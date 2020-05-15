Listerine - американский боярышник﻿

Листерин свободно продается в супермаркетах в таре объемом от 0,2 до 2 литров. Особой любовью он пользуется за 30% -35 % содержание чистого спирта и демократичную цену. Так самая большая бутылка в 1,5 литра в сети Walmart обойдется всего за $ 6.5. Листерин не содержит в своем составе ядовитых и токсичных примесей, для чего специально был протестирован в далёком 1980 году на людях и животных. Эффект от выпитого, по словам подростков "круче" чем от обычного алкоголя, а вкус намного приятнее. В США продажа алкоголя лицам не достигших 21 года серьезное правонарушение и грозит продавцам огромным штрафом. В отличие от этого Листерин приравнен к зубной пасте и на кассе супермаркета никто не задает вопросов компании подростков, покупающих пару литров ополаскивателя. Особой популярностью это косметическое средство пользуется на круизных лайнерах и музыкальных фестивалях. Как известно, при регистрации на круиз запрещено проносить с собой алкоголь на судно. Если хотите, покупайте в баре корабля по соответствующей цене.

В фейсбуке полно инструкций, как нужно перелить свой виски в бутылку ополаскивателя и пройти на борт.

Даже, если охрана попросит открыть бутылку - запах примерно одинаковый. Существуют ещё несколько вариантов подобного пойла, но по более высоким ценам. Американцы уже давно отказываются давать точную статистику по алкоголизму ВОЗ, однако по исследованию, опубликованному в начале нового года в журнале "Алкоголизм: клинические и экспериментальные исследования", в 2018 году в США случилось 72 000 смертей, связанных с алкоголем. Это двукратный рост в сравнении с 1999 годом. Всего в период с 1999 по 2017 год в США было зарегистрировано около миллиона смертей, связанных с алкоголем. В настоящее время в связи с экономическим кризисом и вынужденной самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции, уровень потребления алкоголя у американцев всех возрастных групп достиг невиданных размеров.......