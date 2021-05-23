Советский автопром
Все реже и реже встречается советский автопром на просторах дорог всего мира.
Какой мальчишка 70-х и 80-х не помнит 685-й КАвЗ? Выпускавшийся в на Курганском автобусном заводе в период с 1971 по 1986 годы. Помните дивный механизм открытия и закрытия дверей?
Этот образец мне попался в поселке Юрино, Республика Мари Эл. Он стоял у самого берега Волги, кажется в 2006 году.
Паз-672 в Ереване, 2014 год. Шустрый автобус, со «стеклянной крышей». Выпускался на Павловском автобусном заводе 1967-1989 годах.
Пожалуй самый массовый городской автобус ЛИАЗ-677, редкая птица сегодняшних дорог. Но все же еще встречается. Этот я запечатлел в Мурманске в 2009 году.
Комсомольск на Амуре, 2010 год. За всю историю выпуска, с 1967 по 1994 год, было выпущено 194183 автобуса! Чего только стоила автоматическая коробка передач, которой комплектовался автобус!? Кстати, кто помнит как его называли в народе?
Не менее распространенным был и ЛАЗ-695, Львовского и Харьковского заводов. Этот образец мне попался в г. Кириллов, Вологодской области.
А этот на берегу Енисея в Красноярске, где он использовался в качестве тира в 2008 году.
Ну и в Ереване в 2014 году… Я в детстве, больше всего любил этот автобус.
Не совсем в тему, но раз уж об автобусах пошла речь, такой вот уникальный Икарус «кабриолет» мне попал в Будапеште. Кто был в Будапеште, тот наверное видел его, так как он используется на городской туристической линии.
И в те годы редкий, а в наши дни тем более автобус «Кубань» встретился мне в Грузии, в Тбилиси. Любопытно, что Краснодарский механический завод специализировался в СССР на производстве спецтранспорта для учреждений культуры. Поэтому автобус «Кубань» изначально задумывался как «агитавтобус».
Не менее редкий микроавтобус ЕрАЗ-762, выпускавшийся Ереванским автомобильным заводом с 1966 по 1996 годы на платформе Газ-21 «Волга». Угадайте-ка где я его сфотографировал?
Кто не знает «Рафик»? РАФ-2203 «Латвия» микроавтобус выпускавшийся Рижской автобусной фабрикой с 1967 по 1997 годы. Помню такие бегали в Москве в начале 90-х как маршрутные такси. Самое почетное место было впереди, рядом с водителем. ) А этот я встретил в Ереване, как Вы уже наверное догадались.
«Буханка» или УАЗ -452 до сих пор бороздит просторы дорог во всем мире. И до сих пор выпускаться Ульяновским автомобильным заводом, в более современных модификациях конечно же. Этот я встретил в Игарке, Красноярского Края.
В Петропавловске-Камчатском в 2015 году (совсем недавно). Доводилось встречать его и во Вьетнаме, и в Европе, и даже в Аргентине.
Но чаще всего такие «образцы» и ему подобный спецтранспорт легко встретить на российском севере. Там, как в консервации сохраняются совершенно уникальные машины. Газ-69 «козлик», да еще и горбатый узнаете? Это поселок Кюсюр в Якутии, если Вы не читали мой пост об этом поселке, настоятельно рекомендую.
Там же удалось сфотографировать «шишигу», лихой военный грузовик Газ-66. Народное название как раз от цифр 66… ) Годы производства с 1964 по 1999.
Раз уж мы про север заговорили, так перегружается груз с теплоходов на спецтранспорт в заполярной Игарке на Енисее
А этот военный ЗИЛ-131 уникален сам по себе. Он стоит в качестве памятника в Чернобыле, естественно этот образец участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии 1986 года. Большинство спецтранспорта давно порезали и захоронили. На именее загрязненные стоят в качестве памятников.
Несколько образцов стоит и у Музея Чернобыля в Киеве. «Уазик» и «Рафик». )
Вообще-то УАЗ-469 – советский внедорожник, знаком всем гражданам именно как «милицейский уазик», так как чаще всего он встречался именно в таком варианте. Хотя может я и ошибаюсь… Хабаровск 2010 год.
Карьерные самосвалы «БЕЛАЗы» бороздят просторы Норильских карьеров. Грузоподъемность – 45 тонн.
Но что-то мы далеко забрались. ГАЗ -51 (?) Где-то в Ярославской области, уж совсем не помню где и когда.
И на Кубе, в Гаване в 2014 году, красавчик.
Кажется ГАЗ-53 в Тбилиси, Грузия в 2014 году.
Он же в Ташкенте в Узбекистане в 2015 году.
И он же в Тикси, на берегу моря Лаптевых, в 2008 году. Кто-то заботливо поставил под окном… Наверное на ходу.
