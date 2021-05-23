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Советский автопром

Советский автопром

Советский автопром

Все реже и реже встречается советский автопром на просторах дорог всего мира.

Какой мальчишка 70-х и 80-х не помнит 685-й КАвЗ? Выпускавшийся в на Курганском автобусном заводе в период с 1971 по 1986 годы. Помните дивный механизм открытия и закрытия дверей?

Советский автопром

Этот образец мне попался в поселке Юрино, Республика Мари Эл. Он стоял у самого берега Волги, кажется в 2006 году.

Советский автопром

Паз-672 в Ереване, 2014 год. Шустрый автобус, со «стеклянной крышей». Выпускался на Павловском автобусном заводе 1967-1989 годах.

Советский автопром

Пожалуй самый массовый городской автобус ЛИАЗ-677, редкая птица сегодняшних дорог. Но все же еще встречается. Этот я запечатлел в Мурманске в 2009 году.

Советский автопром

Комсомольск на Амуре, 2010 год. За всю историю выпуска, с 1967 по 1994 год, было выпущено 194183 автобуса! Чего только стоила автоматическая коробка передач, которой комплектовался автобус!? Кстати, кто помнит как его называли в народе?

Советский автопром

Не менее распространенным был и ЛАЗ-695, Львовского и Харьковского заводов. Этот образец мне попался в г. Кириллов, Вологодской области.

Советский автопром

А этот на берегу Енисея в Красноярске, где он использовался в качестве тира в 2008 году.

Советский автопром

Ну и в Ереване в 2014 году… Я в детстве, больше всего любил этот автобус.

Советский автопром

Не совсем в тему, но раз уж об автобусах пошла речь, такой вот уникальный Икарус «кабриолет» мне попал в Будапеште.
Кто был в Будапеште, тот наверное видел его, так как он используется на городской туристической линии.

Советский автопром

И в те годы редкий, а в наши дни тем более автобус «Кубань» встретился мне в Грузии, в Тбилиси. Любопытно, что Краснодарский механический завод специализировался в СССР на производстве спецтранспорта для учреждений культуры. Поэтому автобус «Кубань» изначально задумывался как «агитавтобус».

Советский автопром

Не менее редкий микроавтобус ЕрАЗ-762, выпускавшийся Ереванским автомобильным заводом с 1966 по 1996 годы на платформе Газ-21 «Волга». Угадайте-ка где я его сфотографировал?

Советский автопром

Кто не знает «Рафик»? РАФ-2203 «Латвия» микроавтобус выпускавшийся Рижской автобусной фабрикой с 1967 по 1997 годы. Помню такие бегали в Москве в начале 90-х как маршрутные такси. Самое почетное место было впереди, рядом с водителем. ) А этот я встретил в Ереване, как Вы уже наверное догадались.

Советский автопром

«Буханка» или УАЗ -452 до сих пор бороздит просторы дорог во всем мире. И до сих пор выпускаться Ульяновским автомобильным заводом, в более современных модификациях конечно же. Этот я встретил в Игарке, Красноярского Края.

Советский автопром

В Петропавловске-Камчатском в 2015 году (совсем недавно). Доводилось встречать его и во Вьетнаме, и в Европе, и даже в Аргентине.

Советский автопром

Но чаще всего такие «образцы» и ему подобный спецтранспорт легко встретить на российском севере. Там, как в консервации сохраняются совершенно уникальные машины. Газ-69 «козлик», да еще и горбатый узнаете? Это поселок Кюсюр в Якутии, если Вы не читали мой пост об этом поселке, настоятельно рекомендую.

Советский автопром

Там же удалось сфотографировать «шишигу», лихой военный грузовик Газ-66. Народное название как раз от цифр 66… ) Годы производства с 1964 по 1999.

