однако те, которым приходится использовать общественные кладбища, платят около 25 долларов за первые шесть лет аренды могилы. Еще четыре года стоят 23 доллара. После этого платить надо каждые четыре года. В стране, где многим не по карману даже пропитание, это значительная сумма.Эксгумация женского тела на кладбище Гватемалы.«Конечно же, большинство покойников в местах массового захоронения были бедными людьми, — говорит работник кладбища Кармен Лопес, сидя в тени надгробного памятника. — Богатые могут купить личные мавзолеи. Мы бедные люди, мы оказываемся здесь». На фото: чистильщик могил помещает тело женщины в гроб.По словам кладбищенского администратора, правительство недавно выслало около 3600 телеграмм с предупреждением родственникам о предстоящих эксгумациях, включая примерно 1500 детских могил. На фото: эксгумация очередного тела на кладбище Гватемалы. Эксгумации происходят обычно два раза в год. На фото: перевозка гробов и трупов в полиэтиленовых пакетах на погрузчике.Практика эксгумации — тоже не новая, однако сейчас, когда все больше людей хоронят на общественных кладбищах, количество неоплаченных счетов растет , и это ведет к росту количества эксгумаций. На фото: могильщик демонстрирует человеческий череп во время эксгумации на кладбище Гватемалы.Процесс отладили так, чтобы обеспечить как можно более достойное обращение с телами. На фото: могильщик снимает тела с погрузчика.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)