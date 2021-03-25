Что делать со старой шторкой для душа: 13 крутых идей для дома и дачи

Всё рано или поздно надоедает. Особенно, если видишь это каждый день. Нет, речь, конечно, не о драгоценных супругах.

А вот шторка для душа – запросто. Если пришла пора обновить «интерьер» ванной, но выкидывать ещё хорошую занавеску рука не поднимается, то и не нужно.

Она ещё пригодится в доме и на даче. А на первый взгляд и не подумаешь, насколько полезная вещь!

Если жалко выбрасывать.

Занавеску для душа следует менять хотя бы раз в несколько месяцев. Влажная среда в ванной – не лучшие условия для хранения. Но это вовсе не значит, что виниловая или нейлоновая шторка не пригодится ещё для чего-то и должна отправиться на свалку. Благодаря плотности и влагоустойчивости материала, а также лёгкости в стирке занавеску для душа можно использовать и для других полезных целей. Например:

1.Защитить полы в доме во время ремонта

Шторка для душа во время ремонта.

Решили покрасить стены или переклеить обои? Отличная затея. Но чтобы не пришлось вдогонку ещё и паркет менять, обязательно застелите полы. Виниловая шторка подойдёт для этой цели как нельзя лучше: большая площадь покрытия и моется легко.

2.Сделать «занавес» для детского спектакля

Шторка для душа как декорация для детского утренника.

Утренники случаются, так почему бы не сделать всё «на профессиональном» уровне? Например, дать юным дарованиям почувствовать себя самыми настоящими артистами. А какой театр без занавеса? Пусть даже и сделанного из шторки для душа.

3.Сшить чехлы для хранения одежды и купальников

Чехлы для одежды из шторки для душа.

С такими чехлами моль точно не доберётся до любимого свитера, а купальник и плавки сразу после пляжа можно будет закинуть в рюкзак и не бояться мокрых пятен.

4.Заменить обивку сидений старых стульев

Новая обивка для стульев из старой занавески для душа.

Удобно, пятен не боится, а если таки умудрились запачкать – такую обивку легко почистить. Да и старые стулья будут выглядеть куда современнее.

5.Сделать подстилку для пикника

Подстилка для пикника или душевой занавески.

Достаточно просто аккуратно срезать ленту с креплениями. Ну а кто со швейной машинкой «на ты» может смастерить и более продвинутый вариант, который превращается в сумку с удобными ручками.

6.Застелить «спальное место» домашнего любимца

Легко стирать и никакого запаха!

Такую подстилку куда проще стирать, что матрас или старое одеяло, которые часто служат лежанкой для четвероногих. А ещё она не впитывает запах. Даже, если любимый пёс уляжется спать сразу после прогулки под дождём.

7.И защитить спальное место человека

Занавеска для душа спасёт матрас.

Мелкие неприятности случаются. И если в доме есть ребёнок, который только осваивает сложную «науку» горшка, или кто-то страдает проблемами с мочевым пузырем, нейлоновая подстилка под простыней придётся очень кстати. Во всяком случае, матрас уцелеет.

8.Сделать детский бассейн на пляже или приусадебном участке

Детский бассейн на пляже или приусадебном участке.

Лето и собственный бассейн – рецепт детского счастья. А обустроить его можно даже в яме на даче, застелив её непромокающим винилом и наполнив водой из шланга.

9.Защитить от влаги дачную мебель

Из старых занавесок можно сшить чехлы для мебели.

Что бы мебель на улице не боялась влаги, её следует застилать на ночь шторками для душа. А можно и вовсе сшить симпатичные чехлы для подушек и «седушек» из прочного нейлона.

10.Сделать салфетки для стола

Легко сделать и легко стирать.

Даже шить необязательно: достаточно уверено работать ножницами и отрезать от шторки парочку ровных прямоугольников. Такие салфетки достаточно устойчивы к горячему, а ещё их очень просто чистить.

11.Смастерить фартук для парикмахерских экспериментов и детского творчества

Чтобы ничего не мешало творчеству.

Чтобы не пришлось потом долго отстирывать краску любого типа с одежды.

12.Если устали каждый раз мыть пол после кормления малыша…

Пока не научились кушать аккуратно.

… подстелите под стульчик старую занавеску для душа. Ничего, все мы когда-то кушали не слишком аккуратно.

13.Разрешить детям рисовать на полу и стенах

Так рисовать можно везде!

Да хоть на потолке! Главное, предварительно застелить их плотной прозрачной шторкой. Вот так некоторые мамы контролируют творческий бунт своих ребятишек.