Советский автопром

Раз уж мы про север заговорили, так перегружается груз с теплоходов на спецтранспорт в заполярной Игарке на Енисее

Советский автопром

А этот военный ЗИЛ-131 уникален сам по себе. Он стоит в качестве памятника в Чернобыле, естественно этот образец участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии 1986 года. Большинство спецтранспорта давно порезали и захоронили. На именее загрязненные стоят в качестве памятников.

Советский автопром

Несколько образцов стоит и у Музея Чернобыля в Киеве. «Уазик» и «Рафик». )

Советский автопром

Вообще-то УАЗ-469 – советский внедорожник, знаком всем гражданам именно как «милицейский уазик», так как чаще всего он встречался именно в таком варианте. Хотя может я и ошибаюсь… Хабаровск 2010 год.

Советский автопром

Карьерные самосвалы «БЕЛАЗы» бороздят просторы Норильских карьеров. Грузоподъемность – 45 тонн.

Советский автопром

Но что-то мы далеко забрались. ГАЗ -51 (?) Где-то в Ярославской области, уж совсем не помню где и когда.

Советский автопром

И на Кубе, в Гаване в 2014 году, красавчик.

Советский автопром

Кажется ГАЗ-53 в Тбилиси, Грузия в 2014 году.

Советский автопром

Он же в Ташкенте в Узбекистане в 2015 году.

Советский автопром

И он же в Тикси, на берегу моря Лаптевых, в 2008 году. Кто-то заботливо поставил под окном… Наверное на ходу.

Советский автопром

Но самым распространенным грузовиком советской эпохи мне запомнился именно ЗИЛ-130. Такие встретить можно где угодно. Я встречал на Кубе, в Камбодже, во Вьетнаме…

Советский автопром

Алма-Ата, Казахстан в 2014 году.

Советский автопром

Еще один советский самосвал МАЗ 500 (и там разные серии) в Киргизии, где-то под Чолпон-Атой.

Советский автопром

Ну как же без царя советских дорог? Этот камаз мы встретили там же в Киргизии, где-то за Караколом, бывшим некогда Пржевальским.

Советский автопром

На Кубе и до сегодня это самый распространенный грузовой транспорт. Впрочем доводилось встречать его и в далекой Аргентине.

Советский автопром

Хватит грузовых машин! Кто назовет марку и модель машины, тот будет настоящим молодцом! Снято в Мышкине, Ярославской области.

Советский автопром

Там же попался этот удивительный ЗАЗ-365. Можно сказать мечта обычного советского гражданина, образца 1966 года.

Советский автопром

Запорожец 968М «безухий» в Якутском Жиганске, в 2008 году.

Советский автопром

Одесса, 2006 год. Легенда советских анекдотов…

Советский автопром

Вкусы советских граждан по мере течения времен конечно менялись. Эпоха брежневского застоя породила малую мечту советского автолюбителя – Москвич 2140, модернизированный вариант 412 Москвича. Смотрите как хорошо выглядит гаванский вариант в 2014 году?

Советский автопром

Он же в г. Кременчуг, Украина 2007 год.

Советский автопром

Следующая ступенька условно допустимых вкусовых ожиданий советского гражданина ВАЗ 2101 «копейка», куда же без нее? Ереван, 2014 год

Советский автопром

ВАЗ 2106 «шестерка» там же.

Советский автопром

А в Гаване «шестерка» до сих пор котируется что называется «на уровне».

Советский автопром

Ну и вершина ожиданий, можно сказать недостижимая мечта – автомобиль ГАЗ-24 «Волга», говоря словами известного киногероя «почти двухкомнатная квартира»! ) Город Хива, Узбекистан 2015 года.

Советский автопром

Можно много перечислять известных моделей и марок, которые все еще встречаются на просторах дорог… Сколько им еще осталось? Они уходят, как и их эпоха… И это абсолютно нормально. Но иногда хочеться остановиться ненадолго, оглянуться назад, вспомнить… Что я и делаю.

Советский автопром

В заключении бонус! Арктический автомобиль на базе ВАЗ-2121 «Нива» в Тикси. На такой самое время гонять по тундре в любую погоду! )

Советский автопром

Все реже и реже встречается советский автопром на просторах дорог всего мира.