Но самым распространенным грузовиком советской эпохи мне запомнился именно ЗИЛ-130. Такие встретить можно где угодно. Я встречал на Кубе, в Камбодже, во Вьетнаме…
Алма-Ата, Казахстан в 2014 году.
Еще один советский самосвал МАЗ 500 (и там разные серии) в Киргизии, где-то под Чолпон-Атой.
Ну как же без царя советских дорог? Этот камаз мы встретили там же в Киргизии, где-то за Караколом, бывшим некогда Пржевальским.
На Кубе и до сегодня это самый распространенный грузовой транспорт. Впрочем доводилось встречать его и в далекой Аргентине.
Хватит грузовых машин! Кто назовет марку и модель машины, тот будет настоящим молодцом! Снято в Мышкине, Ярославской области.
Там же попался этот удивительный ЗАЗ-365. Можно сказать мечта обычного советского гражданина, образца 1966 года.
Запорожец 968М «безухий» в Якутском Жиганске, в 2008 году.
Одесса, 2006 год. Легенда советских анекдотов…
Вкусы советских граждан по мере течения времен конечно менялись. Эпоха брежневского застоя породила малую мечту советского автолюбителя – Москвич 2140, модернизированный вариант 412 Москвича. Смотрите как хорошо выглядит гаванский вариант в 2014 году?
Он же в г. Кременчуг, Украина 2007 год.
Следующая ступенька условно допустимых вкусовых ожиданий советского гражданина ВАЗ 2101 «копейка», куда же без нее? Ереван, 2014 год
ВАЗ 2106 «шестерка» там же.
А в Гаване «шестерка» до сих пор котируется что называется «на уровне».
Ну и вершина ожиданий, можно сказать недостижимая мечта – автомобиль ГАЗ-24 «Волга», говоря словами известного киногероя «почти двухкомнатная квартира»! ) Город Хива, Узбекистан 2015 года.
Можно много перечислять известных моделей и марок, которые все еще встречаются на просторах дорог… Сколько им еще осталось? Они уходят, как и их эпоха… И это абсолютно нормально. Но иногда хочеться остановиться ненадолго, оглянуться назад, вспомнить… Что я и делаю.
В заключении бонус! Арктический автомобиль на базе ВАЗ-2121 «Нива» в Тикси. На такой самое время гонять по тундре в любую погоду! )
Все реже и реже встречается советский автопром на просторах дорог всего мира.
Какой мальчишка 70-х и 80-х не помнит 685-й КАвЗ? Выпускавшийся в на Курганском автобусном заводе в период с 1971 по 1986 годы. Помните дивный механизм открытия и закрытия дверей?
Этот образец мне попался в поселке Юрино, Республика Мари Эл. Он стоял у самого берега Волги, кажется в 2006 году.
Паз-672 в Ереване, 2014 год. Шустрый автобус, со «стеклянной крышей». Выпускался на Павловском автобусном заводе 1967-1989 годах.
Пожалуй самый массовый городской автобус ЛИАЗ-677, редкая птица сегодняшних дорог. Но все же еще встречается. Этот я запечатлел в Мурманске в 2009 году.
Комсомольск на Амуре, 2010 год. За всю историю выпуска, с 1967 по 1994 год, было выпущено 194183 автобуса! Чего только стоила автоматическая коробка передач, которой комплектовался автобус!? Кстати, кто помнит как его называли в народе?
Не менее распространенным был и ЛАЗ-695, Львовского и Харьковского заводов. Этот образец мне попался в г. Кириллов, Вологодской области.
А этот на берегу Енисея в Красноярске, где он использовался в качестве тира в 2008 году.
Ну и в Ереване в 2014 году… Я в детстве, больше всего любил этот автобус.
Не совсем в тему, но раз уж об автобусах пошла речь, такой вот уникальный Икарус «кабриолет» мне попал в Будапеште. Кто был в Будапеште, тот наверное видел его, так как он используется на городской туристической линии.
И в те годы редкий, а в наши дни тем более автобус «Кубань» встретился мне в Грузии, в Тбилиси. Любопытно, что Краснодарский механический завод специализировался в СССР на производстве спецтранспорта для учреждений культуры. Поэтому автобус «Кубань» изначально задумывался как «агитавтобус».
Не менее редкий микроавтобус ЕрАЗ-762, выпускавшийся Ереванским автомобильным заводом с 1966 по 1996 годы на платформе Газ-21 «Волга». Угадайте-ка где я его сфотографировал?
Кто не знает «Рафик»? РАФ-2203 «Латвия» микроавтобус выпускавшийся Рижской автобусной фабрикой с 1967 по 1997 годы. Помню такие бегали в Москве в начале 90-х как маршрутные такси. Самое почетное место было впереди, рядом с водителем. ) А этот я встретил в Ереване, как Вы уже наверное догадались.