Какой мальчишка 70-х и 80-х не помнит 685-й КАвЗ? Выпускавшийся в на Курганском автобусном заводе в период с 1971 по 1986 годы. Помните дивный механизм открытия и закрытия дверей?

Советский автопром

Этот образец мне попался в поселке Юрино, Республика Мари Эл. Он стоял у самого берега Волги, кажется в 2006 году.

Советский автопром

Паз-672 в Ереване, 2014 год. Шустрый автобус, со «стеклянной крышей». Выпускался на Павловском автобусном заводе 1967-1989 годах.

Советский автопром

Пожалуй самый массовый городской автобус ЛИАЗ-677, редкая птица сегодняшних дорог. Но все же еще встречается. Этот я запечатлел в Мурманске в 2009 году.

Советский автопром

Комсомольск на Амуре, 2010 год. За всю историю выпуска, с 1967 по 1994 год, было выпущено 194183 автобуса! Чего только стоила автоматическая коробка передач, которой комплектовался автобус!? Кстати, кто помнит как его называли в народе?

Советский автопром

Не менее распространенным был и ЛАЗ-695, Львовского и Харьковского заводов. Этот образец мне попался в г. Кириллов, Вологодской области.

Советский автопром

А этот на берегу Енисея в Красноярске, где он использовался в качестве тира в 2008 году.

Советский автопром

Ну и в Ереване в 2014 году… Я в детстве, больше всего любил этот автобус.

Советский автопром

Не совсем в тему, но раз уж об автобусах пошла речь, такой вот уникальный Икарус «кабриолет» мне попал в Будапеште. Кто был в Будапеште, тот наверное видел его, так как он используется на городской туристической линии.

Советский автопром

И в те годы редкий, а в наши дни тем более автобус «Кубань» встретился мне в Грузии, в Тбилиси. Любопытно, что Краснодарский механический завод специализировался в СССР на производстве спецтранспорта для учреждений культуры. Поэтому автобус «Кубань» изначально задумывался как «агитавтобус».

Советский автопром

Не менее редкий микроавтобус ЕрАЗ-762, выпускавшийся Ереванским автомобильным заводом с 1966 по 1996 годы на платформе Газ-21 «Волга». Угадайте-ка где я его сфотографировал?

Советский автопром

Кто не знает «Рафик»? РАФ-2203 «Латвия» микроавтобус выпускавшийся Рижской автобусной фабрикой с 1967 по 1997 годы. Помню такие бегали в Москве в начале 90-х как маршрутные такси. Самое почетное место было впереди, рядом с водителем. ) А этот я встретил в Ереване, как Вы уже наверное догадались.

Советский автопром

«Буханка» или УАЗ -452 до сих пор бороздит просторы дорог во всем мире. И до сих пор выпускаться Ульяновским автомобильным заводом, в более современных модификациях конечно же. Этот я встретил в Игарке, Красноярского Края.

Советский автопром

В Петропавловске-Камчатском в 2015 году (совсем недавно). Доводилось встречать его и во Вьетнаме, и в Европе, и даже в Аргентине.

Советский автопром

Но чаще всего такие «образцы» и ему подобный спецтранспорт легко встретить на российском севере. Там, как в консервации сохраняются совершенно уникальные машины. Газ-69 «козлик», да еще и горбатый узнаете? Это поселок Кюсюр в Якутии, если Вы не читали мой пост об этом поселке, настоятельно рекомендую.

Советский автопром

Там же удалось сфотографировать «шишигу», лихой военный грузовик Газ-66. Народное название как раз от цифр 66… ) Годы производства с 1964 по 1999.

Советский автопром

Раз уж мы про север заговорили, так перегружается груз с теплоходов на спецтранспорт в заполярной Игарке на Енисее

Советский автопром

А этот военный ЗИЛ-131 уникален сам по себе. Он стоит в качестве памятника в Чернобыле, естественно этот образец участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии 1986 года. Большинство спецтранспорта давно порезали и захоронили. На именее загрязненные стоят в качестве памятников.