«Буханка» или УАЗ -452 до сих пор бороздит просторы дорог во всем мире. И до сих пор выпускаться Ульяновским автомобильным заводом, в более современных модификациях конечно же. Этот я встретил в Игарке, Красноярского Края.
В Петропавловске-Камчатском в 2015 году (совсем недавно). Доводилось встречать его и во Вьетнаме, и в Европе, и даже в Аргентине.
Но чаще всего такие «образцы» и ему подобный спецтранспорт легко встретить на российском севере. Там, как в консервации сохраняются совершенно уникальные машины. Газ-69 «козлик», да еще и горбатый узнаете? Это поселок Кюсюр в Якутии, если Вы не читали мой пост об этом поселке, настоятельно рекомендую.
Там же удалось сфотографировать «шишигу», лихой военный грузовик Газ-66. Народное название как раз от цифр 66… ) Годы производства с 1964 по 1999.
Раз уж мы про север заговорили, так перегружается груз с теплоходов на спецтранспорт в заполярной Игарке на Енисее
А этот военный ЗИЛ-131 уникален сам по себе. Он стоит в качестве памятника в Чернобыле, естественно этот образец участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии 1986 года. Большинство спецтранспорта давно порезали и захоронили. На именее загрязненные стоят в качестве памятников.
Несколько образцов стоит и у Музея Чернобыля в Киеве. «Уазик» и «Рафик». )
Вообще-то УАЗ-469 – советский внедорожник, знаком всем гражданам именно как «милицейский уазик», так как чаще всего он встречался именно в таком варианте. Хотя может я и ошибаюсь… Хабаровск 2010 год.
Карьерные самосвалы «БЕЛАЗы» бороздят просторы Норильских карьеров. Грузоподъемность – 45 тонн.
Но что-то мы далеко забрались. ГАЗ -51 (?) Где-то в Ярославской области, уж совсем не помню где и когда.
И на Кубе, в Гаване в 2014 году, красавчик.
Кажется ГАЗ-53 в Тбилиси, Грузия в 2014 году.
Он же в Ташкенте в Узбекистане в 2015 году.
И он же в Тикси, на берегу моря Лаптевых, в 2008 году. Кто-то заботливо поставил под окном… Наверное на ходу.
Но самым распространенным грузовиком советской эпохи мне запомнился именно ЗИЛ-130. Такие встретить можно где угодно. Я встречал на Кубе, в Камбодже, во Вьетнаме…
Алма-Ата, Казахстан в 2014 году.
Еще один советский самосвал МАЗ 500 (и там разные серии) в Киргизии, где-то под Чолпон-Атой.
Ну как же без царя советских дорог? Этот камаз мы встретили там же в Киргизии, где-то за Караколом, бывшим некогда Пржевальским.
На Кубе и до сегодня это самый распространенный грузовой транспорт. Впрочем доводилось встречать его и в далекой Аргентине.
Хватит грузовых машин! Кто назовет марку и модель машины, тот будет настоящим молодцом! Снято в Мышкине, Ярославской области.
Там же попался этот удивительный ЗАЗ-365. Можно сказать мечта обычного советского гражданина, образца 1966 года.
Запорожец 968М «безухий» в Якутском Жиганске, в 2008 году.
Одесса, 2006 год. Легенда советских анекдотов…
Вкусы советских граждан по мере течения времен конечно менялись. Эпоха брежневского застоя породила малую мечту советского автолюбителя – Москвич 2140, модернизированный вариант 412 Москвича. Смотрите как хорошо выглядит гаванский вариант в 2014 году?
Он же в г. Кременчуг, Украина 2007 год.
Следующая ступенька условно допустимых вкусовых ожиданий советского гражданина ВАЗ 2101 «копейка», куда же без нее? Ереван, 2014 год
ВАЗ 2106 «шестерка» там же.
А в Гаване «шестерка» до сих пор котируется что называется «на уровне».
Ну и вершина ожиданий, можно сказать недостижимая мечта – автомобиль ГАЗ-24 «Волга», говоря словами известного киногероя «почти двухкомнатная квартира»! ) Город Хива, Узбекистан 2015 года.
Можно много перечислять известных моделей и марок, которые все еще встречаются на просторах дорог… Сколько им еще осталось? Они уходят, как и их эпоха… И это абсолютно нормально. Но иногда хочеться остановиться ненадолго, оглянуться назад, вспомнить… Что я и делаю.
В заключении бонус! Арктический автомобиль на базе ВАЗ-2121 «Нива» в Тикси. На такой самое время гонять по тундре в любую погоду! )
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