Советский автопром

Несколько образцов стоит и у Музея Чернобыля в Киеве. «Уазик» и «Рафик». )

Советский автопром

Вообще-то УАЗ-469 – советский внедорожник, знаком всем гражданам именно как «милицейский уазик», так как чаще всего он встречался именно в таком варианте. Хотя может я и ошибаюсь… Хабаровск 2010 год.

Советский автопром

Карьерные самосвалы «БЕЛАЗы» бороздят просторы Норильских карьеров. Грузоподъемность – 45 тонн.

Советский автопром

Но что-то мы далеко забрались. ГАЗ -51 (?) Где-то в Ярославской области, уж совсем не помню где и когда.

Советский автопром

И на Кубе, в Гаване в 2014 году, красавчик.

Советский автопром

Кажется ГАЗ-53 в Тбилиси, Грузия в 2014 году.

Советский автопром

Он же в Ташкенте в Узбекистане в 2015 году.

Советский автопром

И он же в Тикси, на берегу моря Лаптевых, в 2008 году. Кто-то заботливо поставил под окном… Наверное на ходу.

Советский автопром

Но самым распространенным грузовиком советской эпохи мне запомнился именно ЗИЛ-130. Такие встретить можно где угодно. Я встречал на Кубе, в Камбодже, во Вьетнаме…

Советский автопром

Алма-Ата, Казахстан в 2014 году.

Советский автопром

Еще один советский самосвал МАЗ 500 (и там разные серии) в Киргизии, где-то под Чолпон-Атой.

Советский автопром

Ну как же без царя советских дорог? Этот камаз мы встретили там же в Киргизии, где-то за Караколом, бывшим некогда Пржевальским.

Советский автопром

На Кубе и до сегодня это самый распространенный грузовой транспорт. Впрочем доводилось встречать его и в далекой Аргентине.

Советский автопром

Хватит грузовых машин! Кто назовет марку и модель машины, тот будет настоящим молодцом! Снято в Мышкине, Ярославской области.

Советский автопром

Там же попался этот удивительный ЗАЗ-365. Можно сказать мечта обычного советского гражданина, образца 1966 года.

Советский автопром

Запорожец 968М «безухий» в Якутском Жиганске, в 2008 году.

Советский автопром

Одесса, 2006 год. Легенда советских анекдотов…

Советский автопром

Вкусы советских граждан по мере течения времен конечно менялись. Эпоха брежневского застоя породила малую мечту советского автолюбителя – Москвич 2140, модернизированный вариант 412 Москвича. Смотрите как хорошо выглядит гаванский вариант в 2014 году?

Советский автопром

Он же в г. Кременчуг, Украина 2007 год.

Советский автопром

Следующая ступенька условно допустимых вкусовых ожиданий советского гражданина ВАЗ 2101 «копейка», куда же без нее? Ереван, 2014 год

Советский автопром

ВАЗ 2106 «шестерка» там же.

Советский автопром

А в Гаване «шестерка» до сих пор котируется что называется «на уровне».

Советский автопром

Ну и вершина ожиданий, можно сказать недостижимая мечта – автомобиль ГАЗ-24 «Волга», говоря словами известного киногероя «почти двухкомнатная квартира»! ) Город Хива, Узбекистан 2015 года.

Советский автопром

Можно много перечислять известных моделей и марок, которые все еще встречаются на просторах дорог… Сколько им еще осталось? Они уходят, как и их эпоха… И это абсолютно нормально. Но иногда хочеться остановиться ненадолго, оглянуться назад, вспомнить… Что я и делаю.

Советский автопром

В заключении бонус! Арктический автомобиль на базе ВАЗ-2121 «Нива» в Тикси. На такой самое время гонять по тундре в любую погоду! )

Советский автопром

©